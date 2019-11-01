ماكي هاوس.. حينما تجتمع لمسات العمارة اليابانية التقليدية والحديثة في مكان واحد

على مساحة 300 م²، وبتكلفة $15,995.09، نجحت شركة ANASTOMOSIS DESIGN LAB المتخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في تنفيذ واحدًا من أروع مطاعم السوشي، والذي يُدعى Maki House، حيث استطاعت أن تجمع في تصميمه الداخلي ما بين لمسات العمارة اليابانية التقليدية والمعاصرة في آنٍ واحد على أكمل وجه، وهو ما ستلمسه فيما يلي مع كل صورة من صور هذا المشروع.
مطعم سوشي أنيق على الطراز الآسيوي، تصميمه الداخلي بسيط حيث أنه مستوحى من العمارة اليابانية التقليدية القديمة، لكنه رغم ذلك يتألق بالعديد من العناصر الديكورية المعاصرة والجذابة في الوقت نفسه، كتلك اللمسة الزجاجية الملونة خلف البار، والتي أضفت الكثير من الأجواء المبهجة على المكان ومنحته هوية مستقلة، وذلك بفضل الرسوم المذهلة التي زينها بمزيج أخاذ من الألوان لمجموعة من الأسماك مختلفة الأحجام، والتي هي كفيلة بأن تأخذ رواد المطعم بسحرها إلى أعماق عالم البحار.
مع هذه الصورة، يبهرنا تصميم سقف المطعم، والذي تمتع بأسلوب فريد في الإضاءة، حيث اعتمد على سبوتات ثابتة، متناثرة ما بين مجموعة عوارض فولاذية باللون الذهبي تتوازى مع بعضها البعض فتلقي بانعكاساتها اللامعة على تلك المساحة من المطعم، وتحديدًا البار.
أما عن البار نفسه، فهو مبني بأفخم أنواع الرخام، ومصمم على مستويين، المستوى العلوي منه عبارة عن مساحة لعرض الأصناف المختلفة التي يقدمها المطعم للزائرين، أما المستوى الثاني، فهو عبارة عن مساحة لتناول الطعام مزينة بأسلوب جذاب أيضًا للإضاءة تختبئ فيه اللمبات الليد في قلب الجزء العلوي من البار وتشع نورًا يضيئ تلك المساحة للزائرين، كما يسمح لهم برؤية الأصناف المختلفة من المأكولات.
ولأن هذه المساحة من البار صُممت من أجل تناول الطعام، كان من الطبيعي أن يلجأ الخبراء إلى تأثيثها بجلسة عملية ومريحة مكونة من ستة مقاعد متراصة بشكل مستقيم بجانب بعضها البعض، تظهر فيه متوازية مع البار نفسه.
مع هذه الزاوية للمطعم من الداخل، نتفاجئ أن المساحة المخصصة للطعام أكبر بكثير مما كانت تبدو عليه بالصور السابقة، حيث تأثث بالعديد من الطاولات العائلية والمقاعد الخشبية والتي تؤكد القدرة الاستيعابية الكبيرة للمكان.
نلاحظ من هذه الزاوية أيضًا اللمسة الخرسانية الملساء التي اختارها الخبراء لجميع الجدران بلونها الرمادي الفاتح، والتي كان لها دورًا كبيرًا في ظهور المساحة بشكل أكثر اتساعًا.
بعد أن ظننا أن المساحة الداخلية للمطعم لا تتضمن سوى لمسة زجاجية ملونة واحدة، نتفاجئ مع هذه الزاوية أن هناك جانب من الجلسات العائلية التي أشرنا إليها منذ لحظات تتألق جدرانه بلمسة أخرى زجاجية ملونة شبه مطابقة للجدار الذي صادفناه أولًا بمجرد دخول المطعم، والتي نكتشف معها أنه تم تقسيم الرسومات وطباعتها على طبقات زجاجية منفصلة تلاحمت معًا لتخلق تجربة حسية ديناميكية فريدة.
نختتم جولتنا بهذا المشروع الفريد ذو الطراز الياباني مع صورة أخيرة للمبنى من الخارج، والتي تؤكد لنا أنه لا يقل روعة عن الوضع بالداخل.
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: جرب هذه الألوان لتمنح إطلالة منزلك الخارجية تغيّرًا جذريًا