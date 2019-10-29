شقة كلاسيكية فخمة مستوحاة من تصاميم القصور

غرفة معيشة كلاسيكية لا تشوبها شائبة، كل شئ بها في موضعه الصحيح، كما أن جميع عناصرها أيضًا متناغمة مع بعضها البعض بشكل مذهل، فتجد أن الجدران متناسقة مع السقف وسيراميك الأرضيات، وثلاثتهم متناسق مع قطع الأثاث والإكسسوارات، وكذلك مع وحدات الإضاءة الجانبية والثريات.

دعونا نتحدث أولًا عن السقف، الذي هو وحده تحفة فنية مزينة من المركز والأطراف بزخارف بعضها مرسوم والآخر بارز بلمسة ذهبية فاخرة، والذي تتدلى منه أيضًا ثريا كريستالية ولا أروع تكمل فخامة المشهد.

وعن جدران الغرفة، فهي تتألق بلمسة ساحرة من الجبسونبورد، الجزء الأيمن منها يجعلك تشعر أنك داخل أحد القصور الفخمة، أما عن الجزء الأيسر، فقد برع الخبراء في استغلاله على أكمل وجه بمكتبة مبنية في قلب الجدار تضم بداخلها التلفاز وعدد كبير من الكتب وكذلك مدفأة قديمة الطراز.