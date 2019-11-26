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7 مساحات داخلية جمعها إبداع التصميم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mop House: Proyecto arquitectónico de una casa unifamiliar en Kuwait por AGI, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid درج خشب Wood effect
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في كتاب الأفكار هذا من هوميفاي، ستتمكنوا من الاطلاع على 7 مساحات داخلية جمعها الجاذبية وإبداع التصميم، وهذا ليس بغريب، حيث أنهم صُمموا ونُفِذوا على أرض الواقع على يد شركة AGi architects المتخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي منذ عام 2006، بفريقها المتخصص المكون من 50 محترف يجسدون المعنى الحقيقي للكفاءة والاحترافية.

تودون الحصول على الإلهام؟ شاهدوا هذه النماذج الآن!

1- مزيج لوني ساحر من البني والرمادي

Reforma integral de un piso clásico en Madrid, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid غرفة المعيشة
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

مزيج لوني ساحر يزين هذه المساحة الداخلية المفتوحة التي تجمع غرفتي الطعام والمعيشة في آنٍ واحد، وهو الرمادي والبني، فنجد الأول واضحًا في الأرضية وبعض قطع الأثاث، وتحديدًا، غرفة الطعام، بمائدتها ومقاعدها، مما ساهم في نشر الكثير من الحيوية والإشراقة بكل ركن من الساحة.

أما عن الرمادي، فقد استحوذ على الجدران بدرجة لونية فاتحة منحت الغرفة مظهرًا عصريًا، وفي الوقت نفسه، نجح في تغليف قطع أثاث الجزء الخاص بالمعيشة المكونة من أريكة ثلاثية مريحة ومقعد جانبي ولا أروع.

2- نغمات هادئة للنمط التبسيطي

Casa unifamiliar diseñada y construida por AGI Architects, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid مطبخ ذو قطع مدمجة White
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

أما عن هذه المساحة الداخلية، فهي تتألق بنغمات النمط التبسيطي أو المينيمال الهادئة، والتي أبرزها اختيار الألوان الحيادية الفاتحة لجميع الجدران والأرضيات كالأبيض والأوف وايت، وفي الوقت نفسه، الاستعانة بأقل عدد ممكن من قطع الأثاث والإكسسوارات.

هكذا يكون النمط التبسيطي دائمًا وأبدًا.. بسيط، ساحر، وأنيق.

3- روعة التصميم تكمن في التفاصيل

Mop House: Proyecto arquitectónico de una casa unifamiliar en Kuwait por AGI, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid درج خشب Wood effect
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

تفاصيل هذا السلم الداخلي الأخاذ هي السبب الأساسي وراء الإطلالة المذهلة لتصميمه، من درابزين خشبي ساحر تشعر لأول وهلة بأنه ملتحم بأرضية الطابق الأول من المنزل، والمعلقات المعاصرة التي تبدو وكأنها تتساقط من السقف!، والبقعة الخضراء الحيوية التي يحتضنها الدرابزين بين ذراعيه، وأخيرًا، الجدران ناصعة البياض التي تُظهر جمال كل تلك التفاصيل.

4- مساحة عائلية أكثر حميمية

Mop House: Proyecto arquitectónico de una casa unifamiliar en Kuwait por AGI, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid غرفة السفرة الخرسانة Grey
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

إن كنت تود أن تجعل غرفة الطعام العائلية خاصتك أكثر حميمية، عليك بالسير على خطى خبراء التصميم في هذا النموذج، والذي هو لمساحة داخلية رائعة، خُصصت لغرفة طعام مكونة من مائدة مستديرة محاطة بنخبة من أجمل المقاعد، وسط ساحة مزينة بجدران زجاجية شفافة تدمج الداخل مع الخارج بكل بساطة.

5- المعيشة كما يجب أن تكون

Diseño y construcción de una casa multifamiliar dividida en tres viviendas privadas por AGI Architects, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid غرفة المعيشة الخرسانة White
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

هكذا يمكنك تصميم غرفة معيشة مثالية تُشعرك بالراحة أنت وضيوفك على حد سواء، لأنها ببساطة تجمع كل وسائل الراحة، وهذا ليس بغريب، وهي مصممة وفقًا للنمط التبسيطي.

تتمتع الغرفة كما نرى بالنموذج المعروض بمساحة شاسعة زادها اللون الفاتح المحايد في الجدران براحًا، في الوقت الذي تأثثت فيه بكل احترافية بأريكة زاوية جلدية في منتهى الأناقة وطاولتي قهوة مستديرتين فقط لم يستحوذ أيٍ منهم على مساحة كبيرة تعوق الحركة بالغرفة.

6- أناقة مفرطة

Proyecto arquitectónico. Construcción de una vivienda en Kwait, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid غرفة المعيشة الخرسانة White
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

المعنى الحقيقي للأناقة يتجسد في هذا النموذج لغرفة معيشة حيوية، من أول وهلة تقع عينيك عليها، تشعر بأنها ترحيبية، وهذا يعود إلى كونها مفتوحة على مساحة شبه خارجية مزينة بأجمل النباتات الخضراء الطبيعية.

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7- الإضاءة وتأثيراتها المذهلة

Proyecto arquitectónico. Construcción de una vivienda en Kwait, AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid بيت زجاجي Beige
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid
AGi architects arquitectos y diseñadores en Madrid

أكثر شئ يميز هذه المساحة الداخلية المقسمة باحترافية بين غرفة للمعيشة وأخرى للطعام، وثالثة لحديقة منزلية داخلية، هو عنصر الإضاءة، والذي نجحت تأثيراته المذهلة في إضفاء سحر خاص لكلًا من المساحة الداخلية والخارجية.

يمكنك العثور على الإلهام من هذا النموذج الأخاذ، فقط تمعن في التفاصيل، وأطلق العنان لخيالك.

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