7 ألوان طلاءات لغرف معيشة تواكب صيحات 2020

إن كنت من محبي الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي، ستتحمس لقراءة هذا الموضوع من هوميفاي، والذي سيجعلك تتعرف على أجدد ألوان الطلاءات التي يمكنك استخدامها في جدران منزلك بأي غرفة من غرفه، وتحديدًا غرفة المعيشة .. لنبدأ الآن!
يعد اللون الأخضر المينت من أرق الألوان التي يمكنك اللجوء إليها في منزلك، وخاصة غرفة المعيشة مثلما هو الحال هنا، سواء كلون طلاء للجدران أو في أنسجة قطع الأثاث. عند استخدام هذا اللون كطلاء لأحد الجدران أو جميعها، ننصحك باختيار مهني محترف وموثوق فيه لتنفيذه بمنزلك، لأن ليس أي شخص لديه مهارة تطبيقه.
إن كنت لا تفضل استخدامه وحده كلون أساسي للجدران، يمكنك أن تلجأ إليه كشريك لوني للأبيض أو الأوف وايت أو البيج، بحيث يكون الأخضر المينت في جدار واحد رئيسي خلفي لوحدة التلفاز على سبيل المثال، وبقية الجدران بلون محايد كالأبيض.
يعد اللون البيج من الألوان التي يمكنك استخدامها في طلاءات الجدران بكل أريحية، وذلك لأنه يتمتع بالمرونة التي تجعله قابل للتناغم والانسجام مع أي لون آخر سواء فاتح كالأوف وايت أو الوردي، أو لون قاتم كالبني والأسود والأخضر القاتم.
عند اختيارك لـ اللون البيج في غرفة المعيشة خاصتك، نضمن حصولك على مظهر معاصر وأنيق لها كالنمودج المعروض هنا.
لمحبي الألوان الزاهية، لن تجدوا أجمل من اللون الأصفر لإضفاء لمسة مُنعشة لمنازلكم، والنموذج المعروض خير دليل على ذلك، حيث تألق بجدار واحد فقط باللون الأصفر منحه كل الإشراقة والحيوية.
عند استخدام اللون الأصفر بالجدرا، يجب أن تكون حذرًا إلى حد كبير، لأن الاعتماد عليه أكثر من اللازم قد يضر بإطلالة منزلك أكثر مما يفيد، لذا سيكون من الرائع استخدامه مع ألوان محايدة كالأبيض أو الرمادي أو الأسود أو البيج كما هو الحال بغرفة المعيشة الواضحة أمامنا بالصورة، والتي اختار لها الخبراء اللون الأبيض ليكون شريكًا لونيًا لـ اللون الأصفر.
تحب اللون الرمادي واللون الأزرق معًا؟ بالتأكيد ستنل هذه التركيبة اللونية إعجابك، حيث أنها تجمع بين نغمات اللونين معًا، وهو سر جمال إطلالتها بلا شك، حيث جعلت غرفة المعيشة المعروضة تطل علينا بمظهر معاصر ساحر.
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لا شك أن اللون الأوف وايت هو اللون المفضل للكثيرين، وهذا ببساطة لأنه يمنح أي مساحة يكون جزءًا منها مزايا عديدة، أولها الرقي والهدوء، وثانيها البراح، وثالثها الأناقة المفرطة، وهو ما فعله هنا بغرفة المعيشة المعروضة أمامنا.
من مميزات اللون الأوف وايت أيضًا، تمتعه بالمرونة، والتي تسمح له بأن يتلائم مع أي غرفة مهما كانت طبيعتها، سواء المعيشة، أو النوم، أو المطبخ، أو حتى غرفة الطعام. تلك المرونة كفيلة بأن تسمح له أيضًا بالاندماج مع أي شريك لوني آخر مهما كانت درجته زاهية أو قاتمة، وهي سمة ينفرد بها هو واللون الأبيض فقط على الأرجح.
أما عن هذا اللون الذي قد يبدو غريبًا بالنسبة للبعض، حيث أنه أخضر مائل للرمادي الفاتح، فهو يتميز بالهدوء وهو ما يجعله مريحًا للأعصاب، الأمر الذي يجعله مثاليًا لغرف المعيشة. وبالفعل اختاره الخبراء هنا ليكون اللون الأساسي لطلاء جدران غرفة المعيشة المعروضة، وحرصوا على انتقاء قطع أثاث رمادية اللون لتتناغم معه.
قبل اختيار هذا اللون لغرفة معيشتك، عليك أن تعلم أنه يكون حقًا ساحرًا إن تم اللجوء إليه مع أحد الألوان التالية: الوردي، الأبيض، البيج، البني، والأصفر.
تسعى للحصول على إطلالة مذهلة تجمع بين الغموض والجاذبية في آنٍ واحد؟ عليك باختيار اللون الرمادي الداكن أو القاتم كما يطلق عليه البعض وأنت مغمض العينين، لا تكاد تصدق؟ شاهد النموذج المعروض لغرفة معيشة تندمج مع غرفة الطعام وكم كان الرمادي الداكن سببًا في ظهورها بهذه الجاذبية.