فيلا فاخرة بلمسات معاصرة ونغمات لونية محايدة

فيلا فاخرة بلمسات معاصرة من أعمال شركة تصاميم أونلاين، والتي بات من المعتاد أن تبهرنا بتصاميمها المميزة لعملائها في الداخل والخارج، تمامًا كما فعلت هنا في هذا المشروع المصمم خصيصًا لأحد عملائها في لبنان، والمُقام على مساحة 45000 متر مربع، بتكلفة مليون دولار.. دعونا نشاهد روعة التصميم وفن استخدام الألوان المحايدة مع كل صورة له من الخارج للداخل!
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع الواجهة، والتي تتألق بإطلالة عصرية من الدرجة الأولى، حيث يتجلى ذلك بوضوح في الخطوط الحادة بلونها الرمادي الداكن المؤطرة للطابق العلوي من الخارج، وكذلك الأشكال الهندسية التي تعلو الجزء الأيسر من سقف المدخل، ناهيك عن الإضاءة الصفراء وتأثيراتها المذهلة على المبنى ككل من الخارج.
يغلب الطابع الرسمي على المساحة الداخلية من هذا المنزل، فنرى ذلك بوضوح في غرفة الطعام الواضحة أمامنا هنا، والتي زين جدرانها نغمات فاتحة من اللون الرمادي الفاتح، مع أرضية باللون البيج وسقف ناصع البياض.
أما بالنسبة لقطع الأثاث، فقد تكون من طاولة مستطيلية كبيرة أحاط بها 12 مقعد على الطراز العصري ليتماشيا بذلك مع النمط العام المتبع في تصميم المنزل.
تفاجئنا غرفة المعيشة من هذه الزاوية أنها مفتوحة على غرفة الطعام نسبيًا رغم أن بينهما جدار ينتمي لوحدة تلفاز عصرية ولا أروع بنغمات داكنة من اللون الرمادي، ربما لا نتمكن مع هذه الصورة من رؤية معالم واضحة للغرفة وقطع أثاثها، لكن الصورة التالية ستفعل!
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مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية غرفة المعيشة بتفاصيل أوضح، فهي تتكون من أريكة زاوية كبيرة بلمسات مريحة ووسائد تتمتع بنفس السمة، بالإضافة إلى وحدة تلفاز معاصرة حسبنا أنها رمادية اللون مع الصورة السابقة، لكنها في الحقيقة تتزين بخطوط سوداء أنيقة وغامضة بهذه الصورة، إلى جانب بعض الإكسسوارات التي عززت الإطلالة العصرية للمنزل من الداخل.
لم تمكنا الزاوية السابقة من رؤية هذه التفاصيل الساحرة بغرفة المعيشة، كالجدران الرمادية اللامعة وما زينها من إكسسوارات جدارية فاخرة والثريا المذهلة التي تجمع مجموعة من البلورات الكروية الشفافة فتبدو وكأنها تسقط من مركز سقف الغرفة، ناهيك عن المقعد البرتقالي الذي يُكمل الجلسة، وطاولة القهوة ذات السطح اللامع.