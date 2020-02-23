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9 ساحات أمامية تألقت بالمناظر الطبيعية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حديقة
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في حال كنت لا تعرف بالفعل ، تلعب حديقتك الأمامية دورًا حيويًا في الانطباعات الأولى التي تحدث عن منزلك ككل. لا فائدة من إنفاق الكثير من الوقت على طلاء الزخارف الخشبية واختيار الباب الأمامي المثالي ، إذا كانت المناظر الطبيعية الخاصة بك جادة ، اترك الواجهة لأسفل ، وهذا هو السبب في أننا ألقينا نظرة على كيف سعى بعض كبار البستانيين إلى الإضافة حياة إضافية قليلاً إلى المساحات الأمامية لعملائها. نعتقد أنك ستجد بعض الأفكار المهمة لنسخها هنا ، لذلك دعونا نلقي نظرة ونلقي نظرة!

١- الحصى في ثوب جديد

Front Garden Design Woking, Surrey homify حديقة Garden Design,Landscape Design,Front Garden Design,Woking,Surrey
homify

Front Garden Design Woking, Surrey

homify
homify
homify

يطل علينا الحصى في ثوب جديد من خلال هذا الفناء الامامي، والذي نجح بالتعاون مع لمسات بسيطة من الحجارة أن يجعل الحديقة غاية في الأناقة والجمال.

٢- تفاصيل حيوية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تضيف التحوطات الرقيقة والتفاصيل الشديدة التي زين بها الخبراء هذه المساحة نظرة فاخرة وكاملة إلى الحديقة الأمامية، وهو أمر نادر الحدوث هذه الأيام! كما تعد الأشجار الخضراء المنسقة على هيئة قبب في الصدارة بطل الرواية هنا في هذا النموذج الاخاذ.

٣- عن التناغم

Front Garden Fenton Roberts Garden Design حديقة
Fenton Roberts Garden Design

Front Garden

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

 الأسرة الضحلة هي وسيلة رائعة لاحتواء بعض العروض الزهرية الرائعة في حديقة أمامية، خاصةً عند صقلها بألواح خشبية.

تتميز هذه الطريقة بأنها مختلفة ويمكنها أن تمنحك الالهام لتزيين حديقتك المنزلية الخاصة.

٤-ممر ولا أروع

La Falaise, CCD Architects CCD Architects منازل
CCD Architects

La Falaise

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

لا تحتاج إلى حديقة أمامية محاصر لإنشاء شيء خاص!فقط ممر طويل مبلط يزينه العنصر الأخضر على الجانبين، ليس هناك أجمل من ذلك،

مجرد إلقاء نظرة على هذا الكوخ الجميل ، مع استكمال المساحات الخضراء المتقطعة!

٥- بساطة متناهية

Extension and renovation, Wimbledon SW19, TOTUS TOTUS منازل
TOTUS

Extension and renovation, Wimbledon SW19

TOTUS
TOTUS
TOTUS

ماذا لو لم يكن لديك حديقة أمامية من الأساس؟

ليس هناك عائق امامك على الإطلاق، بل بالعكس، قد حان الوقت لتجعل المدخل الخاص بك حديقة مزيفة، مع مجموعة من أحواض الزهور والنباتات وطلاء الباب بلون زاهي جذاب كما هو الحال هنا.

٦- الحصى باطلالة أخرى

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects منازل
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

يمكن أن تكون الوظيفة حقًا قوة دافعة في حديقتك الأمامية ، لذا إذا كنت تفضل مكانًا لوقوف السيارات أكثر من المساحات الخضراء الفاتنة ، فاختر حدود التحوط الأنيقة!

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٧- لمحبي الانحناءات

Burghley Avenue, Coupdeville Coupdeville
Coupdeville

Burghley Avenue

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

سيبدو Brickweave دائمًا رائعًا في مقدمة منزلك ، خاصة إذا كنت تسعى لتزيينه ببعض الأسرة المنحنية! نحن نحب النباتات المتوسطة الارتفاع التي لا تتعدى على الواجهة.

٨- العشب الأخضر

Twinneys, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd منازل
Designscape Architects Ltd

Twinneys

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

 الآن هذه حديقة أمامية! وحديقة سقف! إن التحوط البسيط والعشب النابض بالحياة هو كل ما تحتاج إليه حقًا ، عندما يكون منزلك مدهشًا بما يكفي!

٩- العشب الأخضر مع الزهور

Beechwood SDA Architecture Ltd منازل
SDA Architecture Ltd

Beechwood

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

. كيف خلابة البريطانية! إن لعبة الكريكيت التي تشبه شريط ابن العشب ، وشجرة ناضجة مركزية وحدود معطرة صاخبة تجعل من الحديقة الأمامية أحلامًا!

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