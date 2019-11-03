7 ألوان من شأنها أن تجعل منزلك أكثر جمالًا

لأن ألوان طلاءات الجدران هي جزء حيوي من ديكور المنزل، عليك أن تكون شديد الحرص عند اختيارها لكل غرفة على حدة، وفي هذا الشأن، فإن أمامك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها، ما بين الألوان المحايدة والساخنة والقاتمة والباستيل، وربما الجمع بين أكثر من بديل منهم ي آنٍ واحد كما سنرى لاحقًا بالنماذج المعروضة، المهم في الأمر أن تكون دقيق في اختياراتك بهذه المرحلة، لأنها فارقة بإطلالة منزلك النهائية.
تمتع معنا فيما يلي بالاطلاع على 7 نماذج تألقت بسبعة خيارات مختلفة للألوان، علك تفضل إحداها وتتخذ خطواتك لتجربته بمنزل الحلم!
إذا كنت ترغب في اختيار نغمات محايدة لطلاء جدران منزلك وعدم اللجوء لـ اللون الأبيض، فمن أقوى الاقتراحات التي نرشحها لك لتمنح منزلك مظهرًا معاصرًا، هذه الدرجة المعروضة من اللون البني الفاتح، والتي هي إحدى الدرجات اللونية المحايدة التي تنسجم مع مختلف الألوان، وبالتالي لن تشعر بالتقيد مطلقًا عند اختيار قطع الأثاث، أو شريك لوني آخر لبقية جدران الغرفة الواحدة.
على رأس تلك الألوان التي يمكنك اللجوء إليها مع هذا اللون المميز، اللون العاج المعروف بالأوف وايت، أو البيبي بلو أو الأزرق الداكن أو الأخضر المينت أو الأصفر الفاتح… وغيرهم.
هناك فئة من الناس ترى أن اللون الأرجواني لونًا حزينًا يبعث بأي مكان الكآبة، وهذا قد يكون صحيح في حالة اللجوء للدرجة الداكنة منه بجميع جدران إحدى الغرف، لكن يمكن تجنب ذلك كليًا عند اللجوء إليه بدرجة لونية فاتحة كالدرجة المعروضة بالصورة، وكذلك اختيار شريكًا لونيًا له ناصعًا كالأبيض أو البيج أو الأوف وايت أو الأصفر الفاتح، ومن المؤكد أن النتيجة ستكون مبهرة مثلما هي أمامنا هنا.
إن كنت تبحث عن لون طلاء مميز يمنح منزلك إطلالة مبهجة، فليس هناك خيار أفضل من الأصفر الفاتح لتستعين به، كتلك الدرجة اللونية المعروضة بالصورة، والتي جعلت الغرفة حيوية وزاهية، وفي حال إن قررت اللجوء لـ اللون الأصفر بدرجته الزاهية، ننصحك ألا تستخدمه في جميع جدران الغرفة، واللجوء له بجدار واحد أو اثنين فقط، مع الاستعانة بشريك لوني آخر حيادي ليُحدث توازنًا بإطلالة الغرفة.
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لا شك في أن اللون الأخضر بدرجاته الفاتحة والقاتمة يُعَد لونًا رائعًا قادرًا على نشر الحيوية بالمساحة التي يكون جزءًا منها، ويبث الحيوية في نفوس ساكنيها، وعلى الرغم من أنه لا يزال غير شائع بالنسبة للمواقع الداخلية، إلا أن هذا لا يمنعك من استخدامه بها! وفي حال إن لم تفضل ذلك، فيمكنك حتى اللجوء إليه بالمساحات الخارجية، كالشرفة أو التراس أو الحديقة المنزلية كما هو الحال هنا بالصورة المعروضة.
هل فكرت في طلاء أحد جدران منزلك باللون الأسود؟! قد ترى الأمر غريبًا، وقد تشعر بالقلق أيضًا حيال تلك الخطوة، لكن لماذا لا تكون أكثر جرأة وتستعين به دون خوف بغرفة المعيشة مثلما هو الحال هنا؟ فقط جدار واحد كفيل بأن يُحدث الفارق بإطلالة الغرفة وتصميمها الداخلي، فلا تتردد وكن جريئًا بالاستعانة به لتحصل على نتيجة مثيرة للاهتمام كالنموذج المعروض.
يمكنك أيضًا الحفاظ على نظرة حيادية في منزلك باستخدام طلاء باللون الرمادي لأحد الجدران. من مميزات اللون الرمادي أنه يجعل المساحة التي يكون جزءًا منها تظهر بإطلالة عصرية مذهلة وهادئة في الوقت نفسه، وهو ما نلمسه بوضوح مع هذا النموذج المعروض.
تود استخدام إحدى درجات اللون الأزرق بمنزلك دون أن تكون بإطلالة تقليدية؟ جرب هذه الدرجة التركوازية المبهجة، ونؤكد لك أن النتيجة ستكون مبهرة، مع الحرص على طلاء بقية الجدران بلون محايد هادئ كالأبيض أو البيح أو الأوف وايت، حتى تكون إطلالة الغرفة مزعجة للعين.