فيلا العايش.. مشروع بملامح كلاسيكية مستوحى من العمارة الرومانية

مع هذه الصورة، نتمكن من رؤية تفاصيل أكثر وضوحًا حول هذه الفيلا الفاخرة من الخارج، كالنوافذ البارزة عن المبنى، والتي تزين بعضها بزجاج عاكس منحها الكثير من الأناقة والرُقي، فيما تُرِك البعض الآخر منها مفتوحًا.

الفخامة تتجسد في كل جزء من هذه الفيلا مهما كان صغيرًا، وهو شئ يؤكده لنا التصميم الأخاذ للنوافذ بزخارفها الإبداعية وتفاصيلها الدقيقة.