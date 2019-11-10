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تصاميم مطابخ حديثة تُلهمك من أول وهلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg مطبخ White
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ترغب في تصميم مطبخ عصري بمنزلك دون الخروج عن ميزانيتك؟ حسنًا، هذه المطابخ الحديثة التي سنعرضها عليك اليوم ستمنحك الكثير من الإلهام بما تتضمنه من أفكار غير تقليدية، كما يؤكد لك معظمها، أنه يمكنك تصميم مطبخًا مذهلًا حقًا في مساحة محدودة للغاية، دون أن يعيقك شئ! اطلع عليها الآن، واحتفظ بما يلقى استحسانك منها..

1- الأبيض مع سحر الخشب

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design مطبخ
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

مطبخ أنيق تظهر عليه ملامح الأسلوب الحداثي في التصميم، رغم أنه لا يحتوي على عدد كبير من الوحدات التخزينية، إلا أنك لا يمكن أن تشعر مطلقًا أنه ينقصه شئ، وذلك لأن كلًا من الخزائن السفلية ومائدة الجزيرة أوفوا بالغرض.

تصميم المطبخ بأرضيات خشبية طبيعية أمده بالكثير من الدفء، كما أن اختيار اللون الأبيض للجدران وكذلك الوحدات التخزينية جعله يبدو بإطلالة أكثر اتساعًا، ناهيك النوافذ ذات الألواح الزجاجية الشفافة، والتي ساهمت في تعزيز ذلك الشعور بالاتساع؛ نظرًا لأنها سمحت بدمج المطبخ مع المساحة الخارجية للمنزل.

2- بلمسة داكنة

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Kitchen Architecture

Timeless Living

Kitchen Architecture
Kitchen Architecture
Kitchen Architecture

تم تصميم الجزء الداخلي من هذا المطبخ بمظهر بالغ الأناقة يعود إلى لجوء الخبراء إلى مزيج ساحر من الأبيض والأسود معًا في الجدران والوحدات التخزينية، فيما استعانوا بلمسة خشبية في الأرضيات ومائدة الجزيرة لمنح المطبخ الشعور بالدفء وإحداث توازن بإطلالته التي كانت لتظل باردة لو تم الاعتماد على اللون الأسود فحسب دون تدخل الخشب.

3- المعنى الحقيقي للبساطة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان، يكون للتدابير البسيطة مثل استخدام الخشب الخام للأرضيات والأثاث تأثير كبير على المناطق الداخلية من منازلنا، كهذا المطبخ الذي هو يجسد المعنى الحقيقي للبساطة والدفء بفضل لمسات الخشب المسيطرة على الأرضيات والوحدات التخزينية على حد سواء.

4- صغير لكن أنيق

Casa M&C, Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção مطبخ
Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção

Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção
Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção
Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção

على الرغم من صغر حجم هذا المطبخ الحديث، إلا أن التصميم الداخلي له شامل ومتكامل، كل شئ به في موضعه الصحيح، فقد تزينت المناطق الداخلية بظلال ساطعة نابعة من اللون الأصفر الزاهي المستخدم في مائدة الجزيرة على وجه التحديد، وهو ما دفع الخبراء للجوء إلى ظلال باللونين الأسود والرمادي ليحدثا توازن بإطلالة المطبخ ككل.

5- إطلالة مختلفة

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® مطبخ
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

بناء جدار من الطوب بالتصميم الداخلي لمطبخك بالطبع كفيل بأن يجعله بمظهر معاصر، فلماذا لا تتبنى فكرة مماثلة بمطبخ أحلامك؟

الجميل في الأمر هنا، أن اللجوء للحائط الطوبي جاء منسجمًا بشدة مع اللمسة البيضاء التي استخدمت في بقية الجدران، وكذلك اللمسة الفولاذية التي زينت الوحدات التخزينية وبعض الأجهزة الكهربائية وكذلك مقاعد البار.

6- الديكور الصناعي له شعبيته

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

ارتفعت شعبية الديكور الصناعي مؤخرًا بشكل كبير، وصار هناك إقبالًا على اللجوء إليه في تصاميم المطابخ أكثر من أي وقتٍ مضى، ودونًا عن أي غرفة أخرى بالمنزل، وهنا مع هذا النموذج نتمكن من التعرف على ملامح ذلك النمط بكل بساطة، والتي على رأسها، اللجوء للون الأسود، والزخرفة الجرئية على الجدران، والخشب في الوحدات التخزينية، بالإضافة إلى بعض اللمسات المعدنية في وحدات الإضاءة والمقاعد.

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7- يشع بهجة

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

تصميم هذا المطبخ المبهج يؤكد لك أنه يمكنك أن تحظى بمطبخ أنيق وعملي في الوقت نفسه في مساحة محدودة جدًا من المنزل، حتى ولو كانت مجرد ممر كما هو الحال هنا، ورغم ذلك، إلا أن الخبراء نجحوا في أن يجعلوه بقعة مذهلة من المنزل تشع بهجة وإشراقة.

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