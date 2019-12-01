10 أفكار مذهلة لغرف النوم الصغيرة

نعلم جميعا مدى أهمية غرفة النوم لروحنا وصحتنا! إنه جزء من المنزل حيث نقضي الكثير من الوقت ، بالاسترخاء مع كتاب لطيف أو النوم أو قضاء الوقت مع شريكنا. ومع ذلك ، فإننا غالبًا ما نشعر بخيبة أمل صغيرة ، لأن غرفة نومنا صغيرة جدًا ، ونشعر أنه لا يوجد مساحة كافية لجميع الأشياء التي نريد أن نحيط بها أنفسنا. بكل صراحه؟ لا أحد يحتاج إلى الخوف ، لأنه حتى أصغر غرف النوم لديها القدرة على أن تصبح ملاذًا آمنًا لنا.
في هوميفاي، قمنا بتجميع 10 نماذج لغرفة نوم صغيرة تألقت بحلول الخبراء الذكية.. دعونا نلقي نظرة عليها الآن!
من أروع الأفكار التي يمكن اللجوء إليها في غرف النوم الصغيرة، هي المرايات، خاصة ذات الحجم الكبير، والتي يمنح استخدامها غرف النوم الصغيرة الشعور بالعمق وكبر المساحة، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث زين الخبراء الجدار الخلفي للسرير بلمسة زجاجية عاكسة مذهلة، أضفت للغرفة لمسة جمالية جذابة إلى جانب تعزيز المساحة.
غرفة نومك صغيرة؟ لا بأس.. هناك العديد من الحلول والأفكار التي تمكنك من استغلال مساحتها على أكمل وجه! فأنت لست مضطرًا لاقتناء خزانة ملابس على سبيل المثال تستحوذ بدورها على أغلب مساحة الغرفة، فقد يكفي أن تستعين بستارة تقسم الغرفة إلى جزئين، وتخلق وراءها ركنًا لترتيب وتغيير الملابس مثلما هو الحال هنا.
قد ترى ذلك غريبًا، لكن الضوء الطبيعي له تأثير سحري على المساحات الصغيرة، فهو يخلق براحًا وسعة من العدم! لذا إن كانت غرفة نومك محدودة المساحة، فلا تتردد مطلقًا في تصميم نوافذ تسمح بمرور ضوء الشمس إلى الداخل، ولا تقتني في هذه الحالة ستائر داكنة اللون أو بخامة سميكة حتى لا تحجب الضوء.
الألوان الفاتحة والزاهية أيضًا تمارس دورًا شبيهًا بما يفعله الضوء الطبيعي بالمساحات المحدودة، لأنها تجعل الغرف الصغيرة تبدو أكبر حجمًا مما هي عليه في الحقيقة، لذا يعد اختيارك لألوان فاتحة كالرمادي الفاتح والبيج والأوف وايت أو زاهية كالأخضر المينت والوردي والأصفر الفاتح من الحلول العملية التي ينصح بها الخبراء لتعزيز المساحة الصغيرة.
ليس لديك مساحة لاقتناء خزانة ملابس كبيرة في غرفة النوم خاصتك؟ لا داعي للاستياء! ما عليك سوى دمج بضعة أدراج أسفل السرير مثلما هو الحال بالنموذج المعروض، وستحصل بذلك على أروع مساحة تخزينية، وفي الوقت نفسه، تستغل المساحة السفلية للسرير بشكل مثالي بدلًا من أن تتركها لتصبح مخبئًا لتجمع الأوساخ والأتربة.
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الأثاث القابل للطي مثل هذا السرير هو فكرة أيضًا رائعة لتوفير المساحة بغرف النوم الصغيرة، حيث أنه بمجرد رفعه، تصبح الغرفة فارغة تمامًا وعنوانًا للبراح.
بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من كل انش في غرفة النوم خاصتك بشكل مثالي، وسيكون حينها عليك البدء في التفكير في كيفية تأثيث المساحة المتاحة بقطع أثاث أخرى عملية وذكية!
التوزيع الذكي للديكورات وقطع الأثاث أيضًا يساهم في تعزيز المساحات بغرف النوم الصغيرة، وليس فقط اقتناء الأثاث القابل للطي، والنموذج المعروض يؤكد ذلك، حيث تم تنسيق قطع الأثاث به بمنتهى الدقة والذكاء لدرجة لا يمكن أن تشعر معها أن تلك الغرفة تعاني من ضيق المساحة!
اختيار قطع أثاث بلون فاتح كالأبيض الناصع والبيج والرمادي الفاتح المعروض بالنموذج الواضح أمامنا، يعد أيضًا أحد الحلول العملية في التعامل مع غرف النوم صغيرة المساحة، تمامًا كما هو الحال عند اللجوء لألوان طلاءات فاتحة في الجدران.
حل آخر للتغلب على المساحة الصغيرة لغرفة نومك، وهو تعدد مصادر الإنارة الاصطناعية كما فعل الخبراء بهذه الغرفة ذات اللمسات التصميمية العبقرية، حيث لجئوا لمعلقات معاصرة تتدلى من السقف فوق السرير مباشرة، وسبوتات سقفية تترك تأثيرات سحرية على الجدران، وأخيرًا، أباليك أنيقة وعملية مثبتة على الجدران توزع الضوء في اتجاهات مختلفة.
نفذت منك كل الخيارات؟ يمكن للأثاث تولي مهمة تحديد المتطلبات.. فهنا، قام النجارون المحترفون بتصميم وحدة تعمل على تحسين المساحة الرأسية بهذه الشقة الاستوديو، حيث تم الجمع بين السرير وخزانة الملابس والسلالم معًا في بقعة واحدة بمنتهى الذكاء، وهو ما أضاف الراحة والسكينة إلى تلك المساحة الصغيرة.