5 صور خيالية تُطلعك على الأنواع المختلفة للأسقف الفرنسية

بما أننا تحدثنا سابقًا عن الأسقف الفرنسية بماهيتها وخصائصها المميزة التي تجعلها خيارًا معاصرًا متفردًا وحده في عالم التصميم الداخلي، دعونا نتطرق في كتاب الأفكار هذا للحديث عن الأنواع المختلفة لها بشئ من التفصيل من خلال مجموعة نماذج خيالية من تنفيذ خبراء شركة BELEMIR YAPI، والتي من المؤكد أنها ستبهرك.. لنبدأ الآن!
أول نوع معنا اليوم من الأسقف الفرنسية هو النوع المطبوع، والذي كما هو واضح في الصورة المعروضة مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معاني، لدرجة أنك قد لا تصدق في البداية أنه مجرد سقف مطبوع وليس فتحة في السقف تدمج المساحة الداخلية للمنزل مع الطبيعة الخلابة خارجًا ومشهد ساحر للسماء نهارًا.
وعن السقف الفرنسي المطبوع، فهو عبارة عن سقف فرنسي من النوع الشفاف في الأساس، يتم الطباعة عليه باستخدام الطابعة الرقمية التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير مع ظهور التكنولوجيا الحديثة.
عند اختيارك هذا النوع من الأسقف الفرنسية، فأنت بذلك تضمن للمساحة الداخلية لمنزلك إطلالة فريدة من نوعها يحسدك الجميع عليها بلا شك.
أما عن النوع الثاني للأسقف الفرنسية، فهو النوع العاكس أو اللامع، والذي تجسده الصورة الأخاذة المعروضة أمامنا، وهو من اسمه قادر على أن يوفر لمسة ساطعة في المساحة الداخلية التي يكون جزءًا منها، سواء لمنزل أو فندق فاخر أو حتى مقهى.
هذا النوع من الأسقف الفرنسية يتمتع بسطع أملس عاكس لا يمكن الطباعة عليه، كما أن من خصائصه أيضًا أنه لا يستخدم معه أية أضواء أو ليدات مثلما هو الحال مع النوع الشفاف والنصف شفاف من الأسقف الفرنسية، حيث أنها لا تملك ميزة نفاذية الضوء، لكنها مع ذلك تساعد في انتشاره.
من الواضح أن هذه الأسقف الساحرة تُستخدم على الأرجح بغرض الزينة، فتعطي الكثير من الجمال والأناقة والجاذبية للديكور، كما تمنح الاتساع والعمق للمساحات الضيقة.
لا تقتصر الأسقف العاكسة على اللون الأسود فقط، بل أنه يتوفر منها العديد من الألوان، كالأحمر والأزرق وغيرهما، والتي لك أنت وحدك حرية الاختيار من بينها حسب تفضيلاتك الشخصية.
من روعة هذا التصميم للأسقف الفرنسية من النوع الثلاثي الأبعاد أو المجسم، تكاد تشعر أن تلك الفتحة الذهبية المتمركزة في منتصف السقف حقيقية! ليس هذا فحسب، بل قد توحي إليك أنها تستقطب كل شئ حولها لتحتفظ به داخلها، وهو ما ينم بالتأكيد على عبقرية الخبراء وآلياتهم المتبعة في التنفيذ.
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يُعرف هذا النوع من الأسقف الفرنسية بالنوع النصف شفاف، والذي يتميز بأنه أحد أكثر أنواع الأسقف الفرنسية استخدامًا مقارنة بالبقية، وهذا ببساطة لأنه يتمتع بتقنية إنارة معاصرة في منتهى الروعة والجاذبية نلمسها مع الصورة المعروضة، وكذلك بنفوذية عالية للضوء تجعله أكثر ملائمة للمناطق المفتوحة بصريًا كالمكاتب والمتاجر والمطارات والمقاهي وصالات الحفلات والمنازل الكبيرة والحمامات وأحواض السباحة الداخلية وغيرها من المناطق.
نختتم موضوعنا اليوم من هوميفاي مع نموذج أخير مبتكر للأسقف الفرنسية يطل علينا بهيئة مجسمة بمعنى الكلمة، حيث يحتل حلقة طائرة بالسقف تشع ضوء أبيض ناصع يغني عن الاستعانة بثريا في هذه المساحة التي غالبًا ما تنتمي لأحد الفنادق الفاخرة.