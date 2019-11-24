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جدران المطابخ: 7 أفكار تُبهر ضيوفك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
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عندما يتعلق الأمر بتصميم مطبخ أحلامك، فإن هناك العديد من الأفكار التي يمكنك اللجوء إليها من مختلف الأنماط الديكورية، ولأننا نركز اليوم فقط على جدران المطابخ وكيف يمكن أن تكون مثالية، سنعرض لك فيما يلي 7 أفكار في منتهى الروعة كفيلة بأن تجعل مطبخك في منتهى الجاذبية.

1- سيراميك على هيئة طوب

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

إن كنت تبحث عن إطلالة فريدة من نوعها لجدران مطبخك، فلماذا لا تلجأ للطوب؟ نعم سواء بإطلالته البدائية ولونه الأحمر الباهت، أو حتى بسيراميك على هيئة طوب كالذي يكسي الجدران في النموذج المعروض، حيث نجح في أن يجعل المطبخ بمظهر عصري لافت للانتباه.

قد تستعين بتلك اللمسة في جدار واحد فقط بالمطبخ، وربما في جميع الجدران، الأمر وحده يعود لك ولذوقك، وكذلك لميزانيتك.

2- أحجار بدائية

Toscane, dmesure dmesure مطبخ
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

للحجر أشكال وألوان وأحجام عديدة، لكلًا منها تكلفة خاصة، وكذلك استخدام خاص، بمعنى أن هناك أنواع تستخدم فقط بالأرضيات، وأخرى مخصصة للجدران، كما أن هناك أنواع تكون أكثر ملائمة للمساحات الخارجية، وأخرى أنسب لنظيرتها الداخلية، وهكذا.

من هذا المنطلق، في حال قررت اللجوء للحجر في جدران مطبخك، عليك أن تأخذ بما سبق وأشرنا إليه بعين الاعتبار في مرحلة الاختيار، مع مراعاة اختيار أشكال وألوان وأحجام تلائم حجم المطبخ وتتماشى مع تصميم خزائنه.

في هذا النموذج، اختار الخبراء لمسة حجرية بدائية في هيئتها كثيرًا، تبدو فيها الأحجار كبيرة الحجم، وبدرجات مختلفة من اللون البيج جعلت المطبخ بروح النمط الديكوري الشاطئي أو -كما يعرف- بنمط البحر المتوسط.

3- الخشب ولمسة سحرية

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

تعشق الخشب وتود لو تستخدمه في كل إنش بمنزلك؟ إن كانت الإجابة نعم، فمن المؤكد أنك ستحب هذا النموذج كثيرًا، كما ستراه ملهمًا لك بالعديد من الأفكار عند تصميم مطبخك، خاصة وأن الخبراء نجحوا في تطبيقه بشكل مذهل بالجدران والسقف والخزائن، حتى قطع الأثاث والأرضية.

4- بلاط مزركش

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البلاط المزركش أيضًا له سحر خاص قادر على أن يضيفه إلى مطبخك بمجرد أن يزين جدرانه بألوانه المبهجة ونقوشه الجمالية المتداخلة.

ليس شرطًا أن تستخدمه في جميع الجدران أو حتى جدار واحد كامل، جرّب فقط أن تزين به المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية كما هو الحال هنا، وستدهشك النتيجة!

5- سبورة سوداء

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

طلاء جدران مطبخك بلمسة سوداء مطفية كالسبورة هو أيضًا بديل رائع يمكنك اللجوء إليه. تلك اللمسة الفريدة والمعاصرة، كفيلة بأن تسمح لك أن تفجر إبداعاتك أنت وجميع أفراد عائلتك بالرسم والكتابة على الجدران كما هو واضح هنا.

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6- لون غير عادي

homify مطبخ Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

لأنه ليس عليك دائمًا السير وفق آراء الآخرين واتباع خياراتهم التقليدية خاصة فيما يتعلق بتصميم منزل أحلامك، لماذا لا تبتعد عن اللجوء للسيراميك في جدران مطبخك، واختيار لونًا غير عاديًا تغلفها به عوضًا عن ذلك؟!

ماذا تنتظر؟ الفكرة مطبقة أمامك الآن، يمكنك أن تحصل منها على الإلهام!

7- جدران زجاجية

High Gloss Open Plan Kitchen Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF Beige ​Modern Contemporary design High Gloss Kitchen Design
Schmidt Kitchens Barnet

High Gloss Open Plan Kitchen

Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet

هذه الفكرة لن يطبقها بمطبخه إلا محبي اللمسات الخارجة عن المألوف؛ لأنها ببساطة تجسد المعنى الحقيقي للاختلاف، حيث تم بناء الجزء الأكبر من جدران المطبخ بالزجاج، بعضه عاكس، والآخر شفاف، مما سمح بدمج المطبخ مع المساحة الخارجية المزينة بأجمل النباتات الخضراء.

شاهد هذه السلالم الخمسة قبل وبعد التجديد
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