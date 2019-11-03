7 ألوان من شأنها أن تجعل منزلك أكثر جمالًا

لأن ألوان طلاءات الجدران هي جزء حيوي من ديكور المنزل، عليك أن تكون شديد الحرص عند اختيارها لكل غرفة على حدة، وفي هذا الشأن، فإن أمامك العديد من الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها، ما بين الألوان المحايدة والساخنة والقاتمة والباستيل، وربما الجمع بين أكثر من بديل منهم ي آنٍ واحد كما سنرى لاحقًا بالنماذج المعروضة، المهم في الأمر أن تكون دقيق في اختياراتك بهذه المرحلة، لأنها فارقة بإطلالة منزلك النهائية.

تمتع معنا فيما يلي بالاطلاع على 7 نماذج تألقت بسبعة خيارات مختلفة للألوان، علك تفضل إحداها وتتخذ خطواتك لتجربته بمنزل الحلم!