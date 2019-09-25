5 نصائح ذهبية لحديقة منزلية مثالية

حتى تصمم وتؤثث حديقتك المنزلية على أكمل وجه، من المؤكد أنك تحتاج لاستشارة متخصصة تساعدك على الوصول للنتيجة التي تطمح إليها، ومن خلال هذا المقال من هوميفاي، نسعى لتقديم يد العون لك لتحصل على أروع حديقة، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على ما يلي من نصائح ذهبية ستجعل حديقتك مثالية بلا أدنى شك!
هذه هي رسالتنا لك اليوم من خلال هذا النموذج الأخاذ للحديقة، والتي رغم مساحتها المحدودة – حيث أقيمت بالفناء الخلفي للمنزل – إلا أنها صُممت على أعلى مستوى، وذلك بعبقرية الخبراء الذين وظفوا مجموعة عناصر بسيطة تركت آثارًا عظيمة بإطلالتها، كـ ذلك الحوض المستطيلي الذي يضم مئات الصخور الصغيرة، والتمثال الساحر الذي يبعد عن الحوض بخطوات قليلة، وأخيرًا الأرضية العشبية الناعمة وتشكيلة النباتات المتنوعة التي زينت الجانب الأيمن من سور المنزل.
على عكس النموذج السابق، هذا النموذج بمساحته الكبيرة منح الخبراء الفرصة لتصميمه وتأثيثه بذكاء شديد، فنجدهم قسموا المساحة على ثلاثة، خصصوا الجزء الاول منها لذلك المسبح الأنيق، فيما جعلوا من الجزء الثاني جلسة طعام خارجية تعتليها تعريشة ولا أروع، وأخيرًا، خصصوا المساحة الثالثة لأجمل الزهور الملونة والنباتات النادرة.
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عند تصميم وتأثيث حديقتك المنزلية، لا تكن تقليديًا، بل احرص على أن تضيف عناصر ديكورية جديدة إليها، كوحدات إضاءة خارجة عن المألوف بتصاميمها وانعكاساتها، أو نباتات فريدة من نوعها، أو لمسة حجرية مذهلة كتلك التي زينت العشب الأخضر في الأرضية.. كل ذلك من شأنه أن يجعل حديقتك الأجمل بلا منازع!
لم تكن مساحة الحديقة هنا كبيرة أيضًا كالنموذج الأول، لكن روعة تصميمها وتأثيثها جعلتها خاطفة للقلوب والأعين معًا! وهو ما تسعى لتحقيقه بحديقتك الخاصة بكل تأكيد، ونحاول أن ندُلك عليه من خلال هذه التصاميم.
عندما يتعلق الأمر باستخدام أكثر من خامة/مادة في التصميم الداخلي لحديقتك، من الطبيعي أن تكون خائفًا من النتيجة، خاصة إن كنت من الأشخاص الذين لا يميلون لتجربة شئ جديد، لكن النتيجة حقًا ستكون مذهلة، والنموذج المعروض معنا هنا كفيل بأن يُطمئنك بأن التنويع بين خامات البناء المختلفة يجعل أي حديقة مذهلة، فلماذا لا تجرب ذلك أنت أيضًا؟
هناك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها، كالخشب، والأحجار، والصخور، والبلاط، وغيرهم، فقط كل ما عليك فعله هو تحديد أي الخامات أقرب إلى قلبك، وتود تطبيقه حقًا بحديقتك المنزلية، وستكون كافة الخطوات التالية سهلة عليك!
ليس هناك أكثر من التصاميم التقليدية للحدائق المنزلية، فلماذا تلجأ لأحدهم طالما أمامك الفرصة للخروج عن المألوف بتصميم غير عادي؟
في حقيقة الأمر، النموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث تشبه جلسته تصميم الساونا إلى حد كبير، وذلك لاعتمادها على خامة الخشب في المقاعد نفسها والجدران المحيطة بها وكذلك الأرضية وكل شئ عدا ذلك الهيكل الحجري المستدير الذي يتوسط المساحة.. أنت أيضًا يمكنك أن تجعل حديقتك مذهلة كهذه، وخبراؤنا على أتم استعداد لمساعدتك!