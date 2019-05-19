مزيج من الحاضر المعاصر والماضي الساحر في شقة سكنية مُلهمة

مزيج من الأناقة العصرية واللمسات الشرقية التي تحمل سحر الماضي. الإضاءات تلعب دور العازف لاستحضار الأجواء التي تميز هذا المنزل. كل قطعة تم اختيارها ووضعها في موقعها بدقة واحترافية لتحقيق تصميم متوازن ومتماسك لا يمكن وصفه سوى بالساحر!
هذا المشروع السكني تم تنفيذه من قبل شركة ICONIC DESIGN STUDIO، الحاصلة على جائزة BEST BOOTH DESIGN award. تعتمد تلك الشركة على نخبة من المصممين المحترفين الذي استطاعوا أن يضعوها في مرتبة متقدمة في عالم التصميم الداخلي في مصر، ويسعون إلى الحصول على مرتبة مماثلة في السوق السعودي.
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صمم المنزل المكون من طابقين، مع خطة مفتوحة تضم البيئات المعيشية المختلفة معًا في مساحة واحدة لا تفصلها أية جدران، فقط تم الاعتماد على اللمسات الإبداعية في الإضاءات والألوان والسجاد للفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ وأيضًا غرفة الطعام مع الإبقاء على التدفق والاستمرارية البصرية دون فواصل.
أيضًا استخدم السقف كفاصل مرئي بين المساحات، حيث تتميز غرفة المعيشة بسقف مزين بالعوارض الخشبية، بينما صمم السقف الأبيض فوق منطقة تناول الطعام والمطبخ، مع تركيبات الإضاءة والمصابيح.
في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة، وتحديدًا إلى جانب الدرج الصاعد إلى أعلى، صممت جلسة أكثر حميمية، مع أريكة زاوية مُريحة للغاية، والعديد من الوسائد الصغيرة الملونة، وطبقات من السجاد، بالإضافة إلى الدوائر الملونة على الجدار الخرساني، والشجيرة في الزاوية الجانبية، وكأنها ملاذ سري داخل المنزل المفتوح، للهروب من الضغوط والاسترخاء في أحضان تلك الزاوية المُريحة.
على أرضية الشطرنج، صممت غرفة السفرة مع طاولة خشبية بسيطة وكراسي معدنية ، تدلى فوقهم ثريا بسحر الشرق العتيق. مزيج الأبيض والأسود هو ذلك الاختيار الذي لا يفشل أبدًا ويمكنك المراهنة على نجاحه دون تردد. مع نهاية تلك التربيعات تنتهي حدود الغرفة التي تفصلها بصريًا عن باقي المساحة المفتوحة دون الحاجة إلى أية جدران.
تصميم المطبخ يجلب مع نظرة مستقبلية أنيقة وفاخرة، حيث الاعتماد على الجمال الصامت للجدران الخرسانية، التي احتضنت الخزانئت البرتقالية بخطوط نظيفة. جزيرة المطبخ الممتدة تزيد من وظيفية تلك المساحة، وتمنحه ميزة الحصول على بار للوجبات الخفيفة والإفطار السريع. ربما تبدو الإضاءة خافتة قليلًا في هذا الجزء من المنزل، ولكنه يستمد إشراقته من اللوحة المحايدة للألوان، بينما يستمد الحيوية من اللمسات البرتقالية.
لا تبدو تلك الغرفة وكأنها غرفة عادية، بل تبدو وكأنها ف العالم الموازي الذي يحوي الكثير من السحر والجاذبية، بدءًا من الإضاءات والأرضية ومرورًا بالأثاث، وحتى النباتات التي تحولها إلى قطعة صغيرة من الجنة الأرضية، خاصة مع تلك الجلسة الأرضية المُريحة.
يجمع الأثاث بين القطع المعاصرة مثل السرير بدون لوح أمامي، بل استبدل بمنفذ في الجدار لترتيب الكتب والقطع الديكورية، أما القطع العتيقةفتأتي متمثلة في الصناديق الخشبية التي تحولت إلى خزانة جانبية واثنين من الكمود على الجانبين.
تمامًا كما الطابق الأرضي، جاءت غرفة النوم مع مخطط مفتوح يدمج بين مساحة النوم، ومساحة تبديل الملابس، ولكن هذه المرة مع فاصل جزئي يلعب كلمسة ديكورية ساحرة توزع الضوء بين القسمين بتأثير جذاب للغاية، حيث الجدار الخشبي ذات الزخارف المفرغة، والتي تسمح بنفاذ الضوء في أشكال ترتسم على الأرض والجدران لتهيئة الاجواء الساحرة.
إضافة إلى التأثير الديكوري، والدور الوظيفي في الفصل بين المساحات، يلعب هذا الجدار دور أخر كحامل لشاة التلفاز المسطحة التي تُضفي الترفيه على أجواء الغرفة المتكاملة.
في الجزء الأخر من غرفة النوم، نجد غرفة تبديل الملابس مع خيارات التخزين المتعددة، ما بين قضبان التغليق، وأرفف التنظيم، والأدراج المفتوحة والمغلقة. بالإضافة إلى وحدات الإضاءة الأنيقة، تتسلل أشعة الشمس من النوافذ لتمنح هذه المساحة الإضاءة والغشراقة الطبيعية، وأيضًا التهوية التي تحافظ على الملابس من التعفن.
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