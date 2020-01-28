7 اتجاهات لتصميم الحمامات لعام 2020

على رأس الاتجاهات الحديثة في تصميم الحمامات والتي يوصي الخبراء باتباعها للراغبين في مواكبة آخر صيحات عالم الديكور، اقتناء أحواض الاستحمام المستقلة، والتي لا تكون مستندة إلى جدار أو مثبتة في الأرضية بمجموعة درجات سيراميكية كما هو شائع في النماذج التقليدية.

عند اختيار هذا النوع من أحواض الاستحمام أو البانيوهات سيكون عليك الالتفات إلى أمرين في غاية الأهمية، الأول، هو المساحة المتاحة بحمامك وما إن كانت تسمح بوضعه في زاوية أو بالمنتصف أو بجوار أحد الجدران، والثاني، هو عنصر التكلفة والتي هي عادة ما تكون عالية لهذا النوع تحديدًا من البانيوهات.