8 مطابخ فاخرة عليك مشاهدتها لتحصل على الإلهام

نرغب جميعًا في أن تتباهى منازلنا بمظهر الأناقة ، خاصة في تلك المساحات المفتوحة حيث نميل إلى التواصل والتسلية – مثل المطبخ ، الذي هو في نهاية المطاف قلب أي منزل. لكن بطبيعة الحال ، فإن ميزانية التصميم الضخمة هي فقط مادة الأحلام لمعظمنا ، مما يعني أنه يتعين علينا اللجوء إلى الأفكار الإبداعية لتحقيق جماليات بصرية.
من ناحية أخرى ، هناك دائمًا إمكانية استخدام مصمم داخلي محنك مخطط مطبخ لمساحة التميز في الطهي. ولكن إذا كانت الميزانية الصغيرة مشكلة ، فهذا ليس دائمًا خيارًا عمليًا. لحسن الحظ ، نحن هنا في homify مستعدون دائمًا بتلميح مفيد أو 10 لخفض التكاليف ومساعدتك في تحقيق الجمال الداخلي (والخارجي) في منزلك. ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية لهذه الأفكار للمطابخ الفاخرة ، بغض النظر عن المساحة الخاصة بك أو مساحة الأرجل أو طراز المطبخ أو ميزانيتك!
سواء شفافًا أو مصنفرًا أو عاكسًا كالمرايات، فإن الزجاج وخاصة عند اللجوء إليه في تزيين بعض أبواب الكبائن التخزينية كفيل بأن يسمح لمطبخك بالتمتع بإطلالة أكثر جاذبية وانفتاحًا تمامًا مثلما هو الحال هنا بالنموذج المعروض، حيث يتيح الفرصة لأكبر قدر من أدوات مطبخك بالظهور لتشكل هي في حد ذاتها لمسة ديكورية رائعة خاظفة للأنظار.
تعد الألوان المحايدة مثل الأبيض الناصع والأوف وايت والبيج والرمادي من الخيارات التي ستجعل مطبخك بمظهر حديث بلا شك، خاصة عند اللجوء إليها فيما هو أبعد من الجدران والأرضيات، واستخدامها على نطاق واسع لتزين الوحدات التخزينية بالكامل، وهو شئ نلمسه مع المطبخ الفاخر المعروض أمامنا الآن، والذي طغى الأبيض على كل ما فيه فيما عدا الأرضية الخشبية، ولمسة نابضة بالحياة باللون الأخضر المينت في مائدة الجزيرة جعلته أكثر بهجة وإشراقة.
ما يميز هذا المطبخ ليس عنصرًا ديكوريًا واحدًا، وإنما كل ما فيه مميزًا في حقيقة الأمر، بداية من التصميم الداخلي الدافئ بفضل الخشب الباركيه في الأرضية، وقطع الأثاث التي تلتف حول البار، وتصميم الوحدات التخزينية المحتضنة للجدار بلونها الأخضر الفاتح المائل للرمادي، وأخيرًا، مائدة الجزيرة بشكلها الخارج عن المألوف وما تتضمنه من مساحة تخزينية ذكية تعزز المساحة التخزينية الأساسية للمطبخ.
مطبخ آخر باللون الأبيض وإطلالة رائعة بأقل تقدير، لكنه في الواقع يختلف عن النموذج رقم 2 في عدة أمور رغم تشابه الألوان، على رأسها الطريقة التي استغلت بها المساحة ما بين جزء للوحدات التخزينية على شكل حرف L، وآخر لمائدة جزيرة في منتهى الأناقة بتصميم مفتوح يتضمن أرفف استخدمت كمكتبة مذهلة، وثالث لمائدة طعام خشبية جعلت المطبخ أكثر عملية، ناهيك عن التصميم الداخلي نفسه، والذي تألق بسيراميك غير مألوف في الأرضية باللون الرمادي، منح المطبخ مظهرًا عصريًا ساحرًا.
شاهد معنا هذا النموذج الأخاذ لأحد المطابخ الذي يطل علينا بإطلالة غير تقليدية على الإطلاق تشبه المطاعم الفاخرة، ربما يعود الأمر للنمط الصناعي المتبع في تصميم هذا المطبخ، والذي تظهر ملامحه بوضوح في السطح الخرساني لمائدة الجزيرة، والجدار المقابل لها المغطى بالطوب الأحمر، وكذلك وحدات الإضاءة المعلقة بالسقف والتي تتدلى منه في خطوط متوازية رغم اختلاف أشكالها.
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تود الحصول على مطبخ فاخر يحسدك الجميع عليه؟ راقب معنا هذا النموذج الرائع بتفاصيله الجذابة من كبائن كلاسيكية التصميم تجمع بين اللونين الأبيض الناصع والرمادي الفاتح، ومقاعد شفافة تحتضن مائدة الجزيرة، ومصابيح إنارة معاصرة تتدلى من السقف فوق مائدة الجزيرة مباشرة في خط مستقيم، نهاية بتلك المزهرية الزجاجية التي تعلي الكونترتوب وتضم أروع باقة زهور باللون الأبيض الناصع.
تصميم ثانٍ بالأسلوب الصناعي لكنه مختلف كليًا عن النموذج المعروض بالصورة رقم 5، أكثر ما يلفت النظر إليه، مائدة الجزيرة بتصميمها الجذاب من ناحية، ولونها المذهل من ناحية أخرى، حيث تضفي عليها الإنارة الصفراء التي تعتليها مباشرة دفئًا وسحرًا تعجز عن وصفهم الكلمات.
نختتم جولتنا بين هذه المطابخ الفاخرة مع نموذج أخير لا يقل روعه عما سبقه من نماذج، بل بالعكس، قد يفوق بعضهم جمالًا بتصميمه الداخلي المتلاحم مع غرفة المعيشة، وكبائنه الرمادية العملية، ومائدة الجزيرة غير التقليدية التي تضم بار خشبي يسمح لمالكي المنزل باستخدامه في تناول طعامهم وهم يستمتعون بالنظر للمشهد الخرجي الأخضر الخلاب.