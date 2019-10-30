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النيو كلاسيك يسترجع كلاسيكية الزمن الجميل

منة اسماعيل منة اسماعيل
كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
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النيو كلاسيك نمط ديكوري مميز بشدة، فهو من الأنماط التي استطاعت  أن ترضي الكثير من الأذواق لجمعها بين عراقة وفخامة الكلاسيكية ومواكبة الطراز الحديث للنمط المودرن، فهو يتميز بالبساطة والجرأة في استخدام النغمات اللونية والأكسسورات المميزة بالإضافة لأصالة النمط الكلاسيكي.

 ونحن اليوم في هوميفاي أمام مشروع مميز وراقي من إبداع أثاث مصر لغرفة نوم على نمط النيو الكلاسيك، غرفه تأخذك حقًا إلى عالم الكلاسيكية والفخامه التي تعطي روح وشكل خاص لغرفتك وتضيف أحساس رائع بالرقي والملكية. 

تفاصيل من نوع خاص

كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

في البداية يمكننا أن نلقى نظرة شاملة على تصميم الغرفة بالكامل قبل أن نستكشف كافة تفاصيلها بعناية، من النظرة العامة يتضح لنا كيف اختار المصممون في أثاث مصر بالتة لونية مميزة في تصميم الغرفة، جمعت بين حيادية اللون الأبيض العاجي مع ثقل اللون الرمادي وفخامته ودفئ الخشب في تصميم الأرضيات من الباركية والعديد من اللمسات الأخرى الرائعة كتفاصيل اللون الذهبي وفخامته ولمسة اللون البرتقالي المبهجة والدافئة والتي كانت اختيار رائع وموفق من الخبراء للمسة عصرية مميزة.

سيمفونية مميزة من الرقي والفخامة

كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

اللمسات التي تعمد المصممون الاستعانة بها في تصميم الغرفة كان لا مثيل لها، خاصًة التفاصيل المذهبة في تصميم الأثاث مع الثريا الكريستالية المتدلية من السقف واختيار الأقمشة المخملية في مفروشات الغرفة مع الديكورات الفاخرة التي تنبض بالكلاسيكية والفخامة، كل هذة التفاصيل أجتمعت معًا لخلق سيمفونية مميزة من الرقي والفخامة في تصميم الغرفة.

تسريحة كلاسيكية من الأخشاب الطبيعية

كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

اللمسة الكلاسيكية في تصميم الأثاث دائمًا ما تتسم بالنقوشات المميزة على الأخشاب الطبيعية والأعتماد على التفاصيل المذهبة أو النحاس في الأكسسورات، وهذا ما نراه بوضوح في تصميم الأثاث داخل غرفة النوم وكيف أعتمد المصممون على النقوشات البارزة في تصميم التسريحة المصممة من الكونتر قشرة أرو عالية الجودة ومطعمة بالتفاصيل تلمذهبة لتضيف رونق راقي على التصميم، مساحة التسريحة 130 سم ولذلك هي مثالية لكافة مساحات الغرف المختلفة، لذلك لا تقلقل فأيًا كان مساحة غرف المنزل لديك فلن تتأثر بالسلب أو تشعر بعدم الراحة وضيق المساحات.

سرير بتصميم راقي على نمط النيو كلاسيك

كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

تصميم السرير من الكابوتنية المخملي بلونة الأبيض العاجي الذي أضفى شعورًا أضافياً بالراحة والاسترخاء بجانب فخامة تصميمه وروعة الأقمشة المخملية المستخدمة مع مفرش السرير بلونه البرتقالي الدافئ لخلق لمسة عصرية وبهجة في الغرفة، مساحات السرير كانت مثالية أيضَا تراوحت بين 160*195

مزيد من الراحة والرفاهية

كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

ظهر السرير مصمم من الكابوتنيه المبطن ليضيف مزيداً من الراحة والاسترخاء عند القراءة أو الجلوس على السرير.

كومود راقي ومميز

كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

وهنا نستطيع أن نرى الكومود بتصميمه الفاخر ونقوشاته المميزة بجانب السرير، يمكنك أن تستعين به لخلق لمسة أضافية من الجمال وأضافة التفاصيل الديكورية المتنوعة.

كلاسيكيه الزمن الجميل (غرفه نوم نيو كلاسيك ), اثاث مصر اثاث مصر BedroomBeds & headboards
اثاث مصر

اثاث مصر
اثاث مصر
اثاث مصر

أجتمعت اللمسات الفاخرة مع الديكورات والتفاصيل الديكورية المميزة لتكتمل اللوحة الفنية في تصميم الغرفة، بدايةً من تصميم النوافذ من الزجاج لتسمح للضوء الطبيعي المرور داخل الغرفة مع لمسة الستائر المخملية التي منحت المزيد من الخصوصية واختيار الثريا الكريستالية المتدلية من السقف مع التفاصيل الديكورية المختلفة.

أثاث مصر يسعون خلف الأناقة دائمُا وأبداً حريصين على تقديم كل ماهو مميز لعملائهم، تستطيع أن تختار كافة النغمات اللونية ومقاسات الغرفة حسب المساحات لديك والحصول على ضمان 25 عاماً ضد عيوب الصناعة


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