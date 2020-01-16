ديكورات الحوائط: 11 فكرة إبداعية وملهمة

ورق الحائط، الطلاء، والأحجار.. يبدو أن هذا هو مجموع الطرق التي يمكنك من خلالها إعطاء جدرانك شخصية نوعًًا ما، أليس كذلك؟ حسنًا، هذا صحيح إلى حد ما، لكننا نتساءل عما إذا كنت على دراية بعدد الأنماط المذهلة لتلك المواد التي يمكنك الاختيار من بينها.. في حال إن لم تكن كذلك، سوف نعرض عليك بعض الأفكار غير المعتادة وغير التقليدية في هذا المقال لديكورات الجدران، والتي هي كطفيلة بتحويل أي مساحة داخلية إلى أخرى أجمل بشكل كامل..
هناك طريقتين لاستخدام الخشب في الجدران لمنح منزلك تأثيرات مذهلة، الأولى هي اقتناء ورق الحائط، والثانية هي تركيب الألواح الخشبية، وهنا تم اللجوء للطريقة الأولى التي جعلت الغرفة دافئة ونابضة بالحياة.
إن كنت من محبي النقوش والألوان، فستحب حتمًا هذا التصميم الذي اعتمد على استخدام ورق حائط منقوش بالجدار الخلفي للسرير. نعم.. ليس عليك تركيب ورق الحائط على الجدار بأكمله، بل يمكنك فقط الاكتفاء باقتنائه في جزء صغير من الجدار مثلما هو الحال هنا.
الكونكريت في ثوبٍ جديد يطل علينا من خلال التصميم الداخلي لهذا الحمام، فهو هنا ليس باللون الرمادي المعتاد علينا رؤيته، بل أنه يجمع بين درجات مختلفة من الرمادي والبني معًا بشكل متداخل منح هذه المساحة تأثيرات خريفية مذهلة.
مع هذه الفكرة، ستدرك أنه يمكنك استغلال الزجاج المكسور أفضل استغلال في تصميم جدار مذهل بمنزلك بلمسة من الموزاييك أو الفسيفساء كما يُطلق عليه.
في هذا النموذج، تم اقتناء مجموعة من الكتل الزجاجية المذهلة، صنع منها جدران داخلية مثيرة للاهتمام، قامت بدور رائع في فصل المساحات، ومنح كلًا منها المزيد من الخصوصية!
إذا كنت تحب فكرة الجدران الزجاجية، ولكن ليس في مجملها، تحقق من هذا التصميم الرائع! فهو أنيق للغاية، حيث يبدو الخشب الطبيعي فيه دافئًا، كما يمنح هذه المساحة مظهرًا عصريًا أيضًا!
تود أن تصمم أحد الجدران الداخلية بمنزلك بشكل خارج عن المألوف؟ شاهد هذه الفكرة، والتي تعتمد على تصميم تفاعلي لسبورة سوداء يتم استغلالها عادة في كتابة بعض العبارات والاقتباسات وربما بعض الرسومات إن كان هناك أحد الفنانين بالعائلة!
يبدو بلاط الجدران اللامع هذا مثاليًا للحمام، نظرًا لأن الألوان تحاكي تقريبًا نغمات البحر وتندمج في غرفة ذات تصميم مائي رائع!
تحدثنا مسبقًا عن أن اقتنائك للمسات الخشبية في جدران منزلك يكون بطريقتين، هذه هي الطريقة الثانية، وهي تركيب ألواح خشبية على أحد الحوائط، وربما جميعها، على حسب تفضيلك.
قد تكون مهمة أكبر قليلاً، ولكن ماذا عن استبدال الطلااءات العادية للجدران الداخلية بكتل حجرية طبيعية؟ من المؤكد أن اقتناء الحجر الطبيعي سيضيف لمنزلك لمسة ديكورية جمالية خاطفة للأنظار، كما سيمنحه بعدًا جديدًا للأناقة.
إذا كنت تحب اللمسة الجمالية للطوب وتود أن تزين به أحد جدران منزلك لكنك تريد ربطه في نظام الألوان الحالي، سيكون الحل ببساطة هو طلاءه مثلما هو الحال هنا بالنموذج المعروض.. لكن عليك أن تضع في حسبانك أن ذلك من شأنه أن يمنح غرفتك إطلالة ريفية بعض الشئ مع شعور رومانسي شاعري!