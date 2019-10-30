النيو كلاسيك يسترجع كلاسيكية الزمن الجميل

النيو كلاسيك نمط ديكوري مميز بشدة، فهو من الأنماط التي استطاعت أن ترضي الكثير من الأذواق لجمعها بين عراقة وفخامة الكلاسيكية ومواكبة الطراز الحديث للنمط المودرن، فهو يتميز بالبساطة والجرأة في استخدام النغمات اللونية والأكسسورات المميزة بالإضافة لأصالة النمط الكلاسيكي.
ونحن اليوم في هوميفاي أمام مشروع مميز وراقي من إبداع أثاث مصر لغرفة نوم على نمط النيو الكلاسيك، غرفه تأخذك حقًا إلى عالم الكلاسيكية والفخامه التي تعطي روح وشكل خاص لغرفتك وتضيف أحساس رائع بالرقي والملكية.
في البداية يمكننا أن نلقى نظرة شاملة على تصميم الغرفة بالكامل قبل أن نستكشف كافة تفاصيلها بعناية، من النظرة العامة يتضح لنا كيف اختار المصممون في أثاث مصر بالتة لونية مميزة في تصميم الغرفة، جمعت بين حيادية اللون الأبيض العاجي مع ثقل اللون الرمادي وفخامته ودفئ الخشب في تصميم الأرضيات من الباركية والعديد من اللمسات الأخرى الرائعة كتفاصيل اللون الذهبي وفخامته ولمسة اللون البرتقالي المبهجة والدافئة والتي كانت اختيار رائع وموفق من الخبراء للمسة عصرية مميزة.
اللمسات التي تعمد المصممون الاستعانة بها في تصميم الغرفة كان لا مثيل لها، خاصًة التفاصيل المذهبة في تصميم الأثاث مع الثريا الكريستالية المتدلية من السقف واختيار الأقمشة المخملية في مفروشات الغرفة مع الديكورات الفاخرة التي تنبض بالكلاسيكية والفخامة، كل هذة التفاصيل أجتمعت معًا لخلق سيمفونية مميزة من الرقي والفخامة في تصميم الغرفة.
اللمسة الكلاسيكية في تصميم الأثاث دائمًا ما تتسم بالنقوشات المميزة على الأخشاب الطبيعية والأعتماد على التفاصيل المذهبة أو النحاس في الأكسسورات، وهذا ما نراه بوضوح في تصميم الأثاث داخل غرفة النوم وكيف أعتمد المصممون على النقوشات البارزة في تصميم التسريحة المصممة من الكونتر قشرة أرو عالية الجودة ومطعمة بالتفاصيل تلمذهبة لتضيف رونق راقي على التصميم، مساحة التسريحة 130 سم ولذلك هي مثالية لكافة مساحات الغرف المختلفة، لذلك لا تقلقل فأيًا كان مساحة غرف المنزل لديك فلن تتأثر بالسلب أو تشعر بعدم الراحة وضيق المساحات.
تصميم السرير من الكابوتنية المخملي بلونة الأبيض العاجي الذي أضفى شعورًا أضافياً بالراحة والاسترخاء بجانب فخامة تصميمه وروعة الأقمشة المخملية المستخدمة مع مفرش السرير بلونه البرتقالي الدافئ لخلق لمسة عصرية وبهجة في الغرفة، مساحات السرير كانت مثالية أيضَا تراوحت بين 160*195
ظهر السرير مصمم من الكابوتنيه المبطن ليضيف مزيداً من الراحة والاسترخاء عند القراءة أو الجلوس على السرير.
وهنا نستطيع أن نرى الكومود بتصميمه الفاخر ونقوشاته المميزة بجانب السرير، يمكنك أن تستعين به لخلق لمسة أضافية من الجمال وأضافة التفاصيل الديكورية المتنوعة.
أجتمعت اللمسات الفاخرة مع الديكورات والتفاصيل الديكورية المميزة لتكتمل اللوحة الفنية في تصميم الغرفة، بدايةً من تصميم النوافذ من الزجاج لتسمح للضوء الطبيعي المرور داخل الغرفة مع لمسة الستائر المخملية التي منحت المزيد من الخصوصية واختيار الثريا الكريستالية المتدلية من السقف مع التفاصيل الديكورية المختلفة.
أثاث مصر يسعون خلف الأناقة دائمُا وأبداً حريصين على تقديم كل ماهو مميز لعملائهم، تستطيع أن تختار كافة النغمات اللونية ومقاسات الغرفة حسب المساحات لديك والحصول على ضمان 25 عاماً ضد عيوب الصناعة
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