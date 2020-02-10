فيلا سكنية بمدينة جدة على الطراز النيو كلاسيك

فيلا سكنية بمدينة جدة عنوانًا للرقي والإبداع في التصميم، بُنيت على يد خبراء محترفين على الطراز النيو كلاسيك، وتتكون من طابقين، أحدهما أرضي فسيح، وآخر علوي أصغر قليلًا، وثالث ملحق علوي يشتمل على حديقة وجلسات خارجية تسمح لأفراد العائلة قضاء أمتع الأوقات بها.

وعن مساحة الدور الأرضى، فهي 290 متر مربع، خُصص منها جزء لا بأس به لاستقبال الضيوف تحت اسم مجلس، فيما قُسِمَت بقية المساحة بين ركن معيشي عائلي، ومطبخ مفتوح على غرفة طعام، ومطبخ آخر مستقل بمساحة أكبر على مقربة من الأول، وكذلك غرفة طعام كبيرة ومستقلة، وأخيرًا، صالة للنساء.