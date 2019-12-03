نجران سكوير.. مول خدمي أنيق ومتكامل

ما بين الخشب بلونه البني الأقرب للبرتقالي والزجاج الشفاف، تألقت واجهة ذلك المول بشكل مُلفت للانتباه، والذي يضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية الفاخرة المُقدمِة للعديد من الخدمات المختلفة؛ بهدف تلبية احتياجات ساكني المنطقة، والسماح لهم بقضاء أجمل الأوقات في التسوق.

وبعيدًا عن الدور الخدمي الكبير لتلك المحلات التجارية، لابد أن نشير إلى أنها حظيت جميعها بإطلالة خارجية مذهلة بفضل خامتي الخشب والزجاج في المقام الأول، وبعض مواد البناء الحديثة الأخرى بشكل ثانوي، وهو شئ نلمسه مع الصورة المعروضة أمامنا الآن.



