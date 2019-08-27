غرفة نوم متكاملة بنغمات اللون الكاشميري

مشروع آخر من مشروعات شركة أكيان المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور يبهرنا في الحقيقة بسحر انسجام عناصره وتناغمها، حيث أنه لغرفة نوم مزدوجة تَحقَق فيها عنصر التكامل، لتشمل مساحة للنوم، وأخرى للتزيين، وثالثة للجلوس، ورابعة لترتيب وتبديل الملابس!
تلك العبقرية في توزيع قطع الأثاث على المساحة، مع اختيار قطع الأثاث المناسبة من حيث الشكل والحجم واللون، طالما اجتمعت معًا، اعلم أن ورائها فريق عمل شركة أكيان.. دعونا لا نُطيل عليكم.. فقط استمتعوا بكل ركن من أركان هذه الغرفة المذهلة لتحصلوا منها على الإلهام.
غرفة نوم مذهلة بكل المقاييس من أول وهلة تنظر فيها إليها تشعر بحالة من التوازن الديكوري، نعم، لأن كل شيء في موضعه الصحيح، السرير يتوسط المساحة تمامًا، في خلفيته جدار خشبي أخاذ مزين بوحدات إضاءة صفراء ساحرة تضيف إلى الغرفة أجواءًا شاعرية.
أما عن ألوان الجدران، فهي تتألق بنغمات الكاشمير الساحرة بلمسات مختلفة، فنجد أن الجدار الخشبي الذي تحدثنا عنه منذ لحظات هو نفسه يتمتع بخلفية كشميرية أكثر من رائعة تحت تأثير الكونكريت تمتد للجانب الأيسر من الغرفة.
أما عن الجانب الأيمن من الغرفة، فـ به تسريحة معاصرة تـقع بالقرب من جدار كاشميري آخر، مكونة من طاولة خشبية بتصميم خارج عن المألوف ومرآة تملأها لمبات صغيرة عادة ما تكون بغرف المشاهير، إلى جانب مقعد أنيق وصغير لا يعيق بتواجده الحركة مطلقًا لدى مستخدمي الغرفة.
الآن نتمكن من مشاهدة تسريحة هذه الغرفة بشيء من الوضوح، والتي نجد أنها متناسقة كليًا مع تصميم السرير وكذلك ألوانه، كما نرى أيضًا أن الجدار الكاشميري الذي تتخذ منه خلفية لها، قد تزين بلمسة في منتهى الرقة والرقي، وهي ست لوحات فنية صغيرة، كل ثلاثة منها مثبتين على جدار التسريحة في صف رأسي ليزينا جانبي المرآة.
لأن التناسق هو عنوان هذه الغرفة كما رأينا من الصور، كان من الطبيعي أن يهتم الخبراء بأن يكون بابها هو الآخر خشبي الخامة بنفس لون خلفية السرير؛ ليُحدث بذلك مزيدًا من التناغم بأجواء الغرفة.
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نتفاجئ مع هذه الصورة باستغلال الخبراء للمساحة المتبقية من غرفة النوم في تصميم جلسة راقية، تألق باللون المارون الذي ينسجم بدوره مع ديكورات الغرفة، ليس هو وحده، بل ومعه تلك الستائر التي اتخذت هي الأخرى من أثاث الجلسة لونًا لها.
تتكون الجلسة كما نرى في الصورة، من أريكة زاوية معاصرة بمسند كابتونيه، وطاولة خشبية بسيطة مزينة بنخبة من أجمل الإكسسوارات، بالإضافة إلى سجادة أنيقة بنقوش هادئة، ومجموعة من اللوحات الفنية الساحرة تغلف أحد الجدران.
من هذه الزاوية لغرفة النوم، يظهر لنا موقع الجلسة من السرير بوضوح، فنجد أنها وُضعت بالجهة المقابلة له مباشرة، وهو ما ينم على عبقرية الخبراء في توزيع قطع الأثاث على المساحة المتاحة.
على امتداد الجدار الخلفي للجلسة، نلمح بابًا سريًا، لا نعرف تحديدًا إلى أين يقودنا، لكنه على الأرجح سيؤدي إلى غرفة الملابس، وهذا ما سنتأكد منه مع الصورة التالية.
مع هذه الزاوية، نرى عناصر أخرى ملفتة بالجلسة المقابلة للسرير، كتلك الأرفف الخشبية الطائرة/ المعلقة المثبتة على الجدار الخلفي لأريكة الزاوية، وكذلك تلك الطاولة العصرية الصغيرة المصممة على شكل مكعب مفرغ، وأخيرًا، وحدة الإضاءة الأرضية الأنيقة التي تنتهي عندها هذه الجلسة.
من الواضح أننا قد نجحنا في تخمين ما يوجد خلف الباب السري الذي لمحناه على امتداد جدار جلسة غرفة النوم، لنجد أنه فعليًا يخبئ وراءه غرفة الملابس، والتي تم تأثيثها بالعديد من الأرفف مختلفة الأحجام لتستوعب كافة أغراض أصحاب الغرفة بتصميم عملي وبسيط في الوقت نفسه.