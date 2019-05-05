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براعة التصميم ودقة التنفيذ.. سر تفوق نوافير الحديقة الصقلية في الحجر والرخام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Fountains in stone and marble, CusenzaMarmi CusenzaMarmi حديقة حجر Pink
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الحصول على اللون الأخضر الخارجي فيما يتعلق بمنزلك هو امتياز حقيقي. الحديقة ، صغيرة أو كبيرة ، هي فرصة يجب تعظيمها.من ناحية أخرى ، فهي في كثير من الأحيان مساحات ، بسبب إهمال الممتلكات ، تهدف إلى التدهور لتصبح ، بدلاً من الفائدة ، مساحة غير مستخدمة ومهالكة.الخطوة الأولى لرعاية حديقتك هي العناية بجمال هذا الفضاء. في هذا المعنى ، هناك مجموعة واسعة من الحلي في الهواء الطلق ، من بينها يبقى فقط الإحراج في الاختيار.

في كتاب الأفكار هذا ، سنكتشف بعض مقترحات شركة Cusenza Gaspare Company ، التي تقع في صقلية ، والتي تعمل في جميع أنحاء أوروبا وبقية العالم ، وتصدير إبداعاتها القيمة حتى في الأماكن النائية مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والتعامل معها أي نوع من إدراك حرفة الرخام.وبالتالي ، فهي شركة حرفية تنتج عناصر زخرفية رائعة من الرخام ، تتراوح من أثاث الحمام إلى الأرضيات ، إلى قطع أثرية للحديقة ، مع مجموعة غنية من النوافير والمصارف في الهواء الطلق. الاقتراح الذي طورته الشركة ، والمصنوعة بالكامل في إيطاليا ، متنوع للغاية ، ومناسب لتلبية أي حاجة.الذهاب لاستكشاف مجموعة من الحلي في الهواء الطلق ، يبقى الإحراج من الاختيار

الألوان الناعمة للورد الصقلي

Fountains in stone and marble, CusenzaMarmi CusenzaMarmi حديقة حجر Pink
CusenzaMarmi

Fountains in stone and marble

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

إلى جانب الرخام ، يتم إنتاج العديد من إنجازات الشركة في حجر يسمى روز صقلية. يوحي اسم الحجر نفسه بخصائصه الرئيسية: مستخرجة في صقلية ، في محاجر Custonaci في مقاطعة تراباني ، وله لون وردي أنيق للغاية وتنوعا.في الشكل ، نموذج مطعمة غنية ، مما يجعلها مثالية لجعل حديقتك عمل فني حقيقي!

wall fountain in Sicilian Rose CusenzaMarmi GardenAccessories & decoration
CusenzaMarmi

wall fountain in Sicilian Rose

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

هناك العديد من مقترحات الشركة المصنوع من حجر روز صقلية، مثل هذه النافورة الضخمة بألوانها التي لا لبس فيها ، والتي صممها المهندس المعماري Pierbaldassare Capana.

Fountains in stone and marble, CusenzaMarmi CusenzaMarmi GardenAccessories & decoration
CusenzaMarmi

Fountains in stone and marble

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

استنادًا إلى تصميم Capana Architect نجد أيضًا طرزًا أخرى من تصميم Cusenza Gaspare Company، مثل هذا في الصورة، حيث يقع الحوض على جدار يعمل كخلفية محفورة بشكل غني من أجل خلق تصميم ساحر على سطحه ليُثري إطلالة الحديقة.

أناقة جاسبر القديمة من صقلية

baroque fountain in red sicilian jasper CusenzaMarmi GardenAccessories & decoration
CusenzaMarmi

baroque fountain in red sicilian jasper

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

حجر آخر يستخدم على نطاق واسع من قبل الشركة في إنجازاتها هو جاسبر صقلية القديمة. أيضا في هذه الحالة ، فهو منتج لا لبس فيه صنع في إيطاليا. يتميز هذا الحجر بخصوصية وجود ألوان مختلفة لا يمكن التنبؤ بها ومختلفة دائمًا ، مما يجعل كل زخرفة فريدة ولا تقهر.إنه حجر ثمين للغاية كان يستخدم في الماضي في كثير من الأحيان لإثراء وتزيين القصور والكنائس النبيلة ، التي اختارها أيضًا المهندسين المعماريين المشهورين مثل برنيني.في هذا الشكل ، تحقيق لشركة Diaspro ، التي يقع الجزء المركزي منها في Yellow Yellow of Sicily. بجانب هذين الحجريين ، توجد فرقة باللون الأسود البلجيكي مطعمة برخام متعدد الألوان. على الجانبين ، تماثيل تماثيل من الرخام الكروبي تتوج العمل ، مما يجعلها جوهرة حديقة حقيقية.

مقترحات أسلوبية متنوعة

Spain Broccatello fountain CusenzaMarmi GardenAccessories & decoration
CusenzaMarmi

Spain Broccatello fountain

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

من بين مقترحات الشركة نجد العديد من الاختلافات في الأسلوب، من نوافير الباروك في Broccatello di Spagna، كما في الشكل، بالإضافة إلى أن تلك المقترحات ذات جانب أكثر حداثة، مثل المظهر أدناه، والذي صُمم بسمك 8 سم.

wave fountain CusenzaMarmi GardenAccessories & decoration
CusenzaMarmi

wave fountain

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
لمزيد من التصميمات والأفكار الإبداعية الملهمة لتصميم الحدائق وتزيينها بلمسات أنيقة ورائعة، يمكنك تفقد هذا المقال، 5 لمسات تجعل حديقتك الأجمل بلا منازع


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