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7 ألوان من شأنها أن تجعل منزلك أكثر جمالًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Estar Gourmet, EDW Design de Interiores | LightDesign EDW Design de Interiores | LightDesign غرفة المعيشة
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لأن ألوان طلاءات الجدران هي جزء حيوي من ديكور المنزل، عليك أن تكون شديد الحرص عند اختيارها لكل غرفة على حدة، وفي هذا الشأن، فإن أمامك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها، ما بين الألوان المحايدة والساخنة والقاتمة والباستيل، وربما الجمع بين أكثر من بديل منهم ي آنٍ واحد كما سنرى لاحقًا بالنماذج المعروضة، المهم في الأمر أن تكون دقيق في اختياراتك بهذه المرحلة، لأنها فارقة بإطلالة منزلك النهائية.

تمتع معنا فيما يلي بالاطلاع على 7 نماذج تألقت بسبعة خيارات مختلفة للألوان، علك تفضل إحداها وتتخذ خطواتك لتجربته بمنزل الحلم!

1- البُني الفاتح: لمحبي اللمسات المحايدة

Estar Gourmet, EDW Design de Interiores | LightDesign EDW Design de Interiores | LightDesign غرفة المعيشة
EDW Design de Interiores | LightDesign

EDW Design de Interiores | LightDesign
EDW Design de Interiores | LightDesign
EDW Design de Interiores | LightDesign

إذا كنت ترغب في اختيار نغمات محايدة لطلاء جدران منزلك وعدم اللجوء لـ اللون الأبيض، فمن أقوى الاقتراحات التي نرشحها لك لتمنح منزلك مظهرًا معاصرًا، هذه الدرجة المعروضة من اللون البني الفاتح، والتي هي إحدى الدرجات اللونية المحايدة التي تنسجم مع مختلف الألوان، وبالتالي لن تشعر بالتقيد مطلقًا عند اختيار قطع الأثاث، أو شريك لوني آخر لبقية جدران الغرفة الواحدة.

على رأس تلك الألوان التي يمكنك اللجوء إليها مع هذا اللون المميز، اللون العاج المعروف بالأوف وايت، أو البيبي بلو أو الأزرق الداكن أو الأخضر المينت أو الأصفر الفاتح… وغيرهم.


2- الأرجواني: ليس كئيبًا كما يظن البعض!

homify غرفة نوم MDF Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

هناك فئة من الناس ترى أن اللون الأرجواني لونًا حزينًا يبعث بأي مكان الكآبة، وهذا قد يكون صحيح في حالة اللجوء للدرجة الداكنة منه بجميع جدران إحدى الغرف، لكن يمكن تجنب ذلك كليًا عند اللجوء إليه بدرجة لونية فاتحة كالدرجة المعروضة بالصورة، وكذلك اختيار شريكًا لونيًا له ناصعًا كالأبيض أو البيج أو الأوف وايت أو الأصفر الفاتح، ومن المؤكد أن النتيجة ستكون مبهرة مثلما هي أمامنا هنا.

3- الأصفر: لإطلالة مبهجة

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة نوم
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

إن كنت تبحث عن لون طلاء مميز يمنح منزلك إطلالة مبهجة، فليس هناك خيار أفضل من الأصفر الفاتح لتستعين به، كتلك الدرجة اللونية المعروضة بالصورة، والتي جعلت الغرفة حيوية وزاهية، وفي حال إن قررت اللجوء لـ اللون الأصفر بدرجته الزاهية، ننصحك ألا تستخدمه في جميع جدران الغرفة، واللجوء له بجدار واحد أو اثنين فقط، مع الاستعانة بشريك لوني آخر حيادي ليُحدث توازنًا بإطلالة الغرفة.

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4- الأخضر: وكأنك تعيش بالحديقة!

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

لا شك في أن اللون الأخضر بدرجاته الفاتحة والقاتمة يُعَد لونًا رائعًا قادرًا على نشر الحيوية بالمساحة التي يكون جزءًا منها، ويبث الحيوية في نفوس ساكنيها، وعلى الرغم من أنه لا يزال غير شائع بالنسبة للمواقع الداخلية، إلا أن هذا لا يمنعك من استخدامه بها! وفي حال إن لم تفضل ذلك، فيمكنك حتى اللجوء إليه بالمساحات الخارجية، كالشرفة أو التراس أو الحديقة المنزلية كما هو الحال هنا بالصورة المعروضة.

5- الأسود: استخدمه الآن بلا خوف أو قلق

apartamento Peninsula - Barra da Tijuca, Isabela Lavenère Arquitetura Isabela Lavenère Arquitetura غرفة الميديا
Isabela Lavenère Arquitetura

Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura

هل فكرت في طلاء أحد جدران منزلك باللون الأسود؟! قد ترى الأمر غريبًا، وقد تشعر بالقلق أيضًا حيال تلك الخطوة، لكن لماذا لا تكون أكثر جرأة وتستعين به دون خوف بغرفة المعيشة مثلما هو الحال هنا؟ فقط جدار واحد كفيل بأن يُحدث الفارق بإطلالة الغرفة وتصميمها الداخلي، فلا تتردد وكن جريئًا بالاستعانة به لتحصل على نتيجة مثيرة للاهتمام كالنموذج المعروض.

6- الرمادي: جمال من نوع خاص

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ كوارتز Beige
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

يمكنك أيضًا الحفاظ على نظرة حيادية في منزلك باستخدام طلاء باللون الرمادي لأحد الجدران. من مميزات اللون الرمادي أنه يجعل المساحة التي يكون جزءًا منها تظهر بإطلالة عصرية مذهلة وهادئة في الوقت نفسه، وهو ما نلمسه بوضوح مع هذا النموذج المعروض.

7- التركواز: لعشاق الاختلاف

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة المعيشة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

تود استخدام إحدى درجات اللون الأزرق بمنزلك دون أن تكون بإطلالة تقليدية؟ جرب هذه الدرجة التركوازية المبهجة، ونؤكد لك أن النتيجة ستكون مبهرة، مع الحرص على طلاء بقية الجدران بلون محايد هادئ كالأبيض أو البيح أو الأوف وايت، حتى تكون إطلالة الغرفة مزعجة للعين.

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ما هو اللون المفضل لك في الطلاءات؟

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