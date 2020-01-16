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ديكورات الحوائط: 11 فكرة إبداعية وملهمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
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ورق الحائط، الطلاء، والأحجار.. يبدو أن هذا هو مجموع الطرق التي يمكنك من خلالها إعطاء جدرانك شخصية نوعًًا ما، أليس كذلك؟ حسنًا، هذا صحيح إلى حد ما، لكننا نتساءل عما إذا كنت على دراية بعدد الأنماط المذهلة لتلك المواد التي يمكنك الاختيار من بينها.. في حال إن لم تكن كذلك، سوف نعرض عليك بعض الأفكار غير المعتادة وغير التقليدية في هذا المقال لديكورات الجدران، والتي هي كطفيلة بتحويل أي مساحة داخلية إلى أخرى أجمل بشكل كامل..

1- ورق حائط على هيئة خشب

КРАСКИ ЖИЗНИ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной مكتب عمل أو دراسة
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

هناك طريقتين لاستخدام الخشب في الجدران لمنح منزلك تأثيرات مذهلة، الأولى هي اقتناء ورق الحائط، والثانية هي تركيب الألواح الخشبية، وهنا تم اللجوء للطريقة الأولى التي جعلت الغرفة دافئة ونابضة بالحياة.

2- النقوش الملونة

КРАСКИ ЖИЗНИ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной غرفة نوم
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

إن كنت من محبي النقوش والألوان، فستحب حتمًا هذا التصميم الذي اعتمد على استخدام ورق حائط منقوش بالجدار الخلفي للسرير. نعم.. ليس عليك تركيب ورق الحائط على الجدار بأكمله، بل يمكنك فقط الاكتفاء باقتنائه في جزء صغير من الجدار مثلما هو الحال هنا.

3- الكونكريت

ИЗБА&LOFT, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной حمام
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

الكونكريت في ثوبٍ جديد يطل علينا من خلال التصميم الداخلي لهذا الحمام، فهو هنا ليس باللون الرمادي المعتاد علينا رؤيته، بل أنه يجمع بين درجات مختلفة من الرمادي والبني معًا بشكل متداخل منح هذه المساحة تأثيرات خريفية مذهلة.

4- الموزاييك بلمسة من الزجاج

ИЗБА&LOFT, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной غرفة نوم
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

مع هذه الفكرة، ستدرك أنه يمكنك استغلال الزجاج المكسور أفضل استغلال في تصميم جدار مذهل بمنزلك بلمسة من الموزاييك أو الفسيفساء كما يُطلق عليه.

5- جدار زجاجي ساحر

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной غرفة السفرة
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

في هذا النموذج، تم اقتناء مجموعة من الكتل الزجاجية المذهلة، صنع منها جدران داخلية مثيرة للاهتمام، قامت بدور رائع في فصل المساحات، ومنح كلًا منها المزيد من الخصوصية!

6- ما بين الزجاج والخشب

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной الغرف
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

إذا كنت تحب فكرة الجدران الزجاجية، ولكن ليس في مجملها، تحقق من هذا التصميم الرائع! فهو أنيق للغاية، حيث يبدو الخشب الطبيعي فيه دافئًا، كما يمنح هذه المساحة مظهرًا عصريًا أيضًا!

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7- تصميم تفاعلي

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной قبو النبيذ
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

تود أن تصمم أحد الجدران الداخلية بمنزلك بشكل خارج عن المألوف؟ شاهد هذه الفكرة، والتي تعتمد على تصميم تفاعلي لسبورة سوداء يتم استغلالها عادة في كتابة بعض العبارات والاقتباسات وربما بعض الرسومات إن كان هناك أحد الفنانين بالعائلة!

8- سيراميك لامع

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной حمام
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

يبدو بلاط الجدران اللامع هذا مثاليًا للحمام، نظرًا لأن الألوان تحاكي تقريبًا نغمات البحر وتندمج في غرفة ذات تصميم مائي رائع!

9- الألواح الخشبية

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

تحدثنا مسبقًا عن أن اقتنائك للمسات الخشبية في جدران منزلك يكون بطريقتين، هذه هي الطريقة الثانية، وهي تركيب ألواح خشبية على أحد الحوائط، وربما جميعها، على حسب تفضيلك.

10- الأحجار الطبيعية

Esemble am Hang, Oliver Rieger Photography Oliver Rieger Photography غرفة المعيشة
Oliver Rieger Photography

Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography

قد تكون مهمة أكبر قليلاً، ولكن ماذا عن استبدال الطلااءات العادية للجدران الداخلية بكتل حجرية طبيعية؟ من المؤكد أن اقتناء الحجر الطبيعي سيضيف لمنزلك لمسة ديكورية جمالية خاطفة للأنظار، كما سيمنحه بعدًا جديدًا للأناقة.

11- الطوب المطلي

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

إذا كنت تحب اللمسة الجمالية للطوب وتود أن تزين به أحد جدران منزلك لكنك تريد ربطه في نظام الألوان الحالي، سيكون الحل ببساطة هو طلاءه مثلما هو الحال هنا بالنموذج المعروض.. لكن عليك أن تضع في حسبانك أن ذلك من شأنه أن يمنح غرفتك إطلالة ريفية بعض الشئ مع شعور رومانسي شاعري!

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أي الأفكار أعجبتك من ديكورات الجدران المعروضة؟

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