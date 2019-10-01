الرفاهية والبساطة تجتمعان في منزل عائلي صغير

مشروع اليوم من هوميفاي 360 تعدى كل حدود الأناقة والرقي، فهو لمنزل عائلي صغير نجح في الجمع بين سمتين على الأرجح متناقضتين، وهما الرفاهية والبساطة في آنٍ واحد، فرغم ما يتضمنه المنزل من كل سبل الترفيه والرفاهية، إلا أنه يتمتع بتصميم داخلي وخارجي في منتهى البساطة نلمسها مع كل تفصيلة به، وذلك بفضل خبراء تصميم شركة رضوان ريزيدنس الذين جعلوه في النهاية يبدو مريحًا وحميميًا وبأروع إطلالة.
من الجدير بالذكر أن الشركة المصممة والمنفذة حرصت على اتباع وتطبيق مفهوم التبسيط الإقليمي بهذا المشروع، وهذا يبدو جليًا لنا عند التأمل في الهيكل المعماري للمنزل، الذي صُمم على شكل حرف L ليخلق تراكبًا متقاطعًا من الكتل التي تمحو الخطوط بين المناظر الطبيعية والعمارة؛ لتسخير المساحة المحدودة المتوفرة. دعونا نتمتع بمشاهدة تفاصيله الآن!
رغم مساحتها المحدودة، إلا أن كل ما تحلم به ستجده بهذه الحديقة المنزلية الساحرة التي تجمع بين البساطة والرفاهية في آنٍ واحد، فما الذي ستحتاجه سوى مساحة خضراء منمقة بها أروع جلسة وأرقى تشكيلة من النباتات، ومسبح على بعد خطوات منها لتقضي أجمل الأوقات مع أفراد عائلتك أو أصدقائك المقربين؟! في الحقيقة لا شئ آخر!
ناهيك عن الهدوء والسكينة والسلام النفسي الذي ستشعر به بفضل موقع المنزل الممتاز والذي يبدو أنه أقيم بعيدًا عن صخب المدينة.
من هذه الزاوية العلوية نرى تفاصيل أكثر وضوحًا حول المنزل وهيكله المعماري، حيث يتجلى لنا أنه يتكون من ثلاثة هياكل خرسانية مستطيلة تبدو في هيئتها كهئية صناديق شحن البضائع التي تُصنع منها المنازل الجاهزة أو المنازل مسبقة الصُنع -كما يُطلق عليها- وإن كانت غير ذلك، لكنها تضاهيها في بساطتها-.
اثنان من تلك الهياكل متقاطعان مع بعضهما البعض ويلتقيا في نقطة واحدة تجعلهما يُمَثّلا الطابق الأرضي لهذا المنزل، أما عن الهيكل الخرساني الثالث، فهو علوي يُشَكّل الطابق الأول، والذي عادة ما يكون مخصصًا لغرف النوم كما هو شائع في تصاميم المنازل ذات الطابقين.
الآن يمكننا مشاهدة جزء من الطابق الأرضي لهذا المنزل من الداخل، والذي يجمع بين غرف المجال الحيوي في مساحة واحدة، وهم المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة.
فنجد المطبخ بتصميم خطي مدمج في قلب الجدار، يتوازى معه مائدة طعام مذهلة محاطة بستة مقاعد بيضاء اللون كلون المائدة، يتوازى معها هي الأخرى أريكة كبتونيه مخملية بلون أصفر زاهي تنتمي لغرفة المعيشة مع طاولة خشبية كبيرة مزينة بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة.
بعد أن شاهدنا غرف المجال الحيوي لهذا المنزل بالطابق الأرضي، ننتقل الآن إلى الطابق العلوي، وتحديدًا إلى الشرفة، والتي تتمتع بتصميم داخلي جذاب، تظهر فيه الجدران ملساء بدرجة لون حائرة بين الرمادي الفاتح والكاكي
الكافيه، مع أرضية خشبية في منتهى الأناقة، ودرابزين زجاجي شفاف لا تشعر بوجوده نهائيًا لتتمتع برؤية مشهد بانورامي ساحر للمساحة الخارجية للمنزل.
أما عن أثاث الشرفة، فقد اعتمد على جلستين ثنائيتين، الأولى تقع بالقرب من الدرابزين وتتكون من طاولة مستديرة ومقعدين معدنيين باللون العاجي
الأوف وايت وتستخدم عادة لتناول الطعام، أما الثانية، فهي مصممة لتمنح مستخدميها فرصة الجلوس بأريحية حيث أن مقعديها كبيران وكذلك طاولتها.
نختتم مشروع اليوم مع صورة أخيرة للمرآب والذي هو عبارة عن تعريشة خرسانية مفتوحة تسير على النهج التصميمي والمعماري للمنزل ككل، وتزين من الجوانب بنخبة من أجمل الأشجار والنباتات المختارة بعناية لتسر الناظرين.
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