5 نماذج ساحرة لغرف طعام مدمجة مع مطابخ مفتوحة

إن كنت تمتلك منزلًا بمساحة محدودة، أو كنت ترغب في اتباع أحد الاتجاهات العصرية في التصميم الداخلي، فموضوع مقالنا اليوم سيكون محط اهتمامك، حيث نعرض لك فيه مجموعة نماذج ساحرة لغرف طعام مدمجة مع مطابخ مفتوحة التصميم أو ذات التصميم الأمريكي كما يطلق عليها البعض، والتي تثبت أن المساحات المحدودة لا يمكن أن تكون عائقًا، وأنه يمكن استغلال أصغر مساحة بأذكى الطرق بأفكار وتطبيقات الخبراء الإبداعية.. لنبدأ الآن!
النموذج الأول معنا اليوم لتجسيد فكرة الدمج بين غرفة الطعام والمطبخ المفتوح مذهل بأقل تقدير، حيث يميزه حالة من التناغم القوي بين العناصر الديكورية والألوان المنتقاة بعناية، فنجد أن الخبراء استخدموا خطوط واضحة من اللونين الأبيض والرمادي بالمساحة التي جمعت الغرفتين معًا، فأصبحا غرفة واحدة!
رغم أن الغرفتين مفتوحتين على بعضهما البعض، إلا أن الخبراء أصروا على تمييز كل غرفة منهما بلمسة خاصة، الأولى كانت من نصيب المطبخ، حيث جعلوا مدخله الفسيح يتألق بإطار مذهل من الجبسنبورد منحه إطلالة عصرية ساحرة، أما غرفة الطعام، فقد تألقت هي الأخرى بتلك اللوحة الفنية التي نراها في الصدارة ومثلت نقطتها المحورية.
أما عن هذا النموذج، فهو رومانسي دافئ، والفضل بالطبع يعود لتطبيقات الإضاءة الصفراء التي زينت المساحة الجامعة لكلًا من غرفة الطعام والمطبخ المفتوح، وتمثلت في الإنارة السقفية التي نلمحها بأحضان شرائح الجبسنبورد المنتمية للمطبخ، وكذلك المصابيح العصرية المزينة لمائدة الطعام، وأخيرًا المعلقات التي تتدلى من سقف تلك الأخيرة.
رغم أن المساحة ليست بكبيرة، إلا أن الخبراء نجح في تقسيمها بذكاء بين المطبخ وغرفة الطعام، مع تجنب اللجوء للكثير من قطع الأثاث بغرفة الطعام، والتركيز على اقتناء طاولة في منتهى الرقي محاطة بأجمل مجموعة من المقاعد.
تصميم انتقائي ساحر يجمع بين البساطة والأناقة في آنٍ واحد بمطبخ على شكل حرف L مفتوح مجهز على أعلى مستوى، مندمج مع غرفة طعام عائلية مكونة من مائدة خشبية كبيرة وثماني مقاعد عصرية.
من هذه الزاوية، نلاحظ أن المطبخ رغم اندماجه مع غرفة الطعام، إلا أنه ينفصل نسبيًا عنها أيضًا، وذلك من خلال بار أنيق يمثل حاجز بسيط بين المساحتين، لكنه غير مُزَوّد بمجموعة من المقاعد الخاصة به كما يجري الوضع في العادة.
أما عن الألوان المستخدمة بالغرفتين، فهي تقريبًا واحدة، وهي درجات مختلفة من اللون البني مع الأوف وايت، ربما لون سجادة غرفة الطعام، هي الشئ الوحيد المختلف عن بالتة الألوان المختارة لهذه المساحة.
في هذا النموذج، نجد أن المطبخ يحتضن غرفة الطعام، وذلك لأن جزء من وحداته التخزينية مدمجة في الجدار الأيمن الجانبي للسفرة، أما بقية الخزائن، فهي بتصميم مألوف تقع في الصدارة، وتكمل شكل حرف L للخزائن الأولى رغم أن ذلك الباب المطلي باللون الأسود يحاول فصلهما عن بعضهما البعض.
الفكرة الأخيرة معنا اليوم لمطبخ بسيط التصميم، وهذا نابع من كونه خطي، أي يعتمد على مجموعة خزائن متراصة بشكل مستقيم في بقعة صغيرة ومحدودة من المنزل، الأمر الذي سمح باستغلال بقية المساحة في وضع مائدة طعام ومجموعة مقاعد تفي بالغرض بحيث تسمح للساكنين باستخدامها في تناول الطعام تارة وإعداد أشهى الأصناف تارة أخرى.
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