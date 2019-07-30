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3 غرف نوم عصرية بلمسات ديكورية سحرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
غرفه نوم تسلا مقدمه فقط من اثاث مصر , اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
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في كتاب الأفكار هذا من هوميفاي، اسمحوا لنا أن نقدم لكم تشكيلة من أروع النماذج التي يمكنكم أن تروها لغرف النوم العصرية، والمنفذة من قِبَل شركة أثاث مصر المتخصصة في إنتاج الأثاث المنزلي والفندقي باستخدام أجود أنواع الخشب الطبيعي لتناسب مختلف الفئات العمرية ومختلف الأذواق أيضًا.

قبل أن نبدأ جولتنا، دعونا ننوه في عُجالة إلى السمات الأساسية التي تتميز بها هذه التشكيلة الفاخرة من غرف النوم المعاصرة، وعلى رأسها، روعة وعبقرية التصميم، ثانيًا، احترافية التطبيق وتحويل الصورة إلى حقيقة فعلية ملموسة على أكمل وجه، ثالثًا، التكلفة المناسبة.. لنبدأ الآن!


غرف النوم الأولى.. في منتهى الرقة والنعومة

غرفه نوم تسلا مقدمه فقط من اثاث مصر , اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

غرف النوم الأولى معنا اليوم هي عنوان الرقة والنعومة، ليس فقط لما تشمله من قطع أثاث فاخرة، وإنما أيضًا بفضل التصميم الداخلي الذي يشبه المعرض الفني، خاصة الجدار الخلفي للتسريحة المكسو بأجمل رسومات الزهور بدرجات اللون الوردي المختلفة، وكذلك الجدار الخلفي للسرير والذي تعتليه مجموعة من اللوحات الفنية مختلفة الأحجام والأشكال، لكنها رغم ذلك تصنع شكلًا جماليًا مذهلًا بنهاية المطاف ينعكس على الغرفة ككل.

أما عن قطع الأثاث، فهي مدهشة بأقل تقدير كما سبق وأشرنا، حيث تشمل الغرفة سرير كبير مزدوج في الصدارة لونه أبيض ناصع بأرجل ذهبية مع مفروشات بنفس اللون الوردي المستخدم في أحد الجدران، هذا بالإضافة إلى 2 كومود على جانبي السرير، وتسريحة بتصميم غير عادي مزينة بمرآتين إحداهما مستديرة والأخرى مستطيلة، وأخيرًا، خزانة ملابس أنيقة نراها بوضوح مع الصورة التالية.


غرفة النوم الأولى.. خزانة ملابس أنيقة تجمع بين المرونة والمتانة

غرفه نوم تسلا فقط من اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

غرفه نوم تسلا فقط من اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

توضح لنا هذه الصورة المعروضة أمامنا للغرفة نفسها كافة التفاصيل المتعلقة بخزانة الملابس، وكيف أنها متطابقة في التصميم والألوان مع بقية العناصر الديكورية الأخرى للغرفة وهي السرير والتسريحة والكومود.

بالنظر إلى تصميم خزانة الملابس، نجد أنها تتمتع بالكثير من المرونة والمتانة، حيث تتمثل المرونة في كونها تعتمد على أبواب جرارة سهلة الفتح والغلق ولا تستقطع أي مساحة من الغرفة وهو ما يجعلها ملائمة للمساحات الصغيرة، أما عن المتانة، فهي تعود إلى المواد التي استخدمتها الشركة المُنَفذة في التصنيع، والتي تجمع بين خشب الكونتر أرو عالي الجودة والخشب المسكي المستورد والخشب الزان.

غرفة النوم الثانية.. تُضاهي الأولى في سحرها

غرفة نوم كوادرو تركى 2019 اثاث مصر BedroomBeds & headboards اللوح
اثاث مصر

غرفة نوم كوادرو تركى 2019

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

ننتقل الآن إلى غرفة النوم الثانية معنا اليوم، والتي من الواضح أنها تُضاهي الغرفة الأولى في سحرها، لكن هذا لا يمنع كونها تتمتع بلمسات مميزة تجعل لها هوية خاصة، كالتصميم الفريد الذي نفذه الخبراء لكافة قطع الأثاث، واللجوء لـ اللون الرمادي ليسيطر عليهم جميعًا من سرير وتسريحة كومود وخزانة ملابس.

حتى لا يتسبب اللون الرمادي في أي عتمة لأجواء الغرفة، قرر الخبراء إدخال مجموعة ألوان أخرى بالغرفة تمنحها الكثير من الإشراقة، كاللون التركواز في السجادة الأرضية، واللون الوردي في مفروشات السرير.

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غرفة النوم الثانية.. تفاصيل أكثر وضوحًا وجاذبية

غرف نوم روعه بتنفيذ طبق الاصل من اثاث مصر, اثاث مصر اثاث مصر BedroomWardrobes & closets اللوح Transparent
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

مع هذه الزاوية نتمكن من رؤية تفاصيل أكثر وضوحًا لأثاث غرفة النوم، كخزانة الملابس على سبيل المثال، والتي تحتل الصدارة هذه المرة، ليتبين لنا أن الشركة المنفذة أضافت لمسة مذهلة بالخزانة وهي اللون البني مع الرمادي، فمنحها كل الدفء والأناقة.

تصميم الكومود أيضًا ملفت كثيرًا للانتباه وذلك لتلاحمه مع رأس السرير بمنتهى الاحترافية صانعًا ثلاثة أرفف معلقة بخلفية السرير يمكن استخدامها في وضع بعض الكتب والإكسسوارات.


غرفة النوم الثالثة.. بنفس تصميم الثانية مع اختلاف الألوان

غرف نوم روعه بتنفيذ طبق الاصل من اثاث مصر, اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards اللوح Brown
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

إن كنت من محبي اللون الأبيض في الأثاث، فهذا النموذج لغرفة النوم بالطبع سينل إعجابك أكثر من غرفة النوم الثانية حتى وإن كان بنفس التصميم والتطبيق. رغم أن تصميم الغرفة هنا مطابق للغرف السابقة في كل شيء عدا اللون، إلا أننا هنا نلاحظ عنصر ديكوري إضافي وهو تلك الأريكة الزرقاء المتواجدة بالتوازي من السرير في ممر صغير.

علّ السبب وراء اقتناء تلك الأريكة بهذه الغرفة، أن المساحة هنا أكبر، وهو ما دفع الخبراء لاستغلالها بجلسة جانبية مريحة ثمة في الأناقة والرقي. ولأن اللون الرئيسي لأثاث الغرفة هو الأبيض مع بعض اللمسات البنية، كان لجوء الخبراء لـ اللون الأزرق موفقًا، حيث أحدث حالة من التناغم يلاحظها كل من ينظر إلى الغرفة.


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