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فيلا سكنية بمدينة جدة على الطراز النيو كلاسيك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
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إن كنت من محبي الطراز النيو كلاسيك وتبحث عن تصميم جذاب لفيلا سكنية يلهمك بالعديد من الأفكار الديكورية، حسنًا.. مشروع اليوم سيمنحك الإلهام بطوابقه الثلاثة التي كانت من تصميم وتنفيذ خبراء شركة تصاميم أونلاين المحترفين، الذين نجحوا في التعامل مع المساحة على أكمل وجه، ليطلوا علينا بهذه التحفة المعمارية.

الطابق الأرضي

فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

فيلا سكنية بمدينة جدة

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

فيلا سكنية بمدينة جدة عنوانًا للرقي والإبداع في التصميم، بُنيت على يد خبراء محترفين على الطراز النيو كلاسيك، وتتكون من طابقين، أحدهما أرضي فسيح، وآخر علوي أصغر قليلًا، وثالث ملحق علوي يشتمل على حديقة وجلسات خارجية تسمح لأفراد العائلة قضاء أمتع الأوقات بها.

وعن مساحة الدور الأرضى، فهي 290 متر مربع، خُصص منها جزء لا بأس به لاستقبال الضيوف تحت اسم مجلس، فيما قُسِمَت بقية المساحة بين ركن معيشي عائلي، ومطبخ مفتوح على غرفة طعام، ومطبخ آخر مستقل بمساحة أكبر على مقربة من الأول، وكذلك غرفة طعام كبيرة ومستقلة، وأخيرًا، صالة للنساء.

الطابق الأول

فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

فيلا سكنية بمدينة جدة

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

أما عن الطابق الأول، فهو مبني على مساحة 265 متر مربع بحيث يشتمل على جناح غرفة النوم الرئيسية، وغرفتي نوم للأولاد بمساحات متقاربة، بالإضافة إلى غرفتي نوم للبنات بمساحات متطابقة أيضًا، مع غرفة معيشية لهم أيضًا.

هذا بالإضافة إلى، غرفة نوم للجدة، وأربعة حمامات بمساحات وأماكن مختلفة من الطابق، أحدهما فقط يندمج مع غرفة الغسيل كما هو واضح بالتصميم المعروض أمامنا.

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الطابق الأول بزاوية أوضح

فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

فيلا سكنية بمدينة جدة

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

مع هذه الزاوية لتصميم الطابق العلوي، نلاحظ أنه يتضمن أيضًا غرفة لترتيب وتبديل الملابس، وتراس أنيق يطل على المرآب وجزء من باحة المنزل، كما يمكننا أيضًا رؤية المساحة المقسمة على الغرف بشكل أوضح لنجد أن هناك مساحة كاملة مخصصة للفتيات تشمل غرف النوم والمعيشة والحمام، وأخرى للأولاد بعيدة عنها تمامًا من اجل الحفاظ على خصوصية كلًا منهما على حدة.

ملحق علوي للترفيه والرياضة والتخزين

فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

فيلا سكنية بمدينة جدة

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

والآن ننتقل إلى الملحق العلوي الذي أشرنا إليه في عجالة منذ قليل، لكننا سنستفيض في الحديث عنه هنا، حيث أنه بُني على مساحة 132 متر مربع، ليشمل رووف تراس بمساحة كبيرة مغطاة بلمسة خضراء عشبية حيوية مؤثث بأكثر من جلسة مريحة، هذا بالإضافة إلى صالة رياضية، ومسرح منزلي، وغرفة للألعاب، وأخيرة للمؤن.

الواجهة وسحر الإضاءة

تصميم الواجهة الرئيسية للفيلا Tasamim Online تصاميم أونلاين واجهة
Tasamim Online تصاميم أونلاين

تصميم الواجهة الرئيسية للفيلا

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

نختتم جولتنا بهذا مشروعنا المميز مع صورة أخيرة للواجهة توضح لنا ما تمتعت به من سحر بفضل التصميم الأخاذ المُتقن من قِبَل الخبراء، والذي كان لعنصر الإنارة به دور في غاية الأهمية.

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