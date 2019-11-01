ماكي هاوس.. حينما تجتمع لمسات العمارة اليابانية التقليدية والحديثة في مكان واحد

مع هذه الصورة، يبهرنا تصميم سقف المطعم، والذي تمتع بأسلوب فريد في الإضاءة، حيث اعتمد على سبوتات ثابتة، متناثرة ما بين مجموعة عوارض فولاذية باللون الذهبي تتوازى مع بعضها البعض فتلقي بانعكاساتها اللامعة على تلك المساحة من المطعم، وتحديدًا البار.

أما عن البار نفسه، فهو مبني بأفخم أنواع الرخام، ومصمم على مستويين، المستوى العلوي منه عبارة عن مساحة لعرض الأصناف المختلفة التي يقدمها المطعم للزائرين، أما المستوى الثاني، فهو عبارة عن مساحة لتناول الطعام مزينة بأسلوب جذاب أيضًا للإضاءة تختبئ فيه اللمبات الليد في قلب الجزء العلوي من البار وتشع نورًا يضيئ تلك المساحة للزائرين، كما يسمح لهم برؤية الأصناف المختلفة من المأكولات.

ولأن هذه المساحة من البار صُممت من أجل تناول الطعام، كان من الطبيعي أن يلجأ الخبراء إلى تأثيثها بجلسة عملية ومريحة مكونة من ستة مقاعد متراصة بشكل مستقيم بجانب بعضها البعض، تظهر فيه متوازية مع البار نفسه.