9 ساحات أمامية تألقت بالمناظر الطبيعية

في حال كنت لا تعرف بالفعل ، تلعب حديقتك الأمامية دورًا حيويًا في الانطباعات الأولى التي تحدث عن منزلك ككل. لا فائدة من إنفاق الكثير من الوقت على طلاء الزخارف الخشبية واختيار الباب الأمامي المثالي ، إذا كانت المناظر الطبيعية الخاصة بك جادة ، اترك الواجهة لأسفل ، وهذا هو السبب في أننا ألقينا نظرة على كيف سعى بعض كبار البستانيين إلى الإضافة حياة إضافية قليلاً إلى المساحات الأمامية لعملائها. نعتقد أنك ستجد بعض الأفكار المهمة لنسخها هنا ، لذلك دعونا نلقي نظرة ونلقي نظرة!
يطل علينا الحصى في ثوب جديد من خلال هذا الفناء الامامي، والذي نجح بالتعاون مع لمسات بسيطة من الحجارة أن يجعل الحديقة غاية في الأناقة والجمال.
تضيف التحوطات الرقيقة والتفاصيل الشديدة التي زين بها الخبراء هذه المساحة نظرة فاخرة وكاملة إلى الحديقة الأمامية، وهو أمر نادر الحدوث هذه الأيام! كما تعد الأشجار الخضراء المنسقة على هيئة قبب في الصدارة بطل الرواية هنا في هذا النموذج الاخاذ.
الأسرة الضحلة هي وسيلة رائعة لاحتواء بعض العروض الزهرية الرائعة في حديقة أمامية، خاصةً عند صقلها بألواح خشبية.
تتميز هذه الطريقة بأنها مختلفة ويمكنها أن تمنحك الالهام لتزيين حديقتك المنزلية الخاصة.
لا تحتاج إلى حديقة أمامية محاصر لإنشاء شيء خاص!فقط ممر طويل مبلط يزينه العنصر الأخضر على الجانبين، ليس هناك أجمل من ذلك،
مجرد إلقاء نظرة على هذا الكوخ الجميل ، مع استكمال المساحات الخضراء المتقطعة!
ماذا لو لم يكن لديك حديقة أمامية من الأساس؟
ليس هناك عائق امامك على الإطلاق، بل بالعكس، قد حان الوقت لتجعل المدخل الخاص بك حديقة مزيفة، مع مجموعة من أحواض الزهور والنباتات وطلاء الباب بلون زاهي جذاب كما هو الحال هنا.
يمكن أن تكون الوظيفة حقًا قوة دافعة في حديقتك الأمامية ، لذا إذا كنت تفضل مكانًا لوقوف السيارات أكثر من المساحات الخضراء الفاتنة ، فاختر حدود التحوط الأنيقة!
سيبدو Brickweave دائمًا رائعًا في مقدمة منزلك ، خاصة إذا كنت تسعى لتزيينه ببعض الأسرة المنحنية! نحن نحب النباتات المتوسطة الارتفاع التي لا تتعدى على الواجهة.
الآن هذه حديقة أمامية! وحديقة سقف! إن التحوط البسيط والعشب النابض بالحياة هو كل ما تحتاج إليه حقًا ، عندما يكون منزلك مدهشًا بما يكفي!
. كيف خلابة البريطانية! إن لعبة الكريكيت التي تشبه شريط ابن العشب ، وشجرة ناضجة مركزية وحدود معطرة صاخبة تجعل من الحديقة الأمامية أحلامًا!