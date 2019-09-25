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5 نصائح ذهبية لحديقة منزلية مثالية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
夏木漱石, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 حديقة
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حتى تصمم وتؤثث حديقتك المنزلية على أكمل وجه، من المؤكد أنك تحتاج لاستشارة متخصصة تساعدك على الوصول للنتيجة التي تطمح إليها، ومن خلال هذا المقال من هوميفاي، نسعى لتقديم يد العون لك لتحصل على أروع حديقة، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على ما يلي من نصائح ذهبية ستجعل حديقتك مثالية بلا أدنى شك!

1- لا تدع صغر المساحة يحجم من إبداعاتك

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group حديقة Zen
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

هذه هي رسالتنا لك اليوم من خلال هذا النموذج الأخاذ للحديقة، والتي رغم مساحتها المحدودة – حيث أقيمت بالفناء الخلفي للمنزل – إلا أنها صُممت على أعلى مستوى، وذلك بعبقرية الخبراء الذين وظفوا مجموعة عناصر بسيطة تركت آثارًا عظيمة بإطلالتها، كـ ذلك الحوض المستطيلي الذي يضم مئات الصخور الصغيرة، والتمثال الساحر الذي يبعد عن الحوض بخطوات قليلة، وأخيرًا الأرضية العشبية الناعمة وتشكيلة النباتات المتنوعة التي زينت الجانب الأيمن من سور المنزل.

2- استغل المساحة بذكاء شديد

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura حديقة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

على عكس النموذج السابق، هذا النموذج بمساحته الكبيرة منح الخبراء الفرصة لتصميمه وتأثيثه بذكاء شديد، فنجدهم قسموا المساحة على ثلاثة، خصصوا الجزء الاول منها لذلك المسبح الأنيق، فيما جعلوا من الجزء الثاني جلسة طعام خارجية تعتليها تعريشة ولا أروع، وأخيرًا، خصصوا المساحة الثالثة لأجمل الزهور الملونة والنباتات النادرة.

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3- أضف عناصر جديدة

夏木漱石, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 حديقة
Zendo 深度空間設計

Zendo 深度空間設計
Zendo 深度空間設計
Zendo 深度空間設計

عند تصميم وتأثيث حديقتك المنزلية، لا تكن تقليديًا، بل احرص على أن تضيف عناصر ديكورية جديدة إليها، كوحدات إضاءة خارجة عن المألوف بتصاميمها وانعكاساتها، أو نباتات فريدة من نوعها، أو لمسة حجرية مذهلة كتلك التي زينت العشب الأخضر في الأرضية.. كل ذلك من شأنه أن يجعل حديقتك الأجمل بلا منازع!

لم تكن مساحة الحديقة هنا كبيرة أيضًا كالنموذج الأول، لكن روعة تصميمها وتأثيثها جعلتها خاطفة للقلوب والأعين معًا! وهو ما تسعى لتحقيقه بحديقتك الخاصة بكل تأكيد، ونحاول أن ندُلك عليه من خلال هذه التصاميم.

4- لا تتردد في التنويع بين الخامات

Jardim de Ervas, Baccari Interiores Studio Design Baccari Interiores Studio Design فناء أمامي
Baccari Interiores Studio Design

Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design

عندما يتعلق الأمر باستخدام أكثر من خامة/مادة في التصميم الداخلي لحديقتك، من الطبيعي أن تكون خائفًا من النتيجة، خاصة إن كنت من الأشخاص الذين لا يميلون لتجربة شئ جديد، لكن النتيجة حقًا ستكون مذهلة، والنموذج المعروض معنا هنا كفيل بأن يُطمئنك بأن التنويع بين خامات البناء المختلفة يجعل أي حديقة مذهلة، فلماذا لا تجرب ذلك أنت أيضًا؟

هناك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها، كالخشب، والأحجار، والصخور، والبلاط، وغيرهم، فقط كل ما عليك فعله هو تحديد أي الخامات أقرب إلى قلبك، وتود تطبيقه حقًا بحديقتك المنزلية، وستكون كافة الخطوات التالية سهلة عليك!

5- اختر تصميم غير عاديًا

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire حديقة حجر رملي
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

ليس هناك أكثر من التصاميم التقليدية للحدائق المنزلية، فلماذا تلجأ لأحدهم طالما أمامك الفرصة للخروج عن المألوف بتصميم غير عادي؟

في حقيقة الأمر، النموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث تشبه جلسته تصميم الساونا إلى حد كبير، وذلك لاعتمادها على خامة الخشب في المقاعد نفسها والجدران المحيطة بها وكذلك الأرضية وكل شئ عدا ذلك الهيكل الحجري المستدير الذي يتوسط المساحة.. أنت أيضًا يمكنك أن تجعل حديقتك مذهلة كهذه، وخبراؤنا على أتم استعداد لمساعدتك!

٥ غرف ملابس لعشاق النمطين الحداثي والتبسيطي
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