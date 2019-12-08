9 مطابخ خشبية صغيرة تناسب ذوقك الراقي

إذا كانت غرفة المعيشة هي قلب المنزل، فالمطبخ هو روحه، وعند مواجهة مساحة مطبخ صغيرة، يجب أن يتم التصميم بطريقة ذكية تستوعب دون إحداث حالة من الفوضى، وهو ما سنتطرق له فيما يلي من خلال كتاب أفكار اليوم بعرض 9 نماذج بلمسة خشبية تمتعت بتصاميم عبقرية رغم مساحتها المحدودة، من المؤكد أنها ستمدك بالكثير من الأفكار!
مطبخ ساحر بكل المقاييس رغم أنه صغير، تألق بلمسة خشبية ذات لون بني فاتح، وصُمِمَ على شكل حرف U، خاصة الجزء السفلي من خزائنه، والذي تم تغطيته برخام أسود بالغ الأناقة منحه إطلالة لامعة والكثير من الوقار المعروف بأنه أحد أبرز سمات اللون الأسود.
أما عن خزائن المطبخ العلوية، فهي تتمتع بمظهر عائم، وهذا لأنها ليست على خط مستقيم كما هو الحال بنظيرتها السفلية، وإنما بعضها مصمم ليكون أقرب للسقف، والبعض الآخر أقرب للأسطح الرخامية المنتمية للخزائن السفلية.
في هذا المطبخ الذي تم إنشاؤه في زاوية عبقرية من المنزل كليًا من الخشب، حرص الخبراء على تقليل منطقة العمل لتناسب بذلك جميع المعدات/الأجهزة الكهربائية اللازمة في هذه المساحة الصغيرة دون أن يُصاب المطبخ بحالة من التكدس.
كما كانوا موفقين أيَضًا في لمستين أخرتين، الأولى هي اختيار اللون الأوف وايت أو العاج ليكون شريكًا لونيًا للون الخزائن -البني الأقرب للبرتقالي-، والثانية، انتقاء مصابيح الإنارة بعناية حيث تقوم بدور مثالي في إضاءة المطبخ جيدًا من ناحية، وإكسابه مظهرًا عصريًا أنيقًا من ناحية أخرى.
تفضل الألوان الداكنة عن الفاتحة في الخشب؟ إليك هذا المطبخ المعاصر المغطى تمامًا بخشب بلون
الدارك تشوكلت!، والذي تم تصميمه على شكل حرف G بخزائن بعضها مُدمج في الجدران، وبعضها من النوع التقليدي الأكثر شيوعًا واستخدامًا في المطابخ.
بالنسبة للمطابخ الصغيرة أو متوسطة الحجم ، فإن الخزائن الخشبية مهما كان لونها تنجح في إضفاء أجواءًا أنيقة، خاصة عندما تقترن ببلاط الفسيفساء ذي اللون الفاتح على الجدران مثلما هو الحال هنا بالنموذج المعروض.
اتخذ مخططو المطبخ الخطوة الصحيحة عندما اختاروا اللون الأبيض ليزين الأجزاء العليا من خزائنه.. أتوافقنا الرأي؟
هذا هو ما نسميه التصميم المبتكر لتلبية متطلبات المساحة المحدودة!
قد يبدو لا يبدو هذا الموقع -أسفل الدرج- مثاليًا لغرفة بطبيعة كالمطبخ، لكن ليس هناك شك في أن الخبراء تألقوا في استغلال هذه المساحة الصغيرة والمهملة من المنزل في تصميم وبناء مطبخ متكامل.
هذا المطبخ الريفي الأنيق المصمم بألواح خشبية متينة عبر السقف والأرضية مع الأثاث الخشبي -وتحديدًا الذي يمثل مائدة الجزيرة- يُعيد لنا ذكريات العطلات التي لطالما قضيناها في الريف مع أجدادنا.
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رغم أن البعض قد يرى هذا النموذج باهت ومفتقر للحياة، إلا أنه في حقيقة الأمر يتمتع بإطلالة مذهلة تجعله بعيدًا كل البعد عن التقليدية، سواء في التصميم الداخلي أو في شكل الخزائن وتركيبتها الفريدة.
لتناسب جميع احتياجاتك التخزينية وأدوات الطهي في مساحة صغيرة، ينصح الخبراء بشدة باختيار تصميم مشابه لهذا المطبخ الحديث المعروض أمامنا والمصمم على شكل حرف U.
هذا التصميم العملي الذي يجمع بين الخزائن ذات التصميم المعاصر والأرفف المفتوحة يجعل من السهل تخزين الأشياء والعثور عليها عندما نكون في عجلة من أمرنا.
تزويد المطبخ بقطع أثاث من طاولة ومقاعد محيطة بها لا يجب أن يكون دائمًا عصريًا لخلق بيئة جمالية، حتى وإن كان المطبخ بتصميم مفتوح، وهذا النموذج المعروض أمامنا خير دليل على ذلك، حيث صُممت خزائنه وفق للأسلوب المعاصر، فيما تم اقتناء قطع أثاث كلاسيكية الطراز، ومع ذلك يتمتع بإطلالة في منتهى الروعة.