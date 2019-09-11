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5 منازل تعدت حدود السحر والجمال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa VMC, Heftye Arquitectura Heftye Arquitectura منزل عائلي صغير
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في كتاب الأفكار هذا، سنسمح لك بالاطلاع على نخبة من أروع المنازل والتي تعدت بتصاميمها الخارجية والداخلية حدود السحر والجمال، منها ما اعتمد على مزيج من أروع الخامات من خشب وزجاج وأحجار، ومنها ما اكتفى بخامة واحدة فقط أو اثنين، لذا إن كنت مقبلًا على تصميم منزل العمر، من المؤكد أن هذا الموضوع سينل إعجابك ويلهمك بالعديد من الأفكار التي تحتاجها سواء كان المنزل الذي تتطلع إلى بناءه منزل عائلي كبير أو منزل عائلي صغير أو فيلا.. مستعد الآن؟!

١- متعدد الطوابق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منزل عائلي كبير متعدد الطوابق، بني على النمط التبسيطي بتصميم ملفت للانتباه بمزيج ساحر من اللون الأبيض الناصع والخشب، حيث يحتل الأول البناية بأكملها، فيما يترك المجال للثاني ليستحوذ على الأرضيات والأبواب وبعض اللمسات السقفية. بالنظر لواجهة المنزل، ستلمح ضي أزرق هادئ يغمر الطوابق الأربعة، قد لا تعرف مصدره في البداية، لكن حينما تنظر إلى السماء بروعتها، ستدرك أنها من أغدقت عليه ببعض من زرقتها.

أما عن الأرضية، فـ بخلاف أنها تألقت بأروع خامات الخشب البنية، تألقت أيضًا بشئ آخر وهو ذلك المسبح الطويل الذي يتوسط البناية وكأنه هو من قسمها إلى نصفين. الجميل في التصميم الخارجي لهذا المنزل أيضًا هو المساحات الخضراء التي أولاها الخبراء اهتمامًا كبيرًا، وذلك بزراعة جزء من الأرضية بالعشب الصناعي، وتزيين بقية المساحة بنخبة متنوعة من النباتات والأشجار.

٢- ريفي أنيق

Vivienda en Veigue, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل حجر
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

منزل ريفي أنيق يتكون من مبنيين رائعين كلًا منهما يتألق بسقف هرمي ساحر وتزينه نخبة كبيرة من الأحجار من الخارج. يميز هذا المنزل الساحر أمور عدة، أولها أن مبنياه متلاحمان معًا بشكل جمالي أخاذ يتقدم فيه أحدهما على الآخر قليلًا وإن كان الخلفي أكبر حجمًا، وثانيها هو تلك التعريشة الخشبية التي تلتصق بهما ويمكنهم استغلالها في وضع أكثر من جلسة خارجية بالهواء الطلق كواحدة لتناول الطعام وأخرى للجلوس والاستمتاع بجمال المنظر.

أما عن الميزة الثالثة، فهي تلك المساحة الخضراء الواسعة التي هي جزء لا يتجزأ من المنزل والكفيلة بأن تريح نفس وذهن ساكنيه، وأخيرًا، ذلك الهدوء الذي تتمتع به المنطقة بأكملها بفضل موقع المنزل المتميز البعيد عن المدينة وصخبها فيجعل من يرتاده في عزلة مؤقتة تسمح له بأن يجدد طاقاته ليتمكن من البدء من جديد.

٣- روعة التصميم

Casa VMC, Heftye Arquitectura Heftye Arquitectura منزل عائلي صغير
Heftye Arquitectura

Heftye Arquitectura
Heftye Arquitectura
Heftye Arquitectura

منزل واحد أم اثنين؟ لابد أن هذا السؤال يجول بخاطرك الآن بسبب ذلك الجدار الأسود الأنيق الذي يحد المسبح من جهة اليسار، لكنه في حقيقة الأمر ما هو إلا جدار صغير هدفه منح بعض الخصوصية لمستخدمي المسبح حتى يتمتعون بقضاء أوقاتهم فيه بكل أريحية.

يتمتع الهيكل الرئيسي للمنزل بتصميم ساحر بكل المقاييس والسر وراء ذلك هو اندماج مواد وخامات عديدة معًا، على رآسها الخشب والخرسانة والزجاج إلى جانب بعض اللمسات الخضراء المتمثلة في العشب الأخضر الاصطناعي بالأرضية. ناهيك عن عنصر الإضاءة وحده، والجزء يزين الجانب الأيسر من المنزل بلمساته الصفراء المفعمة بالدفء والرومانسية.

٤- كلاسيكي هادئ

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura منازل
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

أما عن هذا النمودج، فهو كلاسيكي بحت، يتزين باللونين الأبيض والبني معًا وإن كان الأول هو الأكثر سيطرة على الواجهة الخارجية للهيكل المعماري للمبنى.

بالنظر إلى التصميم الخارجي المنزل والتدقيق في تفاصيله، ستدرك أنه غير عاديًا، حيث يمكنك أن تلمس اهتمام الخبراء بتطعيم الواجهة بنوافذ زجاجية أنيقة وكذلك باب خشبي في منتهى الروعة، هذا بخلاف الأسقف نفسها والتي اهتموا بها بشكل خاص، فجعلوها تظهر وكأنها مظلات فاخرة بعضها أقرب للشكل الهرمي والآخر بسطح مستوي.

الجميل في المنزل أيضًا ليس تصميمه الخارجي فحسب، وإنما أيضًا تلك الساحة الخضراء التي يطل عليها والتي تشكل فنائه الامامي، ورغم أنها مفتوحة على الطريق، إلا أنه يمكن لمالكي المنزل استغلالها بوضع جلسة عائلية تزيد من قيمتها الوظيفية.

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5- ساحر

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل حجر Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

ما بين الحجر والخشب والخرسانة والزجاج يتألق هذا المنزل المصمم على النمط الحداثي بواجهته الخارجة عن المألوف، وجوانبه الأخاذة التي تشع دفء وإشراقة. صمم الخبراء هذا المنزل بالاعتماد على لمسة حجرية مذهلة غطت الجزء الأساسي من الواجهة، في الوقت الذي اخترقها فيه الزجاج الشفاف ليسيطر على جزء في الزاوية.

أما عن جوانب المبنى، فقد بنيت بخرسانة متينة وطليت باللون الأبيض الناصع، كما زينت بلمسات خشبية زادتها أناقة ورقي وهذا تحديدًا في الجزء الخاص بالنوافذ والأبواب. أكمل جمال الواجهة وسحرها تلك اللمسة الخضراء في الفناء الأمامي مع الإضاءة الصفراء المبهجة.

غرفة نوم متكاملة بنغمات اللون الكاشميري
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