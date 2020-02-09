10 غرف معيشية في منتهى العصرية

إذا كنت تريد اختيار غرفة واحدة فقط من منزلك وتحتاج فقط لتزيين تلك الغرفة بقلبك وروحك بالكامل ، فهل من المرجح أن تختار غرفة المعيشة أو غرفة نومك؟ لأن القاعات تقع في وسط منزلنا بالكامل وتعتبر المركز الرئيسي لنبض القلب في منزلنا ، وتعرف أيضًا النمط العام للمنزل كمساحة للمعيشة نقدرها لراحتها وخصائصها الأخرى مثل الجماليات والوظيفية . لذلك عندما نقوم بتصميم منازلنا أو عندما نقوم بشراء أثاث لمنازلنا ، نبدأ من غرفة المعيشة أولاً.

أول ما تحتاج إلى القيام به قبل تزيين مساحة المعيشة هو إلقاء نظرة على التصاميم والديكورات الأخرى التي تريدها بحيث يكون لديك فكرة أوضح في رأسك عما تريد. فيما يلي عدة أمثلة من نماذج مختلفة من الصالة وغرفة المعيشة مصممة بأسلوب عصري للراغبين في ديكور الصالة الحديثة.