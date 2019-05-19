مزيج من الحاضر المعاصر والماضي الساحر في شقة سكنية مُلهمة

مزيج من الأناقة العصرية واللمسات الشرقية التي تحمل سحر الماضي. الإضاءات تلعب دور العازف لاستحضار الأجواء التي تميز هذا المنزل. كل قطعة تم اختيارها ووضعها في موقعها بدقة واحترافية لتحقيق تصميم متوازن ومتماسك لا يمكن وصفه سوى بالساحر!

هذا المشروع السكني تم تنفيذه من قبل شركة ICONIC DESIGN STUDIO، الحاصلة على جائزة BEST BOOTH DESIGN award. تعتمد تلك الشركة على نخبة من المصممين المحترفين الذي استطاعوا أن يضعوها في مرتبة متقدمة في عالم التصميم الداخلي في مصر، ويسعون إلى الحصول على مرتبة مماثلة في السوق السعودي.

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