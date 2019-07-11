منزل عائلي صغير بتصميم احترافي

ليس هناك جدال على أن الإبداع في التصميم والتعامل مع المساحات بذكاء شديد بمثابة حِرفة وموهبة لا يمتلكها الكثيرون، والمدهش في الأمر أننا اليوم أمام مشروع أخاذ لمنزل عائلي خضع لتصميم وتنفيذ إحدى الشركات المتخصصة في الديكور، والتي يتحلى خبرائها بتلك السمات الفريدة من نوعها في وقتها هذا، وهي تُدعى ANASTOMOSIS DESIGN LAB.

مشروعنا اليوم ببساطة هدفه التأكيد على شيء غاية في الأهمية، وهو أن هناك فن يُدعى بفن استغلال المساحات، والذي يكون تحدي لأي خبير، حيث يظهر قدراته الإبداعية ومهاراته في التعامل مع المساحة مهما كانت محدودة أو سيئة التقسيم، وهذا ما يبرر أنه لا يمكن أن يلجأ إليه سوى المحترفين.

اسمحوا لنا بأن نبدأ جولتنا بهذا المشروع الآن!