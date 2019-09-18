٥ غرف ملابس لعشاق النمطين الحداثي والتبسيطي

أول غرفة ملابس معنا اليوم بتصميم غاية في البساطة من حيث التصميم والتأثيث، لدرجة أنك عند تفحصها ستشعر أنها كالدولاب بشكله المألوف للجميع لكنه فقط مفتوح، أي بدون أبواب سواء جرارة أو تلك الأخرى ذات المفصلات. بالنظر مرة أخرى للغرفة، ستلاحظ أنها شبه خالية من أية تفاصيل معقدة، هي فقط بتصميم مربع، مطلية باللون الأبيض، بها نافذة خشبية كبيرة مطلية بالأبيض هي الأخرى كالجدران ومزينة بالزجاج الشفاف لتسمح للغرفة بالتهوية والتشميس.

أما عن الخزانة نفسها، فهي مقسمة إلى أرفف عملية مختلفة الأحجام، منها ما يناسب ملابس النوم، ومنها ما يناسب ملابس العمل، ومنها ما هو مخصص للأحذية والحقائب، ومنها ما هو مخصص للمفروشات وهو الجزء العلوي.