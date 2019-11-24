جدران المطابخ: 7 أفكار تُبهر ضيوفك

للحجر أشكال وألوان وأحجام عديدة، لكلًا منها تكلفة خاصة، وكذلك استخدام خاص، بمعنى أن هناك أنواع تستخدم فقط بالأرضيات، وأخرى مخصصة للجدران، كما أن هناك أنواع تكون أكثر ملائمة للمساحات الخارجية، وأخرى أنسب لنظيرتها الداخلية، وهكذا.

من هذا المنطلق، في حال قررت اللجوء للحجر في جدران مطبخك، عليك أن تأخذ بما سبق وأشرنا إليه بعين الاعتبار في مرحلة الاختيار، مع مراعاة اختيار أشكال وألوان وأحجام تلائم حجم المطبخ وتتماشى مع تصميم خزائنه.

في هذا النموذج، اختار الخبراء لمسة حجرية بدائية في هيئتها كثيرًا، تبدو فيها الأحجار كبيرة الحجم، وبدرجات مختلفة من اللون البيج جعلت المطبخ بروح النمط الديكوري الشاطئي أو -كما يعرف- بنمط البحر المتوسط.