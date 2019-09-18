٥ غرف ملابس لعشاق النمطين الحداثي والتبسيطي

لعشاق النمطين الحداثي والتبسيطي أو المينيمال في التصميم خاصة في غرف الملابس، ستتمتعون اليوم حقًا بالاطلاع على ما جمعناه لكم من نماذج اليوم لغرف ملابس مصممة ومؤثثة بلمسات ذاك النمطين في كتاب الأفكار هذا، والتي منها ما ستعيشون معه حالة من الغموض، ومنها ما ستجلب لكم الشعور بالراحة النفسية والهدوء، ومنها ما ستنقل لكم إحساس البهجة.. أيهم ستحبون؟! الآن سنعرف الإجابة ..
أول غرفة ملابس معنا اليوم بتصميم غاية في البساطة من حيث التصميم والتأثيث، لدرجة أنك عند تفحصها ستشعر أنها كالدولاب بشكله المألوف للجميع لكنه فقط مفتوح، أي بدون أبواب سواء جرارة أو تلك الأخرى ذات المفصلات. بالنظر مرة أخرى للغرفة، ستلاحظ أنها شبه خالية من أية تفاصيل معقدة، هي فقط بتصميم مربع، مطلية باللون الأبيض، بها نافذة خشبية كبيرة مطلية بالأبيض هي الأخرى كالجدران ومزينة بالزجاج الشفاف لتسمح للغرفة بالتهوية والتشميس.
أما عن الخزانة نفسها، فهي مقسمة إلى أرفف عملية مختلفة الأحجام، منها ما يناسب ملابس النوم، ومنها ما يناسب ملابس العمل، ومنها ما هو مخصص للأحذية والحقائب، ومنها ما هو مخصص للمفروشات وهو الجزء العلوي.
أما عن هذا النموذج، فهو مختلف تمامًا عن الأول رغم أنه بتصميم بسيط أيضًا، والفضل يعود وراء تميزه إلى الأسلوب المينيمال في الديكور الذي تحلت به الغرفة من حيث التصميم والتأثيث ومنحها كل الأناقة والرقي.
تضم الغرفة خزائن مفتوحة على الجانبين كما هو واضح بالصورة المعروضة، بعضها لأرفف والبعض الآخر عبارة عن أدراج مختلفة الأحجام، وفيما يخص المساحة التي تتوسط الخزانتين، والمغطاة أرضيتها بأجمل أنواع الخشب الباركيه، فهي مؤثثة بمقعد قطيفي مريح بلا مساند يتألق باللون البيج، في الجهة المقابلة له جدار زجاجي كبير شفاف يطل على منظر ساحر تملأه الخضرة بالخارج.
تصميم خارج عن المألوف، يحيرك كلما نظرت إليه، هل هو حمام أم غرفة ملابس؟ لكن بعد لحظات من التأمل في تصميمه الداخلي تجد أنه ما هو إلا لغرفة ملابس حديثة التصميم تضم معها مغسلتين أنيقتين عصريتين بنفس ألوان ديكورات الغرفة وأثاثها.
يسيطر على الغرفة حالة من الغموض تلمسها فيها من أول وهلة، مصدرها معروف، وهو اللون الرمادي في الجدران والأرضية وكذلك بقية قطع الأثاث، هذا بالإضافة إلى الأسلوب المتبع في إضاءة الغرفة، حيث اكتفى الخبراء فقط بتلك المعلقة الصغيرة بمنتصف سقف الغرفة، ولم يعتمدوا على أي مصدر للإنارة الطبيعية.
نموذج آخر من غرف الملابس، لكنها هذه المرة بتصميم فاخر للغاية، ربما السبب في ذلك هو اللون الأسود المعروف بفخامته التي يمنحها لأي عنصر مهما كانت طبيعته، وهنا نجح في أن يجعل الغرفة تتألق بعدما تواجد في الجزء الأيسر من الأرفف المفتوحة والخزائن وكذلك إطار المرآة برفها المعاصر.
لا يمكن أن نسلب اللون البيج أهميته وقيمته بهذه الغرفة، لأن بفضله أصبح الجانب الأيمن من مشرًقًا، حيث استحوذ البيج على كافة أرفف وخزائن وجدران الجانب بالإضافة أيضًا إلى الأرضية. 5اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: 5 منازل تعدت حدود السحر والجمال
تصميم أبسط ما يكون لغرف الملابس، كل ما تعتمد عليه هذه الغرفة في أثاثها هو فقط مجموعة أرفف مختلفة الأحجام مصنوعة من الخشب بعضها مثبت بالجدران والآخر مثبت على حوامل معدنية معاصرة. الغرفة مقسومة إلى اثنين كما هو واضح بالصورة، يبدو أن الجانب الأيمن منها مخصص للملابس فقط، فيما خصص الجانب الأيسر للأحذية والحقائب.
اختيار اللون البيج مع بعض اللمسات الرمادية في ظل الخلفية البيضاء جعل الغرفة في منتهى الأناقة والتناغم والعصرية رغم محدودية مساحتها الملحوظة، والتي نجح الخبراء في التعامل معها هي الأخرى على أكمل وجه.
أما عن الإضاءة، فنجد أن المصدر الرئيسي للغرفة هو مجموعة من الأباليك الجدارية التي تحمل نورًا أبيضًا، وبعض السبوتات الأرضية التي تحمل إنارة صفراء دافئة.