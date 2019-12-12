4 نماذج عبقرية تتحدث عن روعة الأسقف الفرنسية

إن كنت لا تعرف الكثير عن الأسقف الفرنسية، أنواعها، تطبيقاتها، مميزاتها، وكذلك الخبراء المتخصصين في تنفيذها، فمن الجيد أننا هنا لنمنحك كافة التفاصيل التي تتعلق بها، والتي قبل أن نخوض فيها، علينا أولًا أن نوضح ماهية هذا النوع العبقري من الأسقف..

الأسقف الفرنسية هي عبارة عن نسيج من البي في سي قابل للشد تحت درجة حرارة معينة، يُصنَع حسب الطلب من حيث المساحة والشكل، ويعلق بمسارات ألومينيوم مثبتة بالحوائط. هذا النوع من الأسقف بأشكاله وألوانه العديدة من الممكن أن يغنيك بكل بساطة عن الجبس، وربما تكون أيضًا مكمله له، الأمر يتوقف عليك فقط وعلى طبيعة ذوقك وتفضيلاتك الشخصية.