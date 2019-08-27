غرفة نوم متكاملة بنغمات اللون الكاشميري

غرفة نوم مذهلة بكل المقاييس من أول وهلة تنظر فيها إليها تشعر بحالة من التوازن الديكوري، نعم، لأن كل شيء في موضعه الصحيح، السرير يتوسط المساحة تمامًا، في خلفيته جدار خشبي أخاذ مزين بوحدات إضاءة صفراء ساحرة تضيف إلى الغرفة أجواءًا شاعرية.

أما عن ألوان الجدران، فهي تتألق بنغمات الكاشمير الساحرة بلمسات مختلفة، فنجد أن الجدار الخشبي الذي تحدثنا عنه منذ لحظات هو نفسه يتمتع بخلفية كشميرية أكثر من رائعة تحت تأثير الكونكريت تمتد للجانب الأيسر من الغرفة.

أما عن الجانب الأيمن من الغرفة، فـ به تسريحة معاصرة تـقع بالقرب من جدار كاشميري آخر، مكونة من طاولة خشبية بتصميم خارج عن المألوف ومرآة تملأها لمبات صغيرة عادة ما تكون بغرف المشاهير، إلى جانب مقعد أنيق وصغير لا يعيق بتواجده الحركة مطلقًا لدى مستخدمي الغرفة.



