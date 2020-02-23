9 ساحات أمامية تألقت بالمناظر الطبيعية

لا تحتاج إلى حديقة أمامية محاصر لإنشاء شيء خاص!فقط ممر طويل مبلط يزينه العنصر الأخضر على الجانبين، ليس هناك أجمل من ذلك،

مجرد إلقاء نظرة على هذا الكوخ الجميل ، مع استكمال المساحات الخضراء المتقطعة!