تصاميم مطابخ حديثة تُلهمك من أول وهلة

مطبخ أنيق تظهر عليه ملامح الأسلوب الحداثي في التصميم، رغم أنه لا يحتوي على عدد كبير من الوحدات التخزينية، إلا أنك لا يمكن أن تشعر مطلقًا أنه ينقصه شئ، وذلك لأن كلًا من الخزائن السفلية ومائدة الجزيرة أوفوا بالغرض.

تصميم المطبخ بأرضيات خشبية طبيعية أمده بالكثير من الدفء، كما أن اختيار اللون الأبيض للجدران وكذلك الوحدات التخزينية جعله يبدو بإطلالة أكثر اتساعًا، ناهيك النوافذ ذات الألواح الزجاجية الشفافة، والتي ساهمت في تعزيز ذلك الشعور بالاتساع؛ نظرًا لأنها سمحت بدمج المطبخ مع المساحة الخارجية للمنزل.