نجران سكوير.. مول خدمي أنيق ومتكامل

نجران سكوير Najran Square هو ستريب مول وهايبر ماركت في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، يقع المشروع على الطريق التجاري ويحتوي على متاجر البيع بالتجزئة والمقاهي وسوق كبير.
بني هذا المشروع على مساحة 40000 متر مربع وبتكلفة وصلت إلى $2,000,000 ليضم مجموعة كبيرة من المحلات التجارية المصفوفة على صف واحد مع رصيف أمامي وموقف فسيح؛ بهدف خدمة الاحتياجات اليومية للحي، حيث يتوفر به أهم المستلزمات.
ما بين الخشب بلونه البني الأقرب للبرتقالي والزجاج الشفاف، تألقت واجهة ذلك المول بشكل مُلفت للانتباه، والذي يضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية الفاخرة المُقدمِة للعديد من الخدمات المختلفة؛ بهدف تلبية احتياجات ساكني المنطقة، والسماح لهم بقضاء أجمل الأوقات في التسوق.
وبعيدًا عن الدور الخدمي الكبير لتلك المحلات التجارية، لابد أن نشير إلى أنها حظيت جميعها بإطلالة خارجية مذهلة بفضل خامتي الخشب والزجاج في المقام الأول، وبعض مواد البناء الحديثة الأخرى بشكل ثانوي، وهو شئ نلمسه مع الصورة المعروضة أمامنا الآن.
بالنظر من هذه الزاوية الجانبية للتصميم الخارجي للمبنى، ستجد أن الخشب نجح بشكل كبير في إضفاء الكثير من الدفء لواجهته، كما منحه مظهرًا معاصرًا أخاذًا أيضًا تشارك معه فيه الزجاج الشفاف، والذي ظهرت روعته بعد أن زُودت المحلات من الداخل بإنارة صفراء ساطعة أضافت كل السحر إلى الهيكل المعماري للمول.
أما عن هذه الزاوية، فهي توضح لنا نسبيًا مدى وسع المساحة التي أقيم عليها هذا المشروع، والتي خُصص جزء كبير منها لمرآب مفتوح، حتى يسهل على زائري المول ترك سياراتهم بكل أريحية وهم يشعرون بالأمان.
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: 7 مساحات داخلية جمعها إبداع التصميم
نختتم جولتنا في هذا المشروع مع هليكوبتر فيو تنقل لنا مشهد علوي مذهل بأقل تقدير لشكل المول بالكامل بما يتضمنه من محلات مصفوفة على شكل حرف L ومساحة فسيحة في منتهى النظام مخصصة لركن السيارات.