فيلا معاصرة بالرحاب عنوانًا للرُقي والإبداع

مدخل فسيح صُمِمَ على أعلى مستوى بنغمات لونية محايدة جمعت بين الأبيض والبيج والكافيه في الجدران والأرضيات، الذين حققوا بتداخلهم معًا حالة من التناغم والتناسق ولا أروع.

استخدام تلك الألوان المحايدة في الجدران والأرضيات كان بمثابة خلفية مثالية للباب الرئيسي للفيلا والذي تألق هو الآخر بتصميم أنيق رغم بساطته، ساهم في تزيينه عنصر الإنارة السقفية، حيث نجح في إظهار تفاصيله الجمالية التي هي واضحة أمامنا الآن في الصورة المعروضة.