تصاميم مطابخ حديثة تُلهمك من أول وهلة

ترغب في تصميم مطبخ عصري بمنزلك دون الخروج عن ميزانيتك؟ حسنًا، هذه المطابخ الحديثة التي سنعرضها عليك اليوم ستمنحك الكثير من الإلهام بما تتضمنه من أفكار غير تقليدية، كما يؤكد لك معظمها، أنه يمكنك تصميم مطبخًا مذهلًا حقًا في مساحة محدودة للغاية، دون أن يعيقك شئ! اطلع عليها الآن، واحتفظ بما يلقى استحسانك منها..
مطبخ أنيق تظهر عليه ملامح الأسلوب الحداثي في التصميم، رغم أنه لا يحتوي على عدد كبير من الوحدات التخزينية، إلا أنك لا يمكن أن تشعر مطلقًا أنه ينقصه شئ، وذلك لأن كلًا من الخزائن السفلية ومائدة الجزيرة أوفوا بالغرض.
تصميم المطبخ بأرضيات خشبية طبيعية أمده بالكثير من الدفء، كما أن اختيار اللون الأبيض للجدران وكذلك الوحدات التخزينية جعله يبدو بإطلالة أكثر اتساعًا، ناهيك النوافذ ذات الألواح الزجاجية الشفافة، والتي ساهمت في تعزيز ذلك الشعور بالاتساع؛ نظرًا لأنها سمحت بدمج المطبخ مع المساحة الخارجية للمنزل.
تم تصميم الجزء الداخلي من هذا المطبخ بمظهر بالغ الأناقة يعود إلى لجوء الخبراء إلى مزيج ساحر من الأبيض والأسود معًا في الجدران والوحدات التخزينية، فيما استعانوا بلمسة خشبية في الأرضيات ومائدة الجزيرة لمنح المطبخ الشعور بالدفء وإحداث توازن بإطلالته التي كانت لتظل باردة لو تم الاعتماد على اللون الأسود فحسب دون تدخل الخشب.
في بعض الأحيان، يكون للتدابير البسيطة مثل استخدام الخشب الخام للأرضيات والأثاث تأثير كبير على المناطق الداخلية من منازلنا، كهذا المطبخ الذي هو يجسد المعنى الحقيقي للبساطة والدفء بفضل لمسات الخشب المسيطرة على الأرضيات والوحدات التخزينية على حد سواء.
على الرغم من صغر حجم هذا المطبخ الحديث، إلا أن التصميم الداخلي له شامل ومتكامل، كل شئ به في موضعه الصحيح، فقد تزينت المناطق الداخلية بظلال ساطعة نابعة من اللون الأصفر الزاهي المستخدم في مائدة الجزيرة على وجه التحديد، وهو ما دفع الخبراء للجوء إلى ظلال باللونين الأسود والرمادي ليحدثا توازن بإطلالة المطبخ ككل.
بناء جدار من الطوب بالتصميم الداخلي لمطبخك بالطبع كفيل بأن يجعله بمظهر معاصر، فلماذا لا تتبنى فكرة مماثلة بمطبخ أحلامك؟
الجميل في الأمر هنا، أن اللجوء للحائط الطوبي جاء منسجمًا بشدة مع اللمسة البيضاء التي استخدمت في بقية الجدران، وكذلك اللمسة الفولاذية التي زينت الوحدات التخزينية وبعض الأجهزة الكهربائية وكذلك مقاعد البار.
ارتفعت شعبية الديكور الصناعي مؤخرًا بشكل كبير، وصار هناك إقبالًا على اللجوء إليه في تصاميم المطابخ أكثر من أي وقتٍ مضى، ودونًا عن أي غرفة أخرى بالمنزل، وهنا مع هذا النموذج نتمكن من التعرف على ملامح ذلك النمط بكل بساطة، والتي على رأسها، اللجوء للون الأسود، والزخرفة الجرئية على الجدران، والخشب في الوحدات التخزينية، بالإضافة إلى بعض اللمسات المعدنية في وحدات الإضاءة والمقاعد.
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: أناقة الألوان الداكنة في تصميم 5 غرف سفرة مختلفة
تصميم هذا المطبخ المبهج يؤكد لك أنه يمكنك أن تحظى بمطبخ أنيق وعملي في الوقت نفسه في مساحة محدودة جدًا من المنزل، حتى ولو كانت مجرد ممر كما هو الحال هنا، ورغم ذلك، إلا أن الخبراء نجحوا في أن يجعلوه بقعة مذهلة من المنزل تشع بهجة وإشراقة.