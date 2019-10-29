شقة كلاسيكية فخمة مستوحاة من تصاميم القصور

تعشق الأسلوب الكلاسيكي في التصميم وتؤمن به من بين جميع الأنماط الديكورية؟ تسعى لتصميم منزلك بلمساته الفاخرة لكنك لم تعثر على الإلهام بَعد لاتخاذ هذه الخطوة؟ مع هذا المشروع المذهل من هوميفاي -لشقة كلاسيكية فخمة مستوحاة من تصاميم القصور-، الذي أبدع في تصميمه وتأثيثه خبراء شركة لايف ستايل Lifestyle المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، من المؤكد أنك ستحصل على العديد من الأفكار التي تمكنك من البدء على الفور في مشروعك الخاص، ولا تتردد مطلقًا في طلب الاستشارة من خبراء شركة لايف ستايل Lifestyle، فهم على أتم استعداد لتقديم المساعدة لك وقتما شئت!
غرفة معيشة كلاسيكية لا تشوبها شائبة، كل شئ بها في موضعه الصحيح، كما أن جميع عناصرها أيضًا متناغمة مع بعضها البعض بشكل مذهل، فتجد أن الجدران متناسقة مع السقف وسيراميك الأرضيات، وثلاثتهم متناسق مع قطع الأثاث والإكسسوارات، وكذلك مع وحدات الإضاءة الجانبية والثريات.
دعونا نتحدث أولًا عن السقف، الذي هو وحده تحفة فنية مزينة من المركز والأطراف بزخارف بعضها مرسوم والآخر بارز بلمسة ذهبية فاخرة، والذي تتدلى منه أيضًا ثريا كريستالية ولا أروع تكمل فخامة المشهد.
وعن جدران الغرفة، فهي تتألق بلمسة ساحرة من الجبسونبورد، الجزء الأيمن منها يجعلك تشعر أنك داخل أحد القصور الفخمة، أما عن الجزء الأيسر، فقد برع الخبراء في استغلاله على أكمل وجه بمكتبة مبنية في قلب الجدار تضم بداخلها التلفاز وعدد كبير من الكتب وكذلك مدفأة قديمة الطراز.
بما أننا تحدثنا عن التصميم الداخلي للغرفة بالصورة السابقة، سنتحدث الآن عن قطع الأثاث، والتي يجدر الإشارة إلى أن الخبراء وُفقوا كثيرًا في اختيارها لتكون ملائمة لطبيعة هذا النمط الديكوري من ناحية، وللتصميم الداخلي للغرفة من ناحية أخرى.
وعن مكونات الغرفة الديكورية، فقد تأثثت بأريكتين ثلاثيتين كلاسيكيتين ومقعد أنيق بنفس التصميم والألوان، بالإضافة إلى طاولة قهوة بمركز الغرفة، وثلاث طاولات جانبية متناثرة في بقاع مختلفة من الساحة.
أما عن ألوان قطع الأثاث، فقد راعى الخبراء أن تكون منسجمة مع الجو العام للغرفة، فاختاروا مزيج ساحر من البيج الفاتح والباودر بينك المعروف بنعومته، وهو ما أضفى على المساحة بالكامل مزيدًا من الهدوء والانسجام.
ننتقل الآن لغرفة الطعام والتي على بُعد خطوات معدودة من غرفة المعيشة، ولهذا السبب، قرر الخبراء أن يحققوا بين كلاهما نوع آخر من التناغم، وبالفعل نجحوا في ذلك باستخدامهم لنفس لون وخامة وسائد غرفة المعيشة بجميع قطع أثاث غرفة الطعام، بداية من المقاعد، لمفارش المائدة، للستائر.
ربما لم تكن لاحظت ذلك بالصورة السابقة، لكنك ستتأكد مع الصورة التالية التي تجمع الغرفتين معًا.
الآن نتمكن من رؤية الغرفتين معًا بنفس الساحة، وما حققه الخبراء من تناغم بينهما رغم اختلاف الألوان، ويعود الفضل في ذلك إلى أن التصميم الداخلي للساحة نفسها كان بمثابة الخلفية المثالية للعناصر الديكورية للغرفتين.
مع هذه الزاوية، نتمكن أيضًا من رؤية تفاصيل أكثر وضوحًا بغرفة المعيشة، كالسجادة الأنيقة التي تحظى بنفس ألوان الجدران والسقف، والثريا الفخمة ذات اللمسات الذهبية، والإنارة الصفراء المخفية في قلب المكتبة الجبسونبورد.
نختتم مشروعنا هذا مع صورة أخيرة لغرفة الطعام، والتي نراها الآن بمنظور أوسع يوضح لنا كافة عناصرها، وهي مائدة مستطيلية كبيرة مطلية باللون الأبيض الناصع، وستة كراسي فخمة باللون الأرجواني الداكن تحمل أقمشتها نقوشًا متداخلًا في منتهى الروعة.
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