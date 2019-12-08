9 مطابخ خشبية صغيرة تناسب ذوقك الراقي

مطبخ ساحر بكل المقاييس رغم أنه صغير، تألق بلمسة خشبية ذات لون بني فاتح، وصُمِمَ على شكل حرف U، خاصة الجزء السفلي من خزائنه، والذي تم تغطيته برخام أسود بالغ الأناقة منحه إطلالة لامعة والكثير من الوقار المعروف بأنه أحد أبرز سمات اللون الأسود.

أما عن خزائن المطبخ العلوية، فهي تتمتع بمظهر عائم، وهذا لأنها ليست على خط مستقيم كما هو الحال بنظيرتها السفلية، وإنما بعضها مصمم ليكون أقرب للسقف، والبعض الآخر أقرب للأسطح الرخامية المنتمية للخزائن السفلية.