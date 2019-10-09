الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

جرب هذه الألوان لتمنح إطلالة منزلك الخارجية تغيّرًا جذريًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Russwood Timber Cladding, Russwood - Flooring - Cladding - Decking Russwood - Flooring - Cladding - Decking مساحات تجارية
Loading admin actions …

في مقال اليوم لن نتحدث عن ألوان الطلااءت التي نرشحها للاستخدام في المساحات الداخلية من المنازل كما اعتادنا في مقالاتنا، كغرف النوم والمعيشة وغرف الطعام والحمامات والمطابخ، لكننا سنتحدث عنها من منظور آخر وهو ألوان الطلاءات التي يمكن استخدامها بالمساحات الخارجية، وتحديدًا واجهات المنازل، لذا اسمحوا لنا من خلال كتاب الأفكار هذا بعرض خمسة نماذج تألقت بألوان مختلفة من الخارج، ومنحتها الألوان بتنوعها أروع الإطلالات!

1- الأبيض

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

إن كنت تود أن تمنح منزلك مظهرًا حداثيًا مذهلًا، فلا شك أن اللون الأبيض قادرًا على تحقيق ذلك بكل سهولة، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ما نقوله، حيث تألقت واجهته وسقفه وجميع جوانبه بلمسة بيضاء ناصعة جعتله يبدو كجبل ثلجي ساحر يكاد يخترق السماء.

ولأن البني هو الشريك اللوني المثالي لـ اللون الأبيض، فكان من الموفق لجوء الخبراء إليه هنا بالباب الأمامي للمنزل والذي تزين من الخارج بإحدى الكلمات الترحيبية احتفاءًا بالزائرين.

2- الأصفر الفاتح

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica منازل
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

تحب اللون الأصفر وتراه مبهجًا؟ هذا النموذج حتمًا سينل إعجابك، حيث طُلي من الخارج بلون أصفر فاتح في منتهى الهدوء، على أساسه تم اختيار اللون البني القاتم كطلاء أساسي للنوافذ والأبواب، وهو ما جعل المنزل من الخارج يبدو في غاية التناسق والبهجة والجمال.

التعريشة البنية أيضًا كان لها دورًا في ذلك التناسق، حيث اختار لها الخبراء نفس لون الشبابيك وأبواب الشرفات والباب الرئيسي للمنزل، ناهيك عن أن تصميمها في الأساس زاد إطلالة المنزل جمالًا.

3- الأخضر الفاتح

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia مرآب~ كراج
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

أما عن هذا النموذج التبسيطي، فهو مختلف كليًا عن النموذجين السابقين، وذلك لاختيار اللون الأخضر الفاتح ليغطي جميع جوانبه من الخارج، والذي لابد من أنه يمنح كل من ينظر إليه الشعور بالانتعاش والحيوية والتفاؤل.

أما عن أبواب النوافذ والشرفات، وكذلك أبواب المداخل الرئيسية والفرعية له، حتى باب المرآب، فقد تم طلائهم جميعًا بلمسة بنية قاتمة أقرب للون الأسود، مما أحدث توازنًا بالإطلالة الكلية للمنزل.

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: الرفاهية والبساطة تجتمعان في منزل عائلي صغير


4- الرمادي

Private home Los Angeles Martin Hall Design منازل
Martin Hall Design

Private home Los Angeles

Martin Hall Design
Martin Hall Design
Martin Hall Design

اللون الرمادي أيضًا يمكنه أن يمنح منزلك إطلالة عصرية كاللون الأبيض، الفرق أنه علاوة على ذلك يضيف طابع رسمي إلى أي مساحة يكون جزءًا منها، وهو شئ واضح من واجهة هذا المنزل العائلي المكون من طابقين.

حتى تجعل إطلالة منزلك متوازنة في هذه الحالة، سيكون عليك اللجوء إلى العنصر الأخضر من نباتات وأشجار لتزيين المساحة الأمامية، والتي هي قادرة على إضفاء الكثير من السحر والجمال عليه.

5- الأزرق

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

ومسك الختام مع اللون الأزرق الذي له الكثير من المحبين، وهذا ليس بغريب لأنه لون يعبر عن الأمان والراحة والثقة، ويعطي إحساسًا بالسعة، وهذا النموذج المعروض معنا اليوم يؤكد على أنه ليس شرطًا أن تلجأ إلى اللون الأزرق في كل التفاصيل الخارجية للمنزل، وإنما فقط يمكنك استخدامه في لمسة بسيطة تترك تأثيرات حيوية كذلك الباب الرئيسي الكبير الذي جعله اللون الأزرق مذهلًا بأقل تقدير.

الرفاهية والبساطة تجتمعان في منزل عائلي صغير
أي الألوان تود تجربتها في طلاء واجهة منزلك الخارجية؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً