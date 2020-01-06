كافيه متكامل تغمره لمسات النمط الصناعي

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع صورة واضحة لتصميم الواجهة، والتي تزينت بلمسات ديكورية مستوحاة من النمط الصناعي، أبرزها استخدام الرخام الدبل بلاك وخامة الإتش بي إل hpl الأسود، واللذان نجحا في إظهار تفاصيل الكافيه من الداخل.

مع هذه الزاوية أيضًا، يتضح لنا أن الكافيه مكون من طابقين وليس طابقًا واحدًا، حيث يستحوذ كلًا منهما على مساحة كبيرة تأثثت بشكل رائع، وهو ما سنشاهده فيما يلي بشئ من التفصيل.