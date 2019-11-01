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ماكي هاوس.. حينما تجتمع لمسات العمارة اليابانية التقليدية والحديثة في مكان واحد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
مطعم ماكي هاوس Maki House, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مساحات تجارية
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على مساحة 300 م²، وبتكلفة $15,995.09، نجحت شركة ANASTOMOSIS DESIGN LAB المتخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في تنفيذ واحدًا من أروع مطاعم السوشي، والذي يُدعى Maki House، حيث استطاعت أن تجمع في تصميمه الداخلي ما بين لمسات العمارة اليابانية التقليدية والمعاصرة في آنٍ واحد على أكمل وجه، وهو ما ستلمسه فيما يلي مع كل صورة من صور هذا المشروع.

بسيط ولكن..

بار السوشي Sushi Bar Anastomosis Design Lab مساحات تجارية design,architecture,interior,interior design,brand design,commercial,restaurant,تصميم,تصميم داخلي,تصميم خارجي,مطعم,تجاري,مطاعم
Anastomosis Design Lab

بار السوشي Sushi Bar

Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab

مطعم سوشي أنيق على الطراز الآسيوي، تصميمه الداخلي بسيط حيث أنه مستوحى من العمارة اليابانية التقليدية القديمة، لكنه رغم ذلك يتألق بالعديد من العناصر الديكورية المعاصرة والجذابة في الوقت نفسه، كتلك اللمسة الزجاجية الملونة خلف البار، والتي أضفت الكثير من الأجواء المبهجة على المكان ومنحته هوية مستقلة، وذلك بفضل الرسوم المذهلة التي زينها بمزيج أخاذ من الألوان لمجموعة من الأسماك مختلفة الأحجام، والتي هي كفيلة بأن تأخذ رواد المطعم بسحرها إلى أعماق عالم البحار.

الإنارة وسحرها

بار السوشي Sushi Bar Anastomosis Design Lab مساحات تجارية design,architecture,interior,interior design,brand design,commercial,restaurant,تصميم,تصميم داخلي,تصميم خارجي,مطعم,تجاري,مطاعم
Anastomosis Design Lab

بار السوشي Sushi Bar

Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab

مع هذه الصورة، يبهرنا تصميم سقف المطعم، والذي تمتع بأسلوب فريد في الإضاءة، حيث اعتمد على سبوتات ثابتة، متناثرة ما بين مجموعة عوارض فولاذية باللون الذهبي تتوازى مع بعضها البعض فتلقي بانعكاساتها اللامعة على تلك المساحة من المطعم، وتحديدًا البار.

أما عن البار نفسه، فهو مبني بأفخم أنواع الرخام، ومصمم على مستويين، المستوى العلوي منه عبارة عن مساحة لعرض الأصناف المختلفة التي يقدمها المطعم للزائرين، أما المستوى الثاني، فهو عبارة عن مساحة لتناول الطعام مزينة بأسلوب جذاب أيضًا للإضاءة تختبئ فيه اللمبات الليد في قلب الجزء العلوي من البار وتشع نورًا يضيئ تلك المساحة للزائرين، كما يسمح لهم برؤية الأصناف المختلفة من المأكولات.

ولأن هذه المساحة من البار صُممت من أجل تناول الطعام، كان من الطبيعي أن يلجأ الخبراء إلى تأثيثها بجلسة عملية ومريحة مكونة من ستة مقاعد متراصة بشكل مستقيم بجانب بعضها البعض، تظهر فيه متوازية مع البار نفسه.

جلسات عائلية محاطة بجدران خرسانية

جلسات الطعام Dinning Area Anastomosis Design Lab مساحات تجارية design,architecture,interior,interior design,brand design,commercial,restaurant,تصميم,تصميم داخلي,تصميم خارجي,مطعم,تجاري,مطاعم
Anastomosis Design Lab

جلسات الطعام Dinning Area

Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab

مع هذه الزاوية للمطعم من الداخل، نتفاجئ أن المساحة المخصصة للطعام أكبر بكثير مما كانت تبدو عليه بالصور السابقة، حيث تأثث بالعديد من الطاولات العائلية والمقاعد الخشبية والتي تؤكد القدرة الاستيعابية الكبيرة للمكان.

نلاحظ من هذه الزاوية أيضًا اللمسة الخرسانية الملساء التي اختارها الخبراء لجميع الجدران بلونها الرمادي الفاتح، والتي كان لها دورًا كبيرًا في ظهور المساحة بشكل أكثر اتساعًا.

لمسة ديناميكية حسية ملونة

جلسات الطعام Dinning Area Anastomosis Design Lab مساحات تجارية design,architecture,interior,interior design,brand design,commercial,restaurant,تصميم,تصميم داخلي,تصميم خارجي,مطعم,تجاري,مطاعم
Anastomosis Design Lab

جلسات الطعام Dinning Area

Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab

بعد أن ظننا أن المساحة الداخلية للمطعم لا تتضمن سوى لمسة زجاجية ملونة واحدة، نتفاجئ مع هذه الزاوية أن هناك جانب من الجلسات العائلية التي أشرنا إليها منذ لحظات تتألق جدرانه بلمسة أخرى زجاجية ملونة شبه مطابقة للجدار الذي صادفناه أولًا بمجرد دخول المطعم، والتي نكتشف معها أنه تم تقسيم الرسومات وطباعتها على طبقات زجاجية منفصلة تلاحمت معًا لتخلق تجربة حسية ديناميكية فريدة.

الخارج أيضًا ساحر ..

عنوان المشروع Cover Page Anastomosis Design Lab مساحات تجارية design,architecture,interior,interior design,brand design,commercial,restaurant,تصميم,تصميم داخلي,تصميم خارجي,مطعم,تجاري,مطاعم
Anastomosis Design Lab

عنوان المشروع Cover Page

Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab
Anastomosis Design Lab

نختتم جولتنا بهذا المشروع الفريد ذو الطراز الياباني مع صورة أخيرة للمبنى من الخارج، والتي تؤكد لنا أنه لا يقل روعة عن الوضع بالداخل.

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