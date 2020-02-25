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فيلا فاخرة بلمسات معاصرة ونغمات لونية محايدة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
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فيلا فاخرة بلمسات معاصرة من أعمال شركة تصاميم أونلاين، والتي بات من المعتاد أن تبهرنا بتصاميمها المميزة لعملائها في الداخل والخارج، تمامًا كما فعلت هنا في هذا المشروع المصمم خصيصًا لأحد عملائها في لبنان، والمُقام على مساحة 45000 متر مربع، بتكلفة مليون دولار.. دعونا نشاهد روعة التصميم وفن استخدام الألوان المحايدة مع كل صورة له من الخارج للداخل!

الواجهة.. ولا أروع

Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع الواجهة، والتي تتألق بإطلالة عصرية من الدرجة الأولى، حيث يتجلى ذلك بوضوح في الخطوط الحادة بلونها الرمادي الداكن المؤطرة للطابق العلوي من الخارج، وكذلك الأشكال الهندسية التي تعلو الجزء الأيسر من سقف المدخل، ناهيك عن الإضاءة الصفراء وتأثيراتها المذهلة على المبنى ككل من الخارج.

الداخل.. ومزيد من السحر

Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

يغلب الطابع الرسمي على المساحة الداخلية من هذا المنزل، فنرى ذلك بوضوح في غرفة الطعام الواضحة أمامنا هنا، والتي زين جدرانها نغمات فاتحة من اللون الرمادي الفاتح، مع أرضية باللون البيج وسقف ناصع البياض.

أما بالنسبة لقطع الأثاث، فقد تكون من طاولة مستطيلية كبيرة أحاط بها 12 مقعد على الطراز العصري ليتماشيا بذلك مع النمط العام المتبع في تصميم المنزل.

المعيشة مفتوحة نسبيًا على غرفة الطعام

Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

تفاجئنا غرفة المعيشة من هذه الزاوية أنها مفتوحة على غرفة الطعام نسبيًا رغم أن بينهما جدار ينتمي لوحدة تلفاز عصرية ولا أروع بنغمات داكنة من اللون الرمادي، ربما لا نتمكن مع هذه الصورة من رؤية معالم واضحة للغرفة وقطع أثاثها، لكن الصورة التالية ستفعل!

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غرفة المعيشة ما بين الأبيض والأسود

Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية غرفة المعيشة بتفاصيل أوضح، فهي تتكون من أريكة زاوية كبيرة بلمسات مريحة ووسائد تتمتع بنفس السمة، بالإضافة إلى وحدة تلفاز معاصرة حسبنا أنها رمادية اللون مع الصورة السابقة، لكنها في الحقيقة تتزين بخطوط سوداء أنيقة وغامضة بهذه الصورة، إلى جانب بعض الإكسسوارات التي عززت الإطلالة العصرية للمنزل من الداخل.

تفاصيل أوضح وأجمل

Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

لم تمكنا الزاوية السابقة من رؤية هذه التفاصيل الساحرة بغرفة المعيشة، كالجدران الرمادية اللامعة وما زينها من إكسسوارات جدارية فاخرة والثريا المذهلة التي تجمع مجموعة من البلورات الكروية الشفافة فتبدو وكأنها تسقط من مركز سقف الغرفة، ناهيك عن المقعد البرتقالي الذي يُكمل الجلسة، وطاولة القهوة ذات السطح اللامع.

9 ساحات أمامية تألقت بالمناظر الطبيعية
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