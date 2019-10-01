الرفاهية والبساطة تجتمعان في منزل عائلي صغير

مشروع اليوم من هوميفاي 360 تعدى كل حدود الأناقة والرقي، فهو لمنزل عائلي صغير نجح في الجمع بين سمتين على الأرجح متناقضتين، وهما الرفاهية والبساطة في آنٍ واحد، فرغم ما يتضمنه المنزل من كل سبل الترفيه والرفاهية، إلا أنه يتمتع بتصميم داخلي وخارجي في منتهى البساطة نلمسها مع كل تفصيلة به، وذلك بفضل خبراء تصميم شركة رضوان ريزيدنس الذين جعلوه في النهاية يبدو مريحًا وحميميًا وبأروع إطلالة.

من الجدير بالذكر أن الشركة المصممة والمنفذة حرصت على اتباع وتطبيق مفهوم التبسيط الإقليمي بهذا المشروع، وهذا يبدو جليًا لنا عند التأمل في الهيكل المعماري للمنزل، الذي صُمم على شكل حرف L ليخلق تراكبًا متقاطعًا من الكتل التي تمحو الخطوط بين المناظر الطبيعية والعمارة؛ لتسخير المساحة المحدودة المتوفرة. دعونا نتمتع بمشاهدة تفاصيله الآن!