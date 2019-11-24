جدران المطابخ: 7 أفكار تُبهر ضيوفك

عندما يتعلق الأمر بتصميم مطبخ أحلامك، فإن هناك العديد من الأفكار التي يمكنك اللجوء إليها من مختلف الأنماط الديكورية، ولأننا نركز اليوم فقط على جدران المطابخ وكيف يمكن أن تكون مثالية، سنعرض لك فيما يلي 7 أفكار في منتهى الروعة كفيلة بأن تجعل مطبخك في منتهى الجاذبية.
إن كنت تبحث عن إطلالة فريدة من نوعها لجدران مطبخك، فلماذا لا تلجأ للطوب؟ نعم سواء بإطلالته البدائية ولونه الأحمر الباهت، أو حتى بسيراميك على هيئة طوب كالذي يكسي الجدران في النموذج المعروض، حيث نجح في أن يجعل المطبخ بمظهر عصري لافت للانتباه.
قد تستعين بتلك اللمسة في جدار واحد فقط بالمطبخ، وربما في جميع الجدران، الأمر وحده يعود لك ولذوقك، وكذلك لميزانيتك.
للحجر أشكال وألوان وأحجام عديدة، لكلًا منها تكلفة خاصة، وكذلك استخدام خاص، بمعنى أن هناك أنواع تستخدم فقط بالأرضيات، وأخرى مخصصة للجدران، كما أن هناك أنواع تكون أكثر ملائمة للمساحات الخارجية، وأخرى أنسب لنظيرتها الداخلية، وهكذا.
من هذا المنطلق، في حال قررت اللجوء للحجر في جدران مطبخك، عليك أن تأخذ بما سبق وأشرنا إليه بعين الاعتبار في مرحلة الاختيار، مع مراعاة اختيار أشكال وألوان وأحجام تلائم حجم المطبخ وتتماشى مع تصميم خزائنه.
في هذا النموذج، اختار الخبراء لمسة حجرية بدائية في هيئتها كثيرًا، تبدو فيها الأحجار كبيرة الحجم، وبدرجات مختلفة من اللون البيج جعلت المطبخ بروح النمط الديكوري الشاطئي أو -كما يعرف- بنمط البحر المتوسط.
تعشق الخشب وتود لو تستخدمه في كل إنش بمنزلك؟ إن كانت الإجابة نعم، فمن المؤكد أنك ستحب هذا النموذج كثيرًا، كما ستراه ملهمًا لك بالعديد من الأفكار عند تصميم مطبخك، خاصة وأن الخبراء نجحوا في تطبيقه بشكل مذهل بالجدران والسقف والخزائن، حتى قطع الأثاث والأرضية.
البلاط المزركش أيضًا له سحر خاص قادر على أن يضيفه إلى مطبخك بمجرد أن يزين جدرانه بألوانه المبهجة ونقوشه الجمالية المتداخلة.
ليس شرطًا أن تستخدمه في جميع الجدران أو حتى جدار واحد كامل، جرّب فقط أن تزين به المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية كما هو الحال هنا، وستدهشك النتيجة!
طلاء جدران مطبخك بلمسة سوداء مطفية كالسبورة هو أيضًا بديل رائع يمكنك اللجوء إليه. تلك اللمسة الفريدة والمعاصرة، كفيلة بأن تسمح لك أن تفجر إبداعاتك أنت وجميع أفراد عائلتك بالرسم والكتابة على الجدران كما هو واضح هنا.
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لأنه ليس عليك دائمًا السير وفق آراء الآخرين واتباع خياراتهم التقليدية خاصة فيما يتعلق بتصميم منزل أحلامك، لماذا لا تبتعد عن اللجوء للسيراميك في جدران مطبخك، واختيار لونًا غير عاديًا تغلفها به عوضًا عن ذلك؟!
ماذا تنتظر؟ الفكرة مطبقة أمامك الآن، يمكنك أن تحصل منها على الإلهام!
هذه الفكرة لن يطبقها بمطبخه إلا محبي اللمسات الخارجة عن المألوف؛ لأنها ببساطة تجسد المعنى الحقيقي للاختلاف، حيث تم بناء الجزء الأكبر من جدران المطبخ بالزجاج، بعضه عاكس، والآخر شفاف، مما سمح بدمج المطبخ مع المساحة الخارجية المزينة بأجمل النباتات الخضراء.