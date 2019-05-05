براعة التصميم ودقة التنفيذ.. سر تفوق نوافير الحديقة الصقلية في الحجر والرخام

الحصول على اللون الأخضر الخارجي فيما يتعلق بمنزلك هو امتياز حقيقي. الحديقة ، صغيرة أو كبيرة ، هي فرصة يجب تعظيمها.من ناحية أخرى ، فهي في كثير من الأحيان مساحات ، بسبب إهمال الممتلكات ، تهدف إلى التدهور لتصبح ، بدلاً من الفائدة ، مساحة غير مستخدمة ومهالكة.الخطوة الأولى لرعاية حديقتك هي العناية بجمال هذا الفضاء. في هذا المعنى ، هناك مجموعة واسعة من الحلي في الهواء الطلق ، من بينها يبقى فقط الإحراج في الاختيار.

في كتاب الأفكار هذا ، سنكتشف بعض مقترحات شركة Cusenza Gaspare Company ، التي تقع في صقلية ، والتي تعمل في جميع أنحاء أوروبا وبقية العالم ، وتصدير إبداعاتها القيمة حتى في الأماكن النائية مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والتعامل معها أي نوع من إدراك حرفة الرخام.وبالتالي ، فهي شركة حرفية تنتج عناصر زخرفية رائعة من الرخام ، تتراوح من أثاث الحمام إلى الأرضيات ، إلى قطع أثرية للحديقة ، مع مجموعة غنية من النوافير والمصارف في الهواء الطلق. الاقتراح الذي طورته الشركة ، والمصنوعة بالكامل في إيطاليا ، متنوع للغاية ، ومناسب لتلبية أي حاجة.الذهاب لاستكشاف مجموعة من الحلي في الهواء الطلق ، يبقى الإحراج من الاختيار