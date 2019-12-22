10 غرف ملابس حديثة لمنزلك المعاصر

من الصعب التفكير في منزل منظم دون خزانة ملابس فيه. أليس كذلك؟ إنه يحتفظ بمكانة مهمة في منزلنا حيث يتم التخطيط للخزانات في البداية ، عندما يبدأ المهندسون المعماريون في تصميم المنزل. يتم ترك المساحات لذلك ويتم دمجها في البناء. تم تصميم الجزء الداخلي للغرفة لتكمل الخزانة وتصميمها. من الجيد تخطيط الأجزاء الداخلية للخزانة قبل البدء في بنائها. إنها تساعد في إنشاء مساحة تخزين جيدة التخطيط وملائمة لملابسك وأحذيتك وملحقاتك ، وهي أساسياتنا اليومية.
مواد مختلفة يمكن استخدامها لصنع خزانة جميلة. الخرسانة والمعدن والخشب… إنه خيارك الشخصي تمامًا. حجم الرفوف ، التصفيح ، الجدران الداخلية للخزانات ، المظهر الخارجي والشعور به… هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي يجب مراعاتها عند تصميم خزانة مريحة. محترفو هوميفاي موجودون هنا لمساعدتك وأحب القيام بذلك نيابة عنك. اليوم قمنا بتجميع 10 تصاميم مذهلاً من الخزائن للحفاظ على تنظيم غرفتك وحياتك. مجرد الذهاب من خلال ذلك والحصول على الأفكار!
إنها فكرة ممتازة أن يكون لديك أبواب منزلقة في خزائن غرفة النوم. إنها تخفي الأرفف خلفها بشكل أنيق وتبدو نظيفة وتوفر المساحة. يجب أن يتم تصنيع الأرفف والرفوف داخل الخزانة مع مراعاة متطلبات المستخدم. قم بتعيين قسم مناسب للملابس والأحذية والإكسسوارات لتنظيمها.
سلال كأدراج ، إنها فكرة جميلة! تعتبر الأدراج والسلال وسيلة جيدة للحفاظ على الملحقات والأشياء المتنوعة منظمة. يمكنك تسمية السلال لمزيد من الراحة. مساحة ضيقة تم تحويلها إلى خزانة ملابس كبيرة ومنطقة لارتداء الملابس ؛ أنها مريحة للغاية عندما يكون لديك الفخامة لمجرد الدخول في خزانة ملابسك وارتداء ملابس مريحة. كل شيء على الشاشة ويمكن الوصول إليها.
الطول والعرض المناسبين للفضاء المعلق أمر بالغ الأهمية في الخزانة. قرر الحجم وفقًا للملابس التي ترغب في تعليقها هناك ؛ القمصان والسترات والسراويل أو فساتين السهرة الطويلة. تنظيم حذائك والاكسسوارات في الفضاء أدناه الشماعات.
استخدم هذه الزاوية على طول الحائط لتخزين ممتلكاتك الثمينة – الأحذية والملابس والإكسسوارات. إذا كانت المساحة ضيقة ، فاتركها مفتوحة بحيث يمكنك استخدام كل شبر من المساحة المتاحة.
الأرفف ذات الأحجام المختلفة الموضوعة بشكل استراتيجي على ارتفاعات مختلفة سوف تبقي الخزانة منظمة بطريقة عشوائية. إنه النمط الحديث!
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: جدران المطابخ: 7 أفكار تُبهر ضيوفك
أغلق الخزانة بأبواب لمزيد من الخصوصية وللحفاظ على الغبار ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن تكون مرئية ، فقم باب الزجاج.
قم بتغطية الجدار الخرساني للخزانة بمادة ولون من اختيارك وشاهد التحول. مجرد تغطية الجدار سيعزز حاصل أسلوبه.
زد من استخدام المساحة وقم ببناء حائط على الحائط وخلق مساحة أكبر لتخزين كل الضروريات ، حتى حقائب السفر والبطانيات والملابس الشتوية.
تمديد حيوية ملابسك في الخارج. لماذا لا يمكن أن تكون خزانة ملابسك ملونة وحيوية مثلك؟ أظهر الجانب الممتع لشخصيتك واجعلها مشرقة.
صمم خزانة فقط للحفاظ على مجموعتك الجميلة من الملحقات. كل شيء سيكون في النظام ومرئيا عند الحاجة.