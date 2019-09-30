5 أخطاء شائعة في تصاميم المطابخ.. تجنبها

تُعد المطابخ من الغرف الأكثر استخدامًا بأي منزل، وهذا ليس لأنها مخصصة فقط للطهي، بل لأن البعض يميلون أيضًا لتناول الطعام بها عوضًا عن غرفة الطعام، خاصة إن كانت مساحة المطبخ تسمح بذلك، وهذا وحده يثبت الأهمية الكبرى التي تتمتع بها المطابخ، وضرورة الانتباه جيدًا لأدق التفاصيل الخاصة بتصميمها وتأثيثها عند المضي قدمًا في تصميم مطبخك الجديد.

ومن هذا المنطلق، إن كنت تسعى لأن يكون التصميم الخاص بك مثاليًا، ومدروسًا، ولا تشوبه شائبة، عليك بتجنب ما يلي من أخطاء شائعة بتصاميم المطابخ!