منزل الحلم يتحول إلى حقيقة في أقل من أسبوع

تأسست شركة KARMOD Prefabricated Technologies عام 1986 كـ كيان متخصص في بناء وتصنيع وتركيب المنازل الجاهزة أو المنازل مسبقة الصُنع -كما يطلق عليها البعض-، والتي تتميز بحسب تجربة عملائها دونًا عن غيرها من الشركات العاملة في الصناعة نفسها بقدرتها المذهلة على العمل على أكثر من مشروع بمنتهى الاحترافية ببلدان مختلفة متباعدة في الوقت ذاته، مع الالتزام بسرعة في التسليم وتقديم أعلى مستوى من الجودة في الإنتاج.
لمن لا يعرف ما هي المنازل الجاهزة، فهي تلك المنازل التي تكون عبارة عن ألواح جاهزة مسبقة الصنع في أحد المصانع، يتم نقلها إلى الموقع الذي يحدده مالكها بكل سهولة وهذا لأنها شديدة المرونة، مع إمكانية تطبيقها بتصاميم رائعة في فترة محدودة للغاية قد لا تتعدى أسبوع، وهو شيء يميزها عن غيرها من البنايات الأخرى العادية.
دعونا نشاهد في كتاب الأفكار هذا مجموعة من أجمل نماذج المنازل الجاهزة المنفذة من قبل KARMOD Prefabricated Technologies.
لا يمكن أن تشك للحظة أن هذه التحفة المعمارية هي إحدى تطبيقات المنازل الجاهزة وليست بناية خرسانية عادية كالمتعارف عليها، وذلك لعبقرية تصميمها وتنفيذها على أرض الواقع.
يتكون المنزل كما نرى في الصورة المعروضة من طابقين ساحرين للغاية، كلَا منهما مغلف من الخارج بالزجاج الشفاف فيسمح بدمج المساحتين الداخلية والخارجية معًا بشكل كبير بمنتهى الذكاء. بالنظر لواجهة المنزل أيضًا، يلفت نظرنا كثيرًا ما استخدمه الخبراء من لمسات حجرية أنيقة في بعض الأعمدة، وهو ما منح الواجهة الكثير من الأناقة والفخامة، خاصة مع اللجوء للإضاءة الصفراء في إنارة المنزل بالكامل.
أقيم المنزل على قاعدة خشبية ترفعه نسبيًا عن الحديقة المنزلية المغطاة بالعشب الأخضر وبعض الشجيرات الصغيرة، وهو ما وفر مساحة خارجية يمكن أن تؤثث بعملية، وهذا ما نجح الخبراء في تطبيقه، حيث أثثوها بأكثر من جلسة عائلية أقرب في تصميمها لغرفة المعيشة.
نموذج أخر لمنزل جاهز، لكنه هذه المرة مكون من طابق واحد فقط، ومع ذلك ساحر للغاية، مقام أيضًا على قاعدة خشبية بنية اللون كالنموذج السابق، لكنه هو نفسه مطلي بلون أبيض ناصع يجعله ملفتًا لكل من مَرّ من حوله.
يتألق المنزل كما نرى بالصورة بسقف هرمي أنيق يجعله أشبه بكوخ الحديقة، ناهيك عن اللمسة الزجاجية الملونة التي تزين جميع نوافذه الأمامية والجانبية على حد سواء. هذا النموذج خير دليل على بساطة خفة المنازل الجاهزة، وأنه يمكن بناؤها في وقت قصير نقلها بكل سهولة من مكان لآخر.
منزل عائلي كبير بمعنى الكلمة، يتكون من طابقين وعلية رائعة، طلي الجزء الأكبر منه بلون أصفر فاتح أما بقيته بلون برتقالي زاهي مع سقف هرمي رمادي داكن زاده أناقة ووقارًا. قد لا نعرف شيء عن المنزل من الداخل بتصميمه الداخلي أو حتى عدد ما يحويه من غرف، لكننا نعرف الكثير عن الحديقة المنزلية التي يظهر لنا مدى سعتها، بعد أن تغطت أرضيتها بالعشب الأخضر وبعض النباتات والزهور الساحرة.
رغم أن مساحة الحديقة كانت تسمح بوضع أكثر من جلسة خارجية، إلا أن الخبراء اكتفوا بجلسة واحدة فقط وُضِعَت بالقرب من الأبواب الزجاجية لواجهة المنزل.
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إن كنت مترددًا حول فكرة اللجوء لتصميم منزل جاهز تقضي فيه بقية حياتك أنت وأسرتك، فهذا النموذج لابد وأن يحفزك على اتخاذ القرار الصحيح بروعة تصميمه وتنفيذه، لكن ضع بعين الاعتبار أنه في حالة إن قررت ذلك، لابد وأن تكون دقيقًا في اختيار الشركة التي ستتولى أعمال التصنيع والتركيب، وتحظى بسابقة أعمال جيدة على الأقل إن لم تكن ممتازة.
يتكون هذا النموذج كما هو واضح في الصورة من طابقين شاسعين المساحة، يبدو أن الطابق العلوي يستحوذ على الجزء الأكبر منها مقارنة بالطابق السفلي وهو شيء نلاحظه بسهولة مع هذه الزاوية للمنزل.
أما عن الحديقة المنزلية، فقد حرص الخبراء على تخصيص أفضل بقعة في الفناء الأمامي للمنزل لها، وذلك بوضع جلسة بسيطة لكن أنيقة مكونة من طاولة مربعة محاطة بأربعة مقاعد بنفس اللون الأبيض الناصع.
نختتم جولتنا اليوم مع نموذج أخير أخاذ من حيث التصميم والتصنيع والتركيب، حجمه الصغير يبدو مناسب كليًا لعائلة صغيرة، لذا، إن كانت عائلتك لا تتعدى الأربعة أفراد، فنموذج كهذا سيكون ملائمًا لكم ولاحتياجاتكم.
تصميم المنزل في المجمل بسيط لأبعد الحدود، حيث اكتفى المصممون بأن يزينوا واجهته الخارية بأبواب زجاجية بانورامية تدمجه بفاعلية مع المساحة الخارجية، وهو ما حدث بالفعل على أكمل وجه. أما عن السمات الأخرى التي زينت هذ المنزل، فهي تطبيقات الإضاءة الصفراء التي كسرت هدوء الأبيض وبرودته ومنحته ما يفتقد إليه من الدفء.