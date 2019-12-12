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4 نماذج عبقرية تتحدث عن روعة الأسقف الفرنسية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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إن كنت لا تعرف الكثير عن الأسقف الفرنسية، أنواعها، تطبيقاتها، مميزاتها، وكذلك الخبراء المتخصصين في تنفيذها، فمن الجيد أننا هنا لنمنحك كافة التفاصيل التي تتعلق بها، والتي قبل أن نخوض فيها، علينا أولًا أن نوضح ماهية هذا النوع العبقري من الأسقف..

الأسقف الفرنسية هي عبارة عن نسيج من البي في سي قابل للشد تحت درجة حرارة معينة، يُصنَع حسب الطلب من حيث المساحة والشكل، ويعلق بمسارات ألومينيوم مثبتة بالحوائط. هذا النوع من الأسقف بأشكاله وألوانه العديدة من الممكن أن يغنيك بكل بساطة عن الجبس، وربما تكون أيضًا مكمله له، الأمر يتوقف عليك فقط وعلى طبيعة ذوقك وتفضيلاتك الشخصية.

مزيج ساحر من الكلاسيكية والعصرية

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Belemir Yapı

الأبيض في ديكورات الاسقف الفرنسية

Belemir Yapı
Belemir Yapı
Belemir Yapı

ترغب في الحصول على إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في التصميم الداخلي لمنزلك أو حتى شركتك الخاصة؟ ننصحك باللجوء لمزيج ساحر من الأبيض والأسود، تمامًا كما هو الحال هنا بهذا النموذج، الذي تألق بفضل تلك الخطوط المحايدة في الأسقف الفرنسية، مرورًا بالجدران والأرضية الملساء، نهاية بقطع الأثاث العصرية.

بالنظر مرة أخرى لسقف تلك المساحة الواسعة، ستجد أنه مدهشًا بأقل تقدير، نعم، فهو العنصر الأكثر جذبًا للانتباه بهذه الساحة دون مبالغة، وذلك يعود لتصميمه الأخاذ الذي يشبه سجادة سوداء كبيرة في منتهى الأناقة تزينها لمسة بيضاء مشرقة على شكل مستطيل جهة اليمين ومجموعة خطوط أخرى متناثرة جهة اليسار.

ما بين لمسات الأبيض الهادئة ونظيرتها الحمراء الصارخة

ديكورات اسقف فرنسية عاكسة Belemir Yapı مكتب عمل أو دراسة Red اسقف فرنسية,اسقف عاكسة
Belemir Yapı

ديكورات اسقف فرنسية عاكسة

Belemir Yapı
Belemir Yapı
Belemir Yapı

في كتاب أفكار سابق لنا من هوميفاي، تحدثنا عن الأسقف الفرنسية بنوعيها الشفافة والنصف شفافة، أما اليوم، فنحن نعرض لكم نوع آخر أكثر سحرًا وجاذبية وهو النوع العاكس، والذي يمثله هذا النموذج الأخاذ بنغمات الأبيض الهادئة مع الخطوط الحمراء الصارخة التي جعلت الغرفة تبدو في غاية الأناقة والحيوية.

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الأبيض والأسود في لقاء جديد

ديكورات اسقف فرنسية Belemir Yapı الغرف بلاستيك White الاسقف الفرنسية,اسقف ممرات,اسقف محلات
Belemir Yapı

ديكورات اسقف فرنسية

Belemir Yapı
Belemir Yapı
Belemir Yapı

الأبيض والأسود يلتقيان مجددًا مع هذا التصميم لكنهما في ثوبٍ جديد، وتحديدًا اللون الأسود، حيث يطل علينا هذه المرة في السقف بلمسة عاكسة كالمرايات، على عكس الوضع بالنموذج رقم 1 والذي رغم أنه بدا في منتهى الروعة، إلا أنه كان مطفيًا مقارنة بالوضع بالمساحة المعروضة أمامنا.

أيهما أحببت؟ الأسقف الفرنسية المطفية أم العاكسة؟

تعرف على المزيد عن الأسقف الفرنسية من هذا المقال: الأسقف الفرنسية.. الخيار المثالي للمنازل العصرية

مربعات ملساء

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Belemir Yapı

ديكورات اسقف فرنسية

Belemir Yapı
Belemir Yapı
Belemir Yapı

من أبرز المميزات التي تتمتع بها الأسقف الفرنسية بخلاف تطبيقاتها الجذابة والمتعددة، هو كونها شديدة المرونة، الأمر الذي يجعلها قابلة للتنفيذ في أي مساحة مهما كان حجمها كبير أو صغير، ومهما كانت طبيعتها، سواء لمنزل أو صالة حفلات أو مقهى معاصر التصميم أو قاعة مؤتمرات أو حتى القاعات، والنموذج المعروض خير دليل على ذلك، حيث يؤكد ما أشرنا إليه من سمات مميزة للأسقف الفرنسية.

لم يكن هذا كل شئ حول مميزات الأسقف الفرنسية، وإنما هناك المزيد أيضًا سنشير إليه فيما يلي لدرجة ستجعلك تضعها على رأس قائمة اختياراتك عند تصميم أسقف منزلك أو مشروعك الخاص، وهي:

*تدوم للأبد: تتميز الأسقف الفرنسية بقوة تحملها وهو ما يضمن بقائها لمدى طويل لديك.

*صديقة للبيئة وللإنسان: يمكن القول أن هذا النوع من الأسقف صحي ولا يضر استخدامه في شئ سواء للإنسان أو البيئة المحيطة به.

*سهلة التنظيف: تتميز الأسقف الفرنسية بأنها سهلة التنظيف، وهو ما يجعلها خيار محبب ومريح للكثيرين.

بعد أن اطلعت على تلك مميزات الأسقف الفرنسية، ما رأيك بتجربتها الآن؟!

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ما رأيك بهذا النوع من الأسقف؟

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