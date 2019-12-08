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9 مطابخ خشبية صغيرة تناسب ذوقك الراقي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
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إذا كانت غرفة المعيشة هي قلب المنزل، فالمطبخ هو روحه، وعند مواجهة مساحة مطبخ صغيرة، يجب أن يتم التصميم بطريقة ذكية تستوعب دون إحداث حالة من الفوضى، وهو ما سنتطرق له فيما يلي من خلال كتاب أفكار اليوم بعرض 9 نماذج بلمسة خشبية تمتعت بتصاميم عبقرية رغم مساحتها المحدودة، من المؤكد أنها ستمدك بالكثير من الأفكار!

1- الخزائن العائمة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مطبخ ساحر بكل المقاييس رغم أنه صغير، تألق بلمسة خشبية ذات لون بني فاتح، وصُمِمَ على شكل حرف U، خاصة الجزء السفلي من خزائنه، والذي تم تغطيته برخام أسود بالغ الأناقة منحه إطلالة لامعة والكثير من الوقار المعروف بأنه أحد أبرز سمات اللون الأسود.

أما عن خزائن المطبخ العلوية، فهي تتمتع بمظهر عائم، وهذا لأنها ليست على خط مستقيم كما هو الحال بنظيرتها السفلية، وإنما بعضها مصمم ليكون أقرب للسقف، والبعض الآخر أقرب للأسطح الرخامية المنتمية للخزائن السفلية.

2- في زاوية عبقرية

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

في هذا المطبخ الذي تم إنشاؤه في زاوية عبقرية من المنزل كليًا من الخشب، حرص الخبراء على تقليل منطقة العمل لتناسب بذلك جميع المعدات/الأجهزة الكهربائية اللازمة في هذه المساحة الصغيرة دون أن يُصاب المطبخ بحالة من التكدس.

كما كانوا موفقين أيَضًا في لمستين أخرتين، الأولى هي اختيار اللون الأوف وايت أو العاج ليكون شريكًا لونيًا للون الخزائن -البني الأقرب للبرتقالي-، والثانية، انتقاء مصابيح الإنارة بعناية حيث تقوم بدور مثالي في إضاءة المطبخ جيدًا من ناحية، وإكسابه مظهرًا عصريًا أنيقًا من ناحية أخرى.

3- بلون الشوكولاه

Cocina , Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez KitchenKitchen utensils
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

تفضل الألوان الداكنة عن الفاتحة في الخشب؟ إليك هذا المطبخ المعاصر المغطى تمامًا بخشب بلون الدارك تشوكلت!، والذي تم تصميمه على شكل حرف G بخزائن بعضها مُدمج في الجدران، وبعضها من النوع التقليدي الأكثر شيوعًا واستخدامًا في المطابخ.

4- الخشب مع الفسيفساء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بالنسبة للمطابخ الصغيرة أو متوسطة الحجم ، فإن الخزائن الخشبية مهما كان لونها تنجح في إضفاء أجواءًا أنيقة، خاصة عندما تقترن ببلاط الفسيفساء ذي اللون الفاتح على الجدران مثلما هو الحال هنا بالنموذج المعروض.

اتخذ مخططو المطبخ الخطوة الصحيحة عندما اختاروا اللون الأبيض ليزين الأجزاء العليا من خزائنه.. أتوافقنا الرأي؟

5- تصميم مبتكر!

cucina rustica, falegnameria ziranu di balvis falegnameria ziranu di balvis مطبخ خشب متين Wood effect
falegnameria ziranu di balvis

falegnameria ziranu di balvis
falegnameria ziranu di balvis
falegnameria ziranu di balvis

هذا هو ما نسميه التصميم المبتكر لتلبية متطلبات المساحة المحدودة!

قد يبدو لا يبدو هذا الموقع -أسفل الدرج- مثاليًا لغرفة بطبيعة كالمطبخ، لكن ليس هناك شك في أن الخبراء تألقوا في استغلال هذه المساحة الصغيرة والمهملة من المنزل في تصميم وبناء مطبخ متكامل.

6- سحر الريف

Ricreare una cucina antica ma comoda, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. مطبخ
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

هذا المطبخ الريفي الأنيق المصمم بألواح خشبية متينة عبر السقف والأرضية مع الأثاث الخشبي -وتحديدًا الذي يمثل مائدة الجزيرة- يُعيد لنا ذكريات العطلات التي لطالما قضيناها في الريف مع أجدادنا.

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7- غير تقليدي

Жилое пространство , BMM BMM مطبخ
BMM

BMM
BMM
BMM

رغم أن البعض قد يرى هذا النموذج باهت ومفتقر للحياة، إلا أنه في حقيقة الأمر يتمتع بإطلالة مذهلة تجعله بعيدًا كل البعد عن التقليدية، سواء في التصميم الداخلي أو في شكل الخزائن وتركيبتها الفريدة.

8- مثالي للتخزين

Uma casa rustica em um terreno com um Ipê Amarelo nativo no meio do terreno, Barros e Zanolini Arquitetura e construção Barros e Zanolini Arquitetura e construção مطبخ
Barros e Zanolini Arquitetura e construção

Barros e Zanolini Arquitetura e construção
Barros e Zanolini Arquitetura e construção
Barros e Zanolini Arquitetura e construção

لتناسب جميع احتياجاتك التخزينية وأدوات الطهي في مساحة صغيرة، ينصح الخبراء بشدة باختيار تصميم مشابه لهذا المطبخ الحديث المعروض أمامنا والمصمم على شكل حرف U.

هذا التصميم العملي الذي يجمع بين الخزائن ذات التصميم المعاصر والأرفف المفتوحة يجعل من السهل تخزين الأشياء والعثور عليها عندما نكون في عجلة من أمرنا.

9- مزيج رائع

Квартира в стиле - Легкий Прованс 2я часть, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова مطبخ Beige
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

تزويد المطبخ بقطع أثاث من طاولة ومقاعد محيطة بها لا يجب أن يكون دائمًا عصريًا لخلق بيئة جمالية، حتى وإن كان المطبخ بتصميم مفتوح، وهذا النموذج المعروض أمامنا خير دليل على ذلك، حيث صُممت خزائنه وفق للأسلوب المعاصر، فيما تم اقتناء قطع أثاث كلاسيكية الطراز، ومع ذلك يتمتع بإطلالة في منتهى الروعة.

"نجران سكوير".. مول خدمي أنيق ومتكامل
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