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فيلا معاصرة بالرحاب عنوانًا للرُقي والإبداع

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مشروعنا اليوم من هوميفاي مختلف بكل المقاييس، وذلك لأنه من تصميم واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور في القاهرة وهي شركة لايف ستايل Life Style، وموقعه المميز من ناحية أخرى بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة، وهي مدينة الرحاب.. دعونا نتجول معًا داخل هذه الفيلا الساحرة التي صُممت وفقًا للأسلوب الحداثي في الديكور، وجمعت بين البساطة والرقي والإبداع في آنٍ واحد!

المدخل.. يرحب بالضيوف

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

مدخل فسيح صُمِمَ على أعلى مستوى بنغمات لونية محايدة جمعت بين الأبيض والبيج والكافيه في الجدران والأرضيات، الذين حققوا بتداخلهم معًا حالة من التناغم والتناسق ولا أروع.

استخدام تلك الألوان المحايدة في الجدران والأرضيات كان بمثابة خلفية مثالية للباب الرئيسي للفيلا والذي تألق هو الآخر بتصميم أنيق رغم بساطته، ساهم في تزيينه عنصر الإنارة السقفية، حيث نجح في إظهار تفاصيله الجمالية التي هي واضحة أمامنا الآن في الصورة المعروضة.

على أعتاب غرفة المعيشة

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

الآن وبعد أن تركنا المدخل وخطونا اول خطانا بالمنزل من الداخل، نجد أنفسنا على أعتاب غرفة المعيشة، والتي يبدو أنها تتمتع بمساحة شاسعة زُينت أرضيتها بالبورسلين البيج، وجدرانها بطلاء من نفسه اللون. دعونا نرى تفاصيل أوضح حول هذه الغرفة مع الصورة التالية!

المعيشة ولمسات الجبسونبورد الساحرة

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

مع هذه الزاوية لغرفة المعيشة، نتمكن من رؤية تصميمها الداخلي بوضوح، والأمر الملفت حقًا لنا، هو الاستخدام الاحترافي من قِبَل الخبراء للجبسونبورد في كلًا من السقف والجدران، ناهيك عن عنصر الإنارة الذي تم توظيفه على أكمل وجه خاصة بالسقف، حيث رُصع بسبوتات ثابتة زينت الجبسونبورد من ناحية وأظهرت مواطن جمال الغرفة من ناحية أخرى.

تفاصيل خاطفة للأنظار

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

أثناء تجولنا بالطابق الأرضي من الفيلا، ونحن في طريقنا للطابق العلوي الذي يضم غرف النوم على الأرجح، خطفت أنظارنا تلك اللمسة الديكورية المذهلة، وهي استخدام الزجاج الشفاف في تزيين جزء من أرضية أحد الأروقة الداخلية.

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الدرج.. وتصميم أنيق ومعاصر

فيلا فى الرحاب lifestyle_interiordesign درج
lifestyle_interiordesign

فيلا فى الرحاب

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

قبل أن ننتقل إلى الطابق العلوي، لابد أن نتوقف قليلًا عند الدرج الداخلي الذي يأخذنا بدوره إليه، وقد تمتع بتصميم عصري أخاذ، الفضل فيه يعود في المقام الأول للدرابزين الزجاجي الشفاف، ثم لعنصر الإنارة من بعده، سواء السبوتات المثبتة بالجزء الجانبي من الدرجات، أو الأباليك الموزعة للأضواء المثبتة في المساحة المحيطة بالدرج.

الطابق العلوي.. امتداد للرقي وبساطة التصميم

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

أصبحنا الآن بالطابق العلوي من الفيلا، والذي لا شك في أنه امتداد للرقي والإبداع وبساطة التصميم المتبعة في بقية أرجاء المنزل، وهو أمر نلاحظه من أول وهلة، مع الجبسونبورد في السقف بلمسة ديكورية مجوفة، والإنارة السقفية السحرية، وطلاءات الجدران الحيادية، .

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غرف النوم ونغمات مشابهة

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

وبما أننا في الطابق العلوي، من الطبيعي أن نتجول بين غرف النوم، والآن نحن داخل إحداهم، لنجد أنها بنغمات ديكورية مشابهة للطابق الأرضي أيضًا، لكن الاختلاف الحقيقي نلمسه مع الأرضية، حيث لجأ الخبراء هنا إلى الباركيه وليس البورسلين كبقية مساحات المنزل.

الحمام الرئيسي.. ما بين الرمادي والبيج

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign حمام
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

رغم أن الحمام الرئيسي بهذه الفيلا صغير المساحة، إلا أن الأسلوب الذي اتبعه الخبراء في تصميمه الداخلي جعله يتغلب على هذا العائق، وذلك بالاختيار المناسب للسيراميك في الأرضية والجدران بنغمات محايدة جمعت بين البيج والرمادي الفاتح، وكذلك بالتوزيع الذكي لطقم الحمام الذي نلاحظ أنه تم اختياره من النوع المعلق حتى لا يستقطع جزء كبير من المساحة الكلية للحمام.

حمام الضيوف

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign حمام
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

أما عن الحمام الثاني، فهو لا يختلف كثيرًا عن الأول من حيث الحجم والألوان والتصميم الداخلي، وإن اختلف في شكل السيراميك، وتصميم الحوض والرخامة التي تدنوه، والتي وُفِق الخبراء في اختيار اللون الأسود لها لإضفاء لمسة ديكورية خاصة على الحمام.

التراس والبراح

فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign شرفة
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

وأخيرًا، نختتم جولتنا بهذا المشروع المميز مع التراس، والذي هو عنوانًا للبراح، الأمر الذي يسمح بتأثيثه بجلسة كبيرة مريحة تجمع شمل العائلة أو الأصدقاء لقضاء أجمل الأوقات ..

كافيه متكامل تغمره لمسات النمط الصناعي
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