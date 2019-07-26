منزل الحلم يتحول إلى حقيقة في أقل من أسبوع

تأسست شركة KARMOD Prefabricated Technologies عام 1986 كـ كيان متخصص في بناء وتصنيع وتركيب المنازل الجاهزة أو المنازل مسبقة الصُنع -كما يطلق عليها البعض-، والتي تتميز بحسب تجربة عملائها دونًا عن غيرها من الشركات العاملة في الصناعة نفسها بقدرتها المذهلة على العمل على أكثر من مشروع بمنتهى الاحترافية ببلدان مختلفة متباعدة في الوقت ذاته، مع الالتزام بسرعة في التسليم وتقديم أعلى مستوى من الجودة في الإنتاج.

لمن لا يعرف ما هي المنازل الجاهزة، فهي تلك المنازل التي تكون عبارة عن ألواح جاهزة مسبقة الصنع في أحد المصانع، يتم نقلها إلى الموقع الذي يحدده مالكها بكل سهولة وهذا لأنها شديدة المرونة، مع إمكانية تطبيقها بتصاميم رائعة في فترة محدودة للغاية قد لا تتعدى أسبوع، وهو شيء يميزها عن غيرها من البنايات الأخرى العادية.

دعونا نشاهد في كتاب الأفكار هذا مجموعة من أجمل نماذج المنازل الجاهزة المنفذة من قبل KARMOD Prefabricated Technologies.