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10 أفكار مذهلة لغرف النوم الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة نوم
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نعلم جميعا مدى أهمية غرفة النوم لروحنا وصحتنا! إنه جزء من المنزل حيث نقضي الكثير من الوقت ، بالاسترخاء مع كتاب لطيف أو النوم أو قضاء الوقت مع شريكنا. ومع ذلك ، فإننا غالبًا ما نشعر بخيبة أمل صغيرة ، لأن غرفة نومنا صغيرة جدًا ، ونشعر أنه لا يوجد مساحة كافية لجميع الأشياء التي نريد أن نحيط بها أنفسنا. بكل صراحه؟ لا أحد يحتاج إلى الخوف ، لأنه حتى أصغر غرف النوم لديها القدرة على أن تصبح ملاذًا آمنًا لنا.

في هوميفاي، قمنا بتجميع 10 نماذج لغرفة نوم صغيرة تألقت بحلول الخبراء الذكية.. دعونا نلقي نظرة عليها الآن!

1- زجاج عاكس

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من أروع الأفكار التي يمكن اللجوء إليها في غرف النوم الصغيرة، هي المرايات، خاصة ذات الحجم الكبير، والتي يمنح استخدامها غرف النوم الصغيرة الشعور بالعمق وكبر المساحة، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث زين الخبراء الجدار الخلفي للسرير بلمسة زجاجية عاكسة مذهلة، أضفت للغرفة لمسة جمالية جذابة إلى جانب تعزيز المساحة.

2- الستارة الذكية

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

غرفة نومك صغيرة؟ لا بأس.. هناك العديد من الحلول والأفكار التي تمكنك من استغلال مساحتها على أكمل وجه! فأنت لست مضطرًا لاقتناء خزانة ملابس على سبيل المثال تستحوذ بدورها على أغلب مساحة الغرفة، فقد يكفي أن تستعين بستارة تقسم الغرفة إلى جزئين، وتخلق وراءها ركنًا لترتيب وتغيير الملابس مثلما هو الحال هنا.

3- سحر الضوء الطبيعي

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

قد ترى ذلك غريبًا، لكن الضوء الطبيعي له تأثير سحري على المساحات الصغيرة، فهو يخلق براحًا وسعة من العدم! لذا إن كانت غرفة نومك محدودة المساحة، فلا تتردد مطلقًا في تصميم نوافذ تسمح بمرور ضوء الشمس إلى الداخل، ولا تقتني في هذه الحالة ستائر داكنة اللون أو بخامة سميكة حتى لا تحجب الضوء.

4- سر الألوان الفاتحة

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

الألوان الفاتحة والزاهية أيضًا تمارس دورًا شبيهًا بما يفعله الضوء الطبيعي بالمساحات المحدودة، لأنها تجعل الغرف الصغيرة تبدو أكبر حجمًا مما هي عليه في الحقيقة، لذا يعد اختيارك لألوان فاتحة كالرمادي الفاتح والبيج والأوف وايت أو زاهية كالأخضر المينت والوردي والأصفر الفاتح من الحلول العملية التي ينصح بها الخبراء لتعزيز المساحة الصغيرة.

5- حل مبتكر

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

ليس لديك مساحة لاقتناء خزانة ملابس كبيرة في غرفة النوم خاصتك؟ لا داعي للاستياء! ما عليك سوى دمج بضعة أدراج أسفل السرير مثلما هو الحال بالنموذج المعروض، وستحصل بذلك على أروع مساحة تخزينية، وفي الوقت نفسه، تستغل المساحة السفلية للسرير بشكل مثالي بدلًا من أن تتركها لتصبح مخبئًا لتجمع الأوساخ والأتربة.

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6- الأثاث القابل للطي

Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos غرفة نوم
IF arquitectos

IF arquitectos
IF arquitectos
IF arquitectos

الأثاث القابل للطي مثل هذا السرير هو فكرة أيضًا رائعة لتوفير المساحة بغرف النوم الصغيرة، حيث أنه بمجرد رفعه، تصبح الغرفة فارغة تمامًا وعنوانًا للبراح.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من كل انش في غرفة النوم خاصتك بشكل مثالي، وسيكون حينها عليك البدء في التفكير في كيفية تأثيث المساحة المتاحة بقطع أثاث أخرى عملية وذكية!


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7- التوزيع الذكي للديكورات

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

التوزيع الذكي للديكورات وقطع الأثاث أيضًا يساهم في تعزيز المساحات بغرف النوم الصغيرة، وليس فقط اقتناء الأثاث القابل للطي، والنموذج المعروض يؤكد ذلك، حيث تم تنسيق قطع الأثاث به بمنتهى الدقة والذكاء لدرجة لا يمكن أن تشعر معها أن تلك الغرفة تعاني من ضيق المساحة!

8- الأثاث الفاتح

Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة نوم Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

اختيار قطع أثاث بلون فاتح كالأبيض الناصع والبيج والرمادي الفاتح المعروض بالنموذج الواضح أمامنا، يعد أيضًا أحد الحلول العملية في التعامل مع غرف النوم صغيرة المساحة، تمامًا كما هو الحال عند اللجوء لألوان طلاءات فاتحة في الجدران.

9- تعدد مصادر الإنارة الاصطناعية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حل آخر للتغلب على المساحة الصغيرة لغرفة نومك، وهو تعدد مصادر الإنارة الاصطناعية كما فعل الخبراء بهذه الغرفة ذات اللمسات التصميمية العبقرية، حيث لجئوا لمعلقات معاصرة تتدلى من السقف فوق السرير مباشرة، وسبوتات سقفية تترك تأثيرات سحرية على الجدران، وأخيرًا، أباليك أنيقة وعملية مثبتة على الجدران توزع الضوء في اتجاهات مختلفة.

10- إبداع

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

نفذت منك كل الخيارات؟ يمكن للأثاث تولي مهمة تحديد المتطلبات.. فهنا، قام النجارون المحترفون بتصميم وحدة تعمل على تحسين المساحة الرأسية بهذه الشقة الاستوديو، حيث تم الجمع بين السرير وخزانة الملابس والسلالم معًا في بقعة واحدة بمنتهى الذكاء، وهو ما أضاف الراحة والسكينة إلى تلك المساحة الصغيرة.

7 مساحات داخلية جمعها إبداع التصميم
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