5 نماذج ساحرة لغرف طعام مدمجة مع مطابخ مفتوحة

النموذج الأول معنا اليوم لتجسيد فكرة الدمج بين غرفة الطعام والمطبخ المفتوح مذهل بأقل تقدير، حيث يميزه حالة من التناغم القوي بين العناصر الديكورية والألوان المنتقاة بعناية، فنجد أن الخبراء استخدموا خطوط واضحة من اللونين الأبيض والرمادي بالمساحة التي جمعت الغرفتين معًا، فأصبحا غرفة واحدة!

رغم أن الغرفتين مفتوحتين على بعضهما البعض، إلا أن الخبراء أصروا على تمييز كل غرفة منهما بلمسة خاصة، الأولى كانت من نصيب المطبخ، حيث جعلوا مدخله الفسيح يتألق بإطار مذهل من الجبسنبورد منحه إطلالة عصرية ساحرة، أما غرفة الطعام، فقد تألقت هي الأخرى بتلك اللوحة الفنية التي نراها في الصدارة ومثلت نقطتها المحورية.