فيلا فاخرة بلمسات معاصرة ونغمات لونية محايدة

يغلب الطابع الرسمي على المساحة الداخلية من هذا المنزل، فنرى ذلك بوضوح في غرفة الطعام الواضحة أمامنا هنا، والتي زين جدرانها نغمات فاتحة من اللون الرمادي الفاتح، مع أرضية باللون البيج وسقف ناصع البياض.

أما بالنسبة لقطع الأثاث، فقد تكون من طاولة مستطيلية كبيرة أحاط بها 12 مقعد على الطراز العصري ليتماشيا بذلك مع النمط العام المتبع في تصميم المنزل.