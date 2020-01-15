فيلا سويدية في ستوكهولم بلمسات النمطين الريفي والحديث

تحت إشراف وتنفيذ خبراء شركة Vero Concept المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، تم تجديد هذه الفيلا السويدية الكائنة في ستوكهولم على مساحة 850 متر مربع، لتجمع بين نغمات النمطين الريفي والحديث في الديكور بناء على متطلبات وذوق مالكيه، ليصبح بنهاية المطاف تحفة معمارية عنوانًا للأناقة والرقي.. دعونا نبدأ جولتنا الآن بين غرفه وأروقته المختلفة لتحصلوا منه على الإلهام!
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة التي تم تصميمها بشكل حيوي للغاية لتجمع بين منطقة للقراءة وأخرى لمشاهدة التلفاز في آنٍ واحد.
ولأن مالكي المنزل أرادوا تصميمه وفقًا للأسلوب الحديث في الديكور، حرص الخبراء على اختيار ألوان تعبر عن ذلك النمط بجميع الغرف، أبرزها هنا بغرفة المعيشة، اللون الرمادي الفاتح، الذي استحوذ على المساحة بالكامل.
لا شك أن المساحة استُغلت هنا بشكل ذكي للغاية، ويتضح ذلك من توزيع قطع الأثاث عليها، والذي سنتمكن من رؤية تفاصيله بشئ من الوضوح مع الصورة التالية.
مع هذه الصورة، نستطيع رؤية غرفة المعيشة وأثاثها بوضوح، لنجد أنها تضم أريكتين متقابلتين ومقعدين آخرين بتصميم مشابه للأرائك ولون رمادي فاتح يتناغم مع لون الجدران، يتوسطهم جميعًا طاولة قهوة في منتهى الأناقة بسطح زجاجي أخاذ.
بعد أن اطلعنا على غرفة المعيشة بكافة تفاصيلها الخاطفة للأنظار، ننتقل الآن لغرفة الطعام التي تتمتع هي الأخرى بإطلالة مشرقة بفضل تلك النافذة الكبيرة المزينة بالزجاج الشفاف، حيث سمح بتخلل ضوء الشمس بسحره إلى المساحة الداخلية، وكان سببًا في هذه الإشراقة.
وعن أثاث الغرفة، فهو لا يقل روعة وإشراقة عن تصميمها الداخلي، حيث أنه عبارة عن مائدة مستطيلية كبيرة بيضاء بتصميم حداثي، يحيط بها مجموعة من المقاعد الخشبية المريحة بنفس اللون الأبيض الناصع.
في الجهة المقابلة لغرفة الطعام، يفاجئنا المطبخ، والذي رغم أنه محدود المساحة، إلا أنه على قدر كبير من الأناقة والرقي، والفضل يعود لفكر الخبراء الذكي في التصميم، حيث أزالوا الجدار الذي يفصله عن غرفة الطعام، مما منحه المزيد من المساحة من ناحية، وجعله يتمتع بإطلالة معاصرة بالغة الجمال من ناحية أخرى.
وعن التصميم الداخلي للمطبخ، فقد استخدم فيه الألوان الفاتحة ما بين الأبيض والرمادي في الجدران، والأبيض وحده في الخزائن العلوية والسفلية، مع الاستعانة بأرضية منقوشة باللونين المشار إليهما، وهو ما جعله يبدو أجمل وأجمل.
أما عن غرفة المكتب أو الدراسة، فهي لا تقل روعة في تصميمها عما شاهدناه حتى الآن من بقية غرفة المنزل، حيث اتبعت نفس النغمات اللونية التي زينت غرفة المعيشة والطعام والمطبخ، ممثلين في الأبيض والرمادي.
وفيما يخص التأثيث، فقد تم استغلال المساحة على أكمل وجه بتصميم مكتب بسيط عبارة عن رف على شكل حرف L تدنوه مجموعة أدراج عملية بنفس اللون الأبيض، وتعلوه أرفف ذكية توفر مساحة تخزينية إضافية.
من اللمسات الديكورية الذكية التي وُفق فيها الخبراء هنا، تصميم المكتب بحيث يطل على نافذة عريضة من الزجاج، والتي نجحت بدورها في منح الغرفة كل الإشراقة الكفيلة بأن تحفز مستخدمها على العمل والإنجاز.
وفي غرفة النوم الرئيسية من هذا المنزل، تم اختيار ألوان الباستيل في التصميم الدخلي والتأثيث، والتي على رأسها اللون الأخضر المينت، وقد نفذ الخبراء ذلك على أكمل وجه بناء على رغبة سيدة المنزل.
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