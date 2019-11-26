7 مساحات داخلية جمعها إبداع التصميم

مزيج لوني ساحر يزين هذه المساحة الداخلية المفتوحة التي تجمع غرفتي الطعام والمعيشة في آنٍ واحد، وهو الرمادي والبني، فنجد الأول واضحًا في الأرضية وبعض قطع الأثاث، وتحديدًا، غرفة الطعام، بمائدتها ومقاعدها، مما ساهم في نشر الكثير من الحيوية والإشراقة بكل ركن من الساحة.

أما عن الرمادي، فقد استحوذ على الجدران بدرجة لونية فاتحة منحت الغرفة مظهرًا عصريًا، وفي الوقت نفسه، نجح في تغليف قطع أثاث الجزء الخاص بالمعيشة المكونة من أريكة ثلاثية مريحة ومقعد جانبي ولا أروع.