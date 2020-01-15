فيلا سويدية في ستوكهولم بلمسات النمطين الريفي والحديث

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة التي تم تصميمها بشكل حيوي للغاية لتجمع بين منطقة للقراءة وأخرى لمشاهدة التلفاز في آنٍ واحد.

ولأن مالكي المنزل أرادوا تصميمه وفقًا للأسلوب الحديث في الديكور، حرص الخبراء على اختيار ألوان تعبر عن ذلك النمط بجميع الغرف، أبرزها هنا بغرفة المعيشة، اللون الرمادي الفاتح، الذي استحوذ على المساحة بالكامل.

لا شك أن المساحة استُغلت هنا بشكل ذكي للغاية، ويتضح ذلك من توزيع قطع الأثاث عليها، والذي سنتمكن من رؤية تفاصيله بشئ من الوضوح مع الصورة التالية.