10 غرف معيشية في منتهى العصرية

إذا كنت تريد اختيار غرفة واحدة فقط من منزلك وتحتاج فقط لتزيين تلك الغرفة بقلبك وروحك بالكامل ، فهل من المرجح أن تختار غرفة المعيشة أو غرفة نومك؟ لأن القاعات تقع في وسط منزلنا بالكامل وتعتبر المركز الرئيسي لنبض القلب في منزلنا ، وتعرف أيضًا النمط العام للمنزل كمساحة للمعيشة نقدرها لراحتها وخصائصها الأخرى مثل الجماليات والوظيفية . لذلك عندما نقوم بتصميم منازلنا أو عندما نقوم بشراء أثاث لمنازلنا ، نبدأ من غرفة المعيشة أولاً.
أول ما تحتاج إلى القيام به قبل تزيين مساحة المعيشة هو إلقاء نظرة على التصاميم والديكورات الأخرى التي تريدها بحيث يكون لديك فكرة أوضح في رأسك عما تريد. فيما يلي عدة أمثلة من نماذج مختلفة من الصالة وغرفة المعيشة مصممة بأسلوب عصري للراغبين في ديكور الصالة الحديثة.
مبهجة.. هذه هي السمة التي يمكننا أن نطلقها بكل بساطة على الغرفة المعيشية العصرية المعروضة أمامنا هنا والتي كان الفضل فيها لتلك السجادة المذهلة ذات الألوان الصارخة وكذلك الوسائد والتالبوه العريض الذي يعتلي الأريكة الكبيرة.
اليوم أصبحت معظم مناطق المعيشة مفتوحة على المطابخ خاصة في المنازل العصرية، لذلك، من غير الممكن التفكير في ديكور الصالة دون النظر في تصميم المطبخ لأنهما متصلان، وبالتالي يجب مراعاة أن يكونا متناغمان في التصميم والألوان، وهو ما نراه هنا بوضوح مع هذا النموذج.
أحد العناصر المبهرة الأولى التي تبرز في هذا المثال هو الجدار الشبيه بالطوب الأبيض الذي يمتد على جانب واحد ، مما يخلق نسيجًا رائعًا مع مزيج من اللون الأبيض الخمري والأبيض القذر. يضيف نسيج الجدار المعاصر لمسة من الاهتمام إلى التصميم الكبير والملون والعصري على الحائط. تخلق بساطتها وتألقها في الأرضية ذات اللون الأبيض تباينًا أنيقًا مع السجادة الموجودة على الأرضية والتي تتميز بلونها المناسب لمجموعة الأريكة. على الرغم من أن المقاعد تتميز بتصميم عصري ، إلا أن هناك لمسات كلاسيكية تذكرنا بالمقاعد القديمة في المفروشات ، وتوفر هذه اللمسات تصميمًا عصريًا انتقائيًا.
نزور غرفة المعيشة البسيطة والأنيقة المصممة وفق مفهوم التصميم الحديث والحد الأدنى. بفضل هيكل النوافذ المائل الذي يمتد إلى أرضية الحانة ، تم إنشاء مظهر استثنائي وجمالي وتم توفير جو مشرق ومشرق. إن اختيار اللون والنمط على الجدران له تأثير بسيط مناسب للهيكل العام للقاعة. تعد الجدران الرمادية واحدة من أفضل الخيارات لتصميمات الصالة الحديثة لأن التصميم الداخلي للجدران الرمادية يوفر أناقة عصرية وإطلالة أنيقة. المقعد L الأبيض في وسط المدينة مريح وعملي ، وجذاب بدرجة كافية للعب الدور الرئيسي في الصالة.
عادةً ما تكون التصميمات الحديثة بسيطة للغاية وليست ملونة للغاية ، بل تهيمن عليها الألوان البيضاء أو الرمادية أو المحايدة أساسًا. في هذه القاعة النموذجية التي صممها أثاث اوريغامي ، يمكننا أن نرى أن الأناقة الكريمة ليست فقط نمطًا يمكن رؤيته في التصاميم الكلاسيكية ، ولكن في الواقع يمكن إنشاء قاعة كريمة وأنيقة ومعاصرة بمنظور حديث. من طاولة الطعام إلى غرفة المعيشة ، عناصر الإضاءة ، وحدة التلفزيون ، المكتبة وغيرها من الملحقات الصغيرة في غرفة المعيشة ، كل التفاصيل غير عادية ومبهرة بالأناقة والراحة.
إذا لم يكن منزلك كبيرًا جدًا ولم تكن غرفة المعيشة الخاصة بك غنية جدًا بالمتر المربع ، فإن هذا لا يعني أنه أدنى من القاعات الكبيرة الحجم. يعد تصميم القاعة هذا ، الذي صممه Index Architecture ، مثالًا على القدرة على خلق العجائب في غرف ومناطق معيشة أصغر. في هذه الصالة الحديثة المصممة ، يتم إنشاء بيئة مريحة باستخدام نموذج أريكة على شكل حرف L بحيث يتم إنشاء هيكل واسع للغرفة من خلال توفير المساحة. المقعد الفردي هو أيضًا عنصر أنيق يغير من جو هذه الصالة بأكملها. باختصار ، العناصر الرئيسية التي تجعل هذه الصالة الصغيرة والفعالة جذابة هي الملحقات وتفاصيل الجدار.
نقوم بزيارة صالة صغيرة أخرى تم توسيعها مرة أخرى بألوان ولديها قوام فريد وأجواء نابضة بالحياة بفضل الألوان والأنسجة. الأثاث الأساسي الذي نحتاجه لتزيين القاعة محدد: الجلوس وطاولة القهوة. ومع ذلك ، فإن هذا التصميم من تصميم Meral Akçay ، يجعل هذين العنصرين الأساسيين من الأثاث مثيرًا للاهتمام وحيويًا قدر الإمكان ، ويزين البيئة بالإكسسوارات والطاقة الإيجابية الملونة.
إذا تم وضع أفراد قديمين من العائلة المالكة في آلة زمنية وتم جلبهم اليوم وطلبوا اختيار صالة ، فمن المحتمل أنهم اختاروا هذه الغرفة الفسيحة الفخمة التي صممها عثمانوجولاري موبيليا. نحن جميعًا نعرف بالفعل مدى تغيير السقف المرتفع للغرفة ، وكيف تتوسع ، وما الذي يحدث الفرق في جو القاعة. هذه القاعة هي أيضا مثال على الجمع بين السقف العالي والتصميم المثالي. هنا ، بالطبع ، لا نواجه ديكورات أنيقة فحسب ، بل نواجه أيضًا تصميمات داخلية ذات نوافذ كبيرة ، وميزانين ، والعديد من العناصر الأخرى التي تمتد على طول الواجهة وتوفر للسكان إطلالة على المدينة.
إذا كنت تعتقد أن الأوسمة السوداء ستظلم البيئة أو تخلق جوًا قاتمًا أو شيئًا ما ، فيجب أن نقول إنك مخطئ للغاية. الاستخدام السليم للأسود يمكن أن يخلق عجائب لصالة حديثة ، ونرى المثال في الصورة. إن استخدام اللون الأسود المتوازن واختيار الأسلوب المناسب للأثاث الأسود يمكن أن يجهز غرفة المعيشة الخاصة بك بأجواء رائعة وجذابة غير مسبوقة
واحدة من العناصر الرئيسية في غرف المعيشة هي بالطبع وحدة التلفزيون. مع وحدة تلفزيون فريدة من نوعها ، يمكنك إضافة جو أكثر حداثة وأنيقة إلى الصالة أو غرفة المعيشة الخاصة بك. كما ترون هنا ، فإن وحدة التلفزيون غير العادية المصورة هنا تغير جو الغرفة بموقفها الجذاب والمتحرك. إذا كنت تبحث عن أفكار حول تصميمات مختلفة لوحدات التلفزيون ، فيمكنك الرجوع إلى مقالنا المعنون
وحدات الترفيه الأنيقة.