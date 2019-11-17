شاهد هذه السلالم الخمسة قبل وبعد التجديد

إذا كان الدرج الداخلي بمنزلك في حاجة إلى التجديد، فماذا تنتظر إذًا؟! في كتاب الأفكار هذا، سنستكشف لك عن خمسة نماذج لسلالم قبل وبعد التجديد تحولت هيئتها بشكل جذري بفضل لمسات الخبراء الفارقة التي أعادت لها الحياة مرة أخرى!
لأولئك الذين يبحثون عن الإلهام أو حتى أفكار لتجديد سلالم منازلهم، راقبوا معنا النماذج المعروضة فيما يلي، فهي حقًا بمثابة دليل مفيد لكم.
على الجانب الأيمن من الصورة، نشاهد درجًا مصنوعًا من الرخام الأبيض بلون أبيض باهت وإطلالة لا يرثى لها تجعله يصرخ طلبًا للتغيير، أما على اليسار، نتمكن من رؤية الدرج نفسه بعد التجديد، والذي تحول فعليًا في غمضة عين لآخر مذهل بتصميم معاصر لدرجة تجعلك لا تصدق أنه نفس النموذج!
لا شك في أن الخبراء نجحوا في الحفاظ على الهيكل الأساسي للسلم وتجديده ببراعة من خلال إزالة ذلك الرخام الأبيض، واستبداله بألواح خشبية أنيقة منحت السلم مظهرًا حديثًا يليق ببقية المساحة الداخلية من المنزل بعد التجديد، إلى جانب تزيينهم للجدار الجانبي للسلم بلمسة حجرية مذهلة زادت المساحة جاذبية وجمالًا.
أما عن هذا النموذج، فيظهر لنا قبل التجديد -على الجانب الأيسر من الصورة- بإطلالة غير محببة على الإطلاق، نرى فيها السلم مصنوعًا من الخشب الصلب بحالة متدهورة تعكس قوة تحمله للاستخدام طوال السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك، تمت إعادة هيكلته مرة أخرى ليصبح رائعًا كما هو الحال بالجانب الأيمن من الصورة
حتى يتم تجديد هذا السلم على أكمل وجه، حرص الخبراء على بناء قاعدة خرسانية له تنتهي عند أرضية من الخشب أحلت محل مجموعة من البلاطات الكبيرة التي عفى عليها الزمن، والأروع من ذلك، هو أن المساحة الموجودة أسفل الدرج تم تحويلها إلى ركن بسيط وأنيق للدراسة.
في هذا المنزل الأنيق، تم الحفاظ على هيكل الدرج كما هو؛ لأنه كان عمليًا وفي حالة ممتازة، وما تم تجديده فقط، هو الدرابزين ولون الطلاء.
تم استبدال الخشب في الدرابزين بلمسة راقية من الزجاج الشفاف، فمنحت السلم مظهرًا مختلفًا وإطلالة معاصرة في الوقت نفسه. أما عن التغيير الثاني، فهو يتمثل في تغيير لون الطلاء البني القاتم للسلم، بآخر أبيض ناصع، وهو ما جعله يبدو أكثر اتساعًا وبهجة لأي شخص تقع عينيه عليه.. أليس كذلك؟
لأن اللمسة الذهبية المستخدمة بسور الدرج الأيسر تبدو قديمة للغاية لعصرنا هذا، قرر الخبراء أن يستبدلوها بأخرى خشبية بنية داكنة احتلت السلم بأكمله من حيث الدرجات والدرابزين وليس السور فقط، وهو ما جعل السلم يظهر بالإطلالة الحديثة والمختلفة التي كان يحلم بها مالكوه.
من أول وهلة تقع فيها عينيك على هذا الدرج، لابد أنك ستشعر أنه غير جذاب نهائيًا، وعلاوة على ذلك أنه بلا حياة، ليس هو فحسب، وإنما أيضًا المساحة التي تدنوه. دعونا نشاهد فيما يلي ما أحدثه الخبراء به ليعيدوا له الحياة من جديد!
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التغيير مذهل حقًا.. أليس كذلك؟ فقد تبدلت إطلالة السلم كليًا بالمساحة المحيطة به، وهذا لأن الخبراء أزالوه بالكامل، وأعادوا استغلال المساحة في بناء سلم آخر بتصميم معاصر، اعتمد على درجات خشبية في منتهى الأناقة يستند الجزء الأكبر منها لجدار خرساني متين.
لم يكن هذا كل شئ، حيث تم إعادة طلاء الجدران المحيطة بالدرج، والجمع بين اللونين الأبيض الناصع والرمادي القاتم بها، لتتغير بذلك ملامح المساحة بالكامل، وتصير عنوانًا للحداثة والرقي.