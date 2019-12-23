5 صور خيالية تُطلعك على الأنواع المختلفة للأسقف الفرنسية

أول نوع معنا اليوم من الأسقف الفرنسية هو النوع المطبوع، والذي كما هو واضح في الصورة المعروضة مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معاني، لدرجة أنك قد لا تصدق في البداية أنه مجرد سقف مطبوع وليس فتحة في السقف تدمج المساحة الداخلية للمنزل مع الطبيعة الخلابة خارجًا ومشهد ساحر للسماء نهارًا.

وعن السقف الفرنسي المطبوع، فهو عبارة عن سقف فرنسي من النوع الشفاف في الأساس، يتم الطباعة عليه باستخدام الطابعة الرقمية التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير مع ظهور التكنولوجيا الحديثة.

عند اختيارك هذا النوع من الأسقف الفرنسية، فأنت بذلك تضمن للمساحة الداخلية لمنزلك إطلالة فريدة من نوعها يحسدك الجميع عليها بلا شك.