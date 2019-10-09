جرب هذه الألوان لتمنح إطلالة منزلك الخارجية تغيّرًا جذريًا

في مقال اليوم لن نتحدث عن ألوان الطلااءت التي نرشحها للاستخدام في المساحات الداخلية من المنازل كما اعتادنا في مقالاتنا، كغرف النوم والمعيشة وغرف الطعام والحمامات والمطابخ، لكننا سنتحدث عنها من منظور آخر وهو ألوان الطلاءات التي يمكن استخدامها بالمساحات الخارجية، وتحديدًا واجهات المنازل، لذا اسمحوا لنا من خلال كتاب الأفكار هذا بعرض خمسة نماذج تألقت بألوان مختلفة من الخارج، ومنحتها الألوان بتنوعها أروع الإطلالات!
إن كنت تود أن تمنح منزلك مظهرًا حداثيًا مذهلًا، فلا شك أن اللون الأبيض قادرًا على تحقيق ذلك بكل سهولة، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ما نقوله، حيث تألقت واجهته وسقفه وجميع جوانبه بلمسة بيضاء ناصعة جعتله يبدو كجبل ثلجي ساحر يكاد يخترق السماء.
ولأن البني هو الشريك اللوني المثالي لـ اللون الأبيض، فكان من الموفق لجوء الخبراء إليه هنا بالباب الأمامي للمنزل والذي تزين من الخارج بإحدى الكلمات الترحيبية احتفاءًا بالزائرين.
تحب اللون الأصفر وتراه مبهجًا؟ هذا النموذج حتمًا سينل إعجابك، حيث طُلي من الخارج بلون أصفر فاتح في منتهى الهدوء، على أساسه تم اختيار اللون البني القاتم كطلاء أساسي للنوافذ والأبواب، وهو ما جعل المنزل من الخارج يبدو في غاية التناسق والبهجة والجمال.
التعريشة البنية أيضًا كان لها دورًا في ذلك التناسق، حيث اختار لها الخبراء نفس لون الشبابيك وأبواب الشرفات والباب الرئيسي للمنزل، ناهيك عن أن تصميمها في الأساس زاد إطلالة المنزل جمالًا.
أما عن هذا النموذج التبسيطي، فهو مختلف كليًا عن النموذجين السابقين، وذلك لاختيار اللون الأخضر الفاتح ليغطي جميع جوانبه من الخارج، والذي لابد من أنه يمنح كل من ينظر إليه الشعور بالانتعاش والحيوية والتفاؤل.
أما عن أبواب النوافذ والشرفات، وكذلك أبواب المداخل الرئيسية والفرعية له، حتى باب المرآب، فقد تم طلائهم جميعًا بلمسة بنية قاتمة أقرب للون الأسود، مما أحدث توازنًا بالإطلالة الكلية للمنزل.
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اللون الرمادي أيضًا يمكنه أن يمنح منزلك إطلالة عصرية كاللون الأبيض، الفرق أنه علاوة على ذلك يضيف طابع رسمي إلى أي مساحة يكون جزءًا منها، وهو شئ واضح من واجهة هذا المنزل العائلي المكون من طابقين.
حتى تجعل إطلالة منزلك متوازنة في هذه الحالة، سيكون عليك اللجوء إلى العنصر الأخضر من نباتات وأشجار لتزيين المساحة الأمامية، والتي هي قادرة على إضفاء الكثير من السحر والجمال عليه.
ومسك الختام مع اللون الأزرق الذي له الكثير من المحبين، وهذا ليس بغريب لأنه لون يعبر عن الأمان والراحة والثقة، ويعطي إحساسًا بالسعة، وهذا النموذج المعروض معنا اليوم يؤكد على أنه ليس شرطًا أن تلجأ إلى اللون الأزرق في كل التفاصيل الخارجية للمنزل، وإنما فقط يمكنك استخدامه في لمسة بسيطة تترك تأثيرات حيوية كذلك الباب الرئيسي الكبير الذي جعله اللون الأزرق مذهلًا بأقل تقدير.