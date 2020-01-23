8 مطابخ فاخرة عليك مشاهدتها لتحصل على الإلهام

نرغب جميعًا في أن تتباهى منازلنا بمظهر الأناقة ، خاصة في تلك المساحات المفتوحة حيث نميل إلى التواصل والتسلية – مثل المطبخ ، الذي هو في نهاية المطاف قلب أي منزل. لكن بطبيعة الحال ، فإن ميزانية التصميم الضخمة هي فقط مادة الأحلام لمعظمنا ، مما يعني أنه يتعين علينا اللجوء إلى الأفكار الإبداعية لتحقيق جماليات بصرية.

من ناحية أخرى ، هناك دائمًا إمكانية استخدام مصمم داخلي محنك مخطط مطبخ لمساحة التميز في الطهي. ولكن إذا كانت الميزانية الصغيرة مشكلة ، فهذا ليس دائمًا خيارًا عمليًا. لحسن الحظ ، نحن هنا في homify مستعدون دائمًا بتلميح مفيد أو 10 لخفض التكاليف ومساعدتك في تحقيق الجمال الداخلي (والخارجي) في منزلك. ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية لهذه الأفكار للمطابخ الفاخرة ، بغض النظر عن المساحة الخاصة بك أو مساحة الأرجل أو طراز المطبخ أو ميزانيتك!