كافيه متكامل تغمره لمسات النمط الصناعي

مع هذا المشروع المميز من هوميفاي والذي هو لكافيه مصمم من قبل فريق شركة أكيان المحترف، المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، ستعيش تجربة فريدة من نوعها بلا شك بين كل منطقة من المناطق الثلاث التي يضمها المصممة وفقًا للنمط الصناعي، وهم منطقة الأفراد، منطقة العائلات، منطقة كبار الزوار أو الشخصيات الهامة، حيث تمتعت كل منطقة من تلك المناطق بتصميم أخاذ برع في تنفيذه الخبراء بأبسط الخامات وأروع اللمسات الديكورية، دعونا نبدأ الآن!
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع صورة واضحة لتصميم الواجهة، والتي تزينت بلمسات ديكورية مستوحاة من النمط الصناعي، أبرزها استخدام الرخام الدبل بلاك وخامة الإتش بي إل hpl الأسود، واللذان نجحا في إظهار تفاصيل الكافيه من الداخل.
مع هذه الزاوية أيضًا، يتضح لنا أن الكافيه مكون من طابقين وليس طابقًا واحدًا، حيث يستحوذ كلًا منهما على مساحة كبيرة تأثثت بشكل رائع، وهو ما سنشاهده فيما يلي بشئ من التفصيل.
نتوجه الآن لأول مساحة داخلية من الكافيه، والتي خُصصت كمنطقة للأفراد -حيث أن هناك أخرى للعائلات-، ومن الواضح أنه تم تأثيثها على أعلى مستوى من العديد من الجلسات، كل جلسة تضم طاولة مستديرة يحيط بها أربعة مقاعد مريحة. مع هذه الصورة نلاحظ أنه تم توزيع قطع الأثاث بشكل مثالي على المساحة، حيث نُسِقَت الجلسات لتكون في صفين طوليين لا يفصل بين كل طاولة وأخرى سوى بضعة سنتيمترات؛ مما ينم على الاستغلال الذكي من قبل الخبراء لكل إنش بالكافيه.
زاوية أخرى للمنطقة نفسها تنقل لنا تفاصيل أكثر وضوحًا حولها، كـ ذلك الممر الأخضر الذي يفصل الجلسات عن بعضها البعض ويملء المكان بالحيوية بالتحالف مع فروع الزرع الخضراء المنسدلة على الجدران ومزينة للدرابزين بشكل جمالي ملفت للأنظار.
ناهيك أيضًا عن ذلك الجدار الأخاذ الذي يفصل بدوره منطقة الأفراد عن منطقة العائلات المختبئة خلفه مباشرة، حيث اعتمد الخبراء في بناءه على لمسات الحجر مع الكونكريت واللوكسان المصنفر مع تطعيم ما سبق بأعمدة من خشب البامبو، ليطل علينا بنهاية المطاف بهذه الإطلالة الساحرة.
مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية الجانب الآخر من منطقة الأفراد، والذي هو مخصص للعائلات كما سبق ونوهنا، ونحن الآن أمام مدخل منطقة العائلات وتحديدًا ساحة الانتظار، التي تألقت بأريكة بنية كبتونيه مميزة لاستقبال الضيوف.
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من أول وهلة تقع فيها عينيك على منطقة العائلات، ستجد أن لمسات النمط الصناعي تغمرها بالكامل، بداية من الجدران المغطاة بالحجر، والأسقف الكونكريت، والمواسير المعدنية بالسقف والتي تتدلى منها مجموعة من أرقى مصابيح الإنارة العصرية.
بالنظر للتصميم الداخلي لهذه المساحة، من المؤكد أن ما سيلفت الأنظار كثيرًا هو ذلك المجسم المذهل لخريطة العالم على الجدار بتأثيرات الإضاءة الساحرة خلفه، والذي أراد خبراء فريق أكيان استخدامه للتأكيد على أن القهوة مُنتج من كافة أرجاء العالم ويفضلها الشعوب كافة.
مع هذه الصورة، ستتمكن من مشاهدة روعة تصميم الدرج الداخلي للكافيه، والذي يربط الطابقين الأرضي والعلوي معًا بدرجاته الرخامية الفاخرة، ودرابزينه المعدني المطلي باللون الأسود الساحر، والمطعم بأعمدة غاية في الأناقة من خشب البامبو.
ننتقل للطابق العلوي من منطقة العائلات، والتي تأثثت بجلسات مختلفة عما شاهدناها من قبل، حيث تم الاعتماد هنا على مجموعة مقاعد فردية تحيط بكل طاولة وليست أرائك كما كان الحال بالمساحة الأرضية. المميز هول هذه الجلسات مقارنة بالجلسات الأرضية، هو موقعها المتميز، حيث أنها تطل على الواجهة الرئيسية للكافيه.
وبعد أن شاهدنا كيف بدت كلًا من منطقة العائلات ومنطقة الأفراد بهذا الكافيه، حان الوقت للإلقاء نظرة متفحصة على منطقة الخدمة، والتي يزينها كاونتر أنيق مغلف بالأحجار ومطعم ببعض العوارض المعدنية المطلية بالأسود، ويضم الكاشير وثلاجة العرض ومنطقة التحضير.
مساحة ثالثة تنضم لمنطقة العائلات مؤثثة بشكل مختلف عن المساحتين السابقتين، حيث لجأ الخبراء هنا لجلسات ثابتة في منتهى الروعة، يفصل كل جلسة عن الاخرى نصف جدار مغلف بالحجر، يعلوه قواطع من الحديد المطعمة باللوكسان والبامبو المميز.
لأن هذا الكافيه غير أي كافيه آخر، حرص الخبراء عند تصميمه على تخصيص مساحة منفصلة للشخصيات الهامة VIPs أو لكبار الضيوف.
تلك المساحة تم فصلها باحترافية وذكاء شديد عن منطقتي الأفراد والعائلات بجدران معدنية مطعمة باللوكسان المصنفر، كما تم تأثيثها بطريقة خاصة ميزتها عن أي بقعة أخرى بالكافيه.
هكذا تبدو منطقة كبار الضيوف والشخصيات الهامة من الداخل، حيث روعة التصميم والتأثيث حينما يجتمعان معًا ..