5 نماذج تجعلك تختار الأسقف الفرنسية

عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي لمنزلك، خاصة إن كنت تود أن يكون بلمسات الأسلوب الحداثي في الديكور، فإن هناك العديد من الأفكار التي عليك وضعها في الاعتبار للاختيار من بينها… نحن لن نتحدث في كتاب الأفكار هذا عما يمكنك اتباعه في تصميم الجدران أو الأرضيات، وإنما سنتطرق فقط للحديث عن الأسقف، وتحديدًا الأسقف الفرنسية بمختلف أنواعها، والتي ستبهرك تطبيقاتها المختلفة لا محالة مع المعروض هنا من صور لنماذج ساحرة أبدع في تنفيذها خبراء شركة BELEMIR YAPI.. لنبدأ الآن!
تبحث عن التفرد والتميز في تصميم أسقف منزلك؟ إليك فكرة بعيدة كل البعد عن التقليدية أو التكلف، وهي الأسقف الفرنسية بنوعها الشفاف، والذي هو قادر على منح مساحاتك الداخلية كل الإشراقة والحيوية والسطوع، هذا بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالسعة والبراح والراحة النفسية، وهو ما يجعلها ملائمة تمامًا للمساحات الصغيرة.
الجميل في الأمر هو أن هذا النوع من الأسقف غير مقتصرًا في استخدامه فقط على المنازل بأنواعها، وإنما هو أيضًا قابل للاستخدام بالمقاهي والفنادق والمطارات والمكتبات كما هو واضح بالصورة المعروضة أمامنا الآن، الأمر الذي ينم بكل تأكيد على مرونته اللانهائية. باختصار شديد.. إذا كنت تريد أن تترك آثارًا رائعة في نفوس عائلتك أو زائريك أو حتى عملائك في مشروعك الخدمي أو التجاري، فهذا النوع من الأسقف هو الأفضل لاستخدامه.
إذا كنت لا تميل إلى اللجوء لأسقف شفافة بالكامل كما هو الحال بالنموذج السابق، فهذا الحل حتمًا سينل إعجابك، لأنه يجسد النوع النصف شفاف للأسقف الفرنسية، والذي لا يكون فيه السقف مكشوفًا بشكل كامل، ولكن فقط جزءًا منه مثلما هو واضح أمامنا.
قبل أن تقبل على اختيار هذا النوع من الأسقف، دعنا نخبرك القليل عنه وعن مميزاته، والتي أبرزها أنه شديد النفاذية، أي أنه يسمح بمرور 95% من الضوء، كما أنه يعد أكثر أنواع الأسقف استخدامًا، حيث يفضله الكثير من الناس عن باقي الأنواع.
حتى يعمل هذا النوع من الأسقف بشكل أمثل، يجب أن يتم وضع الأضواء الخلفية بشكل متجانس للحصول على شكلًا جماليًا مذهلًا، وذلك عادة ما يتحقق باستخدام الليدات الخلفية من نوع سامسونغ؛ والمعروفة بأنها تتمتع بجودة عالية وضمان يصل أحيانًا إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى أنها تعد خيار اقتصادي أيضًا، أي موفرة للكهرباء.
أما عن هذا النموذج للأسقف الفرنسية -والذي تبدو فيه شرائحها المتوازية وكأنها تتنافس في سباق- فهو يُظهر الشكل الجمالي الجذاب الذي تمنحك إياه باستخدامها في أي مساحة داخلية بمنزلك، كغرفة المعيشة على سبيل المثال، خاصة إن كانت مصممة وفقًا للأسلوب الحداثي في الديكور.
إطلالة أخرى ساحرة للديكورات السقفية الفرنسية المنفذة بطريقة عصرية في أحد الأروقة التي ربما تنتمي لفندق 5 نجوم أو صالة حفلات فاخرة على شكل مربعات مجسمة بعضها مُضاء بتلك التقنية المذهلة، والآخر بلا إنارة ليشكل إطارًا أنيقًا لها.
صورة أخيرة توضح الطريقة التي يتم بها تركيب هذا النوع من الأسقف باختلاف تطبيقاته، تظهر فيها اللمبات الليد بإنارتها البيضاء في خطوط مستقيمة ومتوازية قبل تغطيتها بلمسة زجاجية شفافة تمرر ضوءها بشكل جمالي متجانس.
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