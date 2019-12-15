7 ألوان طلاءات لغرف معيشة تواكب صيحات 2020

يعد اللون الأخضر المينت من أرق الألوان التي يمكنك اللجوء إليها في منزلك، وخاصة غرفة المعيشة مثلما هو الحال هنا، سواء كلون طلاء للجدران أو في أنسجة قطع الأثاث. عند استخدام هذا اللون كطلاء لأحد الجدران أو جميعها، ننصحك باختيار مهني محترف وموثوق فيه لتنفيذه بمنزلك، لأن ليس أي شخص لديه مهارة تطبيقه.

إن كنت لا تفضل استخدامه وحده كلون أساسي للجدران، يمكنك أن تلجأ إليه كشريك لوني للأبيض أو الأوف وايت أو البيج، بحيث يكون الأخضر المينت في جدار واحد رئيسي خلفي لوحدة التلفاز على سبيل المثال، وبقية الجدران بلون محايد كالأبيض.