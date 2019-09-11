5 منازل تعدت حدود السحر والجمال

منزل عائلي كبير متعدد الطوابق، بني على النمط التبسيطي بتصميم ملفت للانتباه بمزيج ساحر من اللون الأبيض الناصع والخشب، حيث يحتل الأول البناية بأكملها، فيما يترك المجال للثاني ليستحوذ على الأرضيات والأبواب وبعض اللمسات السقفية. بالنظر لواجهة المنزل، ستلمح ضي أزرق هادئ يغمر الطوابق الأربعة، قد لا تعرف مصدره في البداية، لكن حينما تنظر إلى السماء بروعتها، ستدرك أنها من أغدقت عليه ببعض من زرقتها.

أما عن الأرضية، فـ بخلاف أنها تألقت بأروع خامات الخشب البنية، تألقت أيضًا بشئ آخر وهو ذلك المسبح الطويل الذي يتوسط البناية وكأنه هو من قسمها إلى نصفين. الجميل في التصميم الخارجي لهذا المنزل أيضًا هو المساحات الخضراء التي أولاها الخبراء اهتمامًا كبيرًا، وذلك بزراعة جزء من الأرضية بالعشب الصناعي، وتزيين بقية المساحة بنخبة متنوعة من النباتات والأشجار.