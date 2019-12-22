10 غرف ملابس حديثة لمنزلك المعاصر

من الصعب التفكير في منزل منظم دون خزانة ملابس فيه. أليس كذلك؟ إنه يحتفظ بمكانة مهمة في منزلنا حيث يتم التخطيط للخزانات في البداية ، عندما يبدأ المهندسون المعماريون في تصميم المنزل. يتم ترك المساحات لذلك ويتم دمجها في البناء. تم تصميم الجزء الداخلي للغرفة لتكمل الخزانة وتصميمها. من الجيد تخطيط الأجزاء الداخلية للخزانة قبل البدء في بنائها. إنها تساعد في إنشاء مساحة تخزين جيدة التخطيط وملائمة لملابسك وأحذيتك وملحقاتك ، وهي أساسياتنا اليومية.

مواد مختلفة يمكن استخدامها لصنع خزانة جميلة. الخرسانة والمعدن والخشب… إنه خيارك الشخصي تمامًا. حجم الرفوف ، التصفيح ، الجدران الداخلية للخزانات ، المظهر الخارجي والشعور به… هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي يجب مراعاتها عند تصميم خزانة مريحة. محترفو هوميفاي موجودون هنا لمساعدتك وأحب القيام بذلك نيابة عنك. اليوم قمنا بتجميع 10 تصاميم مذهلاً من الخزائن للحفاظ على تنظيم غرفتك وحياتك. مجرد الذهاب من خلال ذلك والحصول على الأفكار!