النيو كلاسيك يسترجع كلاسيكية الزمن الجميل

النيو كلاسيك نمط ديكوري مميز بشدة، فهو من الأنماط التي استطاعت أن ترضي الكثير من الأذواق لجمعها بين عراقة وفخامة الكلاسيكية ومواكبة الطراز الحديث للنمط المودرن، فهو يتميز بالبساطة والجرأة في استخدام النغمات اللونية والأكسسورات المميزة بالإضافة لأصالة النمط الكلاسيكي.

ونحن اليوم في هوميفاي أمام مشروع مميز وراقي من إبداع أثاث مصر لغرفة نوم على نمط النيو الكلاسيك، غرفه تأخذك حقًا إلى عالم الكلاسيكية والفخامه التي تعطي روح وشكل خاص لغرفتك وتضيف أحساس رائع بالرقي والملكية.