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10 غرف ملابس حديثة لمنزلك المعاصر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify Dressing roomStorage
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من الصعب التفكير في منزل منظم دون خزانة ملابس فيه. أليس كذلك؟ إنه يحتفظ بمكانة مهمة في منزلنا حيث يتم التخطيط للخزانات في البداية ، عندما يبدأ المهندسون المعماريون في تصميم المنزل. يتم ترك المساحات لذلك ويتم دمجها في البناء. تم تصميم الجزء الداخلي للغرفة لتكمل الخزانة وتصميمها. من الجيد تخطيط الأجزاء الداخلية للخزانة قبل البدء في بنائها. إنها تساعد في إنشاء مساحة تخزين جيدة التخطيط وملائمة لملابسك وأحذيتك وملحقاتك ، وهي أساسياتنا اليومية.

مواد مختلفة يمكن استخدامها لصنع خزانة جميلة. الخرسانة والمعدن والخشب… إنه خيارك الشخصي تمامًا. حجم الرفوف ، التصفيح ، الجدران الداخلية للخزانات ، المظهر الخارجي والشعور به… هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي يجب مراعاتها عند تصميم خزانة مريحة. محترفو هوميفاي موجودون هنا لمساعدتك وأحب القيام بذلك نيابة عنك. اليوم قمنا بتجميع 10 تصاميم مذهلاً من الخزائن للحفاظ على تنظيم غرفتك وحياتك. مجرد الذهاب من خلال ذلك والحصول على الأفكار!

1- بأبواب جرارة مرنة

VESTIDORES A MEDIDA, EBAE INTERIORISME EBAE INTERIORISME Dressing roomWardrobes & drawers
EBAE INTERIORISME

EBAE INTERIORISME
EBAE INTERIORISME
EBAE INTERIORISME

إنها فكرة ممتازة أن يكون لديك أبواب منزلقة في خزائن غرفة النوم. إنها تخفي الأرفف خلفها بشكل أنيق وتبدو نظيفة وتوفر المساحة. يجب أن يتم تصنيع الأرفف والرفوف داخل الخزانة مع مراعاة متطلبات المستخدم. قم بتعيين قسم مناسب للملابس والأحذية والإكسسوارات لتنظيمها.

2- مدمجة مع غرفة الدراسة

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

سلال كأدراج ، إنها فكرة جميلة! تعتبر الأدراج والسلال وسيلة جيدة للحفاظ على الملحقات والأشياء المتنوعة منظمة. يمكنك تسمية السلال لمزيد من الراحة. مساحة ضيقة تم تحويلها إلى خزانة ملابس كبيرة ومنطقة لارتداء الملابس ؛ أنها مريحة للغاية عندما يكون لديك الفخامة لمجرد الدخول في خزانة ملابسك وارتداء ملابس مريحة. كل شيء على الشاشة ويمكن الوصول إليها.

3- في منتهى العملية

Clássico contemporâneo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الملابس
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

الطول والعرض المناسبين للفضاء المعلق أمر بالغ الأهمية في الخزانة. قرر الحجم وفقًا للملابس التي ترغب في تعليقها هناك ؛ القمصان والسترات والسراويل أو فساتين السهرة الطويلة. تنظيم حذائك والاكسسوارات في الفضاء أدناه الشماعات.

4- تصميم بسيط لكن أنيق

Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura غرفة الملابس MDF Beige
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

استخدم هذه الزاوية على طول الحائط لتخزين ممتلكاتك الثمينة – الأحذية والملابس والإكسسوارات. إذا كانت المساحة ضيقة ، فاتركها مفتوحة بحيث يمكنك استخدام كل شبر من المساحة المتاحة.

5- تشبه السلم

homify Dressing roomStorage
homify

homify
homify
homify

الأرفف ذات الأحجام المختلفة الموضوعة بشكل استراتيجي على ارتفاعات مختلفة سوف تبقي الخزانة منظمة بطريقة عشوائية. إنه النمط الحديث!

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6- لمحبي الخصوصية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أغلق الخزانة بأبواب لمزيد من الخصوصية وللحفاظ على الغبار ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن تكون مرئية ، فقم باب الزجاج.

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7- بالأبيض والأسود

Ankleiden nach Maß- Raumwunder ohne Grenzen, HOME Schlafen & Wohnen GmbH HOME Schlafen & Wohnen GmbH Dressing roomWardrobes & drawers
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH

HOME Schlafen & Wohnen GmbH
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH
HOME Schlafen & Wohnen GmbH

قم بتغطية الجدار الخرساني للخزانة بمادة ولون من اختيارك وشاهد التحول. مجرد تغطية الجدار سيعزز حاصل أسلوبه.

8- عن سحر الخشب بلون الشوكولاه

Ankleiden nach Maß- Raumwunder ohne Grenzen, HOME Schlafen & Wohnen GmbH HOME Schlafen & Wohnen GmbH Dressing roomWardrobes & drawers
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH

HOME Schlafen & Wohnen GmbH
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH
HOME Schlafen & Wohnen GmbH

زد من استخدام المساحة وقم ببناء حائط على الحائط وخلق مساحة أكبر لتخزين كل الضروريات ، حتى حقائب السفر والبطانيات والملابس الشتوية.

9- بهجة ألوان

Casa JRQZ , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos غرفة الملابس
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

تمديد حيوية ملابسك في الخارج. لماذا لا يمكن أن تكون خزانة ملابسك ملونة وحيوية مثلك؟ أظهر الجانب الممتع لشخصيتك واجعلها مشرقة.

10- فقط من أجل مجموعتك الفريدة

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

صمم خزانة فقط للحفاظ على مجموعتك الجميلة من الملحقات. كل شيء سيكون في النظام ومرئيا عند الحاجة.

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