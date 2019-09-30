5 أخطاء شائعة في تصاميم المطابخ.. تجنبها

تُعد المطابخ من الغرف الأكثر استخدامًا بأي منزل، وهذا ليس لأنها مخصصة فقط للطهي، بل لأن البعض يميلون أيضًا لتناول الطعام بها عوضًا عن غرفة الطعام، خاصة إن كانت مساحة المطبخ تسمح بذلك، وهذا وحده يثبت الأهمية الكبرى التي تتمتع بها المطابخ، وضرورة الانتباه جيدًا لأدق التفاصيل الخاصة بتصميمها وتأثيثها عند المضي قدمًا في تصميم مطبخك الجديد.
ومن هذا المنطلق، إن كنت تسعى لأن يكون التصميم الخاص بك مثاليًا، ومدروسًا، ولا تشوبه شائبة، عليك بتجنب ما يلي من أخطاء شائعة بتصاميم المطابخ!
على رأس قائمة الأخطاء الشائعة التي يقع بها الكثيرون عند تصميم مطابخهم، هو إهمال عنصر التهوية، أي عدم الاهتمام بوجود نافذة أو شرفة تجدد الهواء بالمطبخ، الأمر الذي يكون له أسوء الأثر على مساحة المطبخ ككل، حيث تتراكم بها الدهون وخاصة على الوحدات التخزينية والأجهزة الكهربائية ولاسيما أدوات الطهي، بالإضافة إلى سهولة تكون رائحة غير محببة بالمطبخ، وهذا شئ كارثي خاصة إن كان بتصميم أمريكي، لأنه في هذه الحالة سيكون من السهل على ضيوفك رؤيته بهذا الوضع كلما زاروا منزلك.
أحيانًا ما يهتم البعض بالشكل الجمالي للمطبخ أكثر من الاهتمام بكونه عمليًا، كالتركيز على لون الوحدات التخزينية وشكلها الخارجي وشكل السيراميك ولونه -وهذه أشياء لا يستهان بها فعليًا-، ويهملون شئ آخر في غاية الأهمية لا يتفاجئون به إلا بعد فوات الأوان، وهو مساحة الطهي، وما إذا كانت كافية بالنسبة لهم عند إعداد الطعام أم لا!
النموذج المعروض خير دليل على ذلك، حيث تظهر فيه الوحدات التخزينية بشكل بالغ الأناقة والتناسق مع السيراميك في الأرضية والجدران، لكن من السهل على أي شخص أن يلاحظ أن أسطح العمل غير كافية لإعداد الطهي لمستخدمي المطبخ.
هذا الخطأ أيضًا مرتبط بعض الشئ بالخطأ السابق، وهو عدم الاهتمام بوجود مساحة كافية لحركة مستخدمي المطبخ عند تصميمه، واللجوء لخزائن قد لا تكون مناسبة في حجمها لمساحة المطبخ، أو اقتناء مائدة جزيرة معها مجموعة مقاعد في مساحة محدودة، الأمر الذي من شأنه إعاقة حركة من يستخدم المطبخ وعدم السماح لأكثر من شخص بالتواجد به في نفس الوقت.
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أما عن الخطأ الرابع، فهو مختلف عما سبق من أخطاء شائعة بتصاميم المطابخ، وهذا لأنه مرتبط بعنصر الإضاءة، وعدم الاهتمام بتزويد المطبخ بعناصر إنارة كافية تساعد مستخدميه على رؤية كل شئ داخله بوضوح، كالتركيز على معلقة واحدة فقط بمركز السقف، أو سبوتات سقفية متفرقة، أو اختيار إضاءة خافتة من الأساس، أو الاستهانة بمصادر الإضاءة الطبيعية.
الخطا الشائع والأخير في مقال اليوم، هو إهمال وجود مساحة كافية للتخزين، وهذا يعني أن المطبخ سيكون دائمًا وأبدًا في حالة فوضى عارمة مهما حرص مستخدميه على تنظيفه وترتيبه. فاقتناء وحدات تخزينية كافية تتناسب مع مساحة المطبخ يساعد في وضع كل شئ بموضعه الصحيح، وخلو أسطح العمل من أية عناصر أو أدوات تعيق المستخدمين أثناء الطهي، لذا من الضروري الاهتمام بإمداد مطابخكم بخزائن كافية تضم أكبر عدد ممكن من أدوات الطهي وغيرها من أغراض المطبخ.