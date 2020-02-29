7 مطابخ مينيمالية ملهمة للمنازل المعاصرة

المطبخ البسيط سهل التنظيف والصيانة. يبدو أنيق ومتناغم مع الديكور الداخلي الحديث. بساطتها تساعد على تخفيف بقايا منزل صغير وكذلك واسع. ستوفر لك المطابخ البسيطة التالية أفكارًا ممتازة لتزيين مطبخك بأناقة.
هذا المطبخ الصغير الرائع ليس مساحة أنيقة جدًا لقضاء بعض الوقت فيه ، ولكنه أيضًا مطبخ عملي للغاية. تعرف على مدى تخطيط مخطط المطبخ لتخطيط المطبخ الذي يحافظ على مثلث بين مغسلة المطبخ وفرن وثلاجة.
يعتبر تصميم المطبخ ذي المطبخ البسيط هذا اختيارًا ممتازًا لتلك المساحات الضيقة والطويلة. إنه مصمم بمزيج من الخزانات المدمجة والجدران المغطاة بالبلاط الخزفي وسطح العمل الخشبي وطاولة الطعام. إنه جيد الإضاءة لضمان بيئة عمل آمنة.
يجعل التصميم الفعال لهذا المطبخ تجربة ممتعة كل يوم. إنه مصمم داخل مبنى مصمم على الطراز الكلاسيكى. لكن الديكور الداخلي مزين بأسلوب عصري عصري. تقوم الأرضية المبلطة بتصميم المرقعة بحقن القليل من الألوان في مساحة بيضاء.
تلقى هذا المطبخ المزخرف بأسلوب بسيط الحد الأدنى تطوراً مذهلاً بفضل الجدران الحجرية المكشوفة والعوارض الخشبية. إنه مصمم براز بار عصري. خزانات مدمجة تبقي الداخلية نظيفة وسهلة الإدارة.
ليس من الضروري للمطابخ أن تتمتع بمنظر رائع. ولكن إذا كنت تقع في مكان جميل استفد من ذلك. قم بتركيب نوافذ كبيرة ليس فقط للسماح بإطلالة بانورامية على المناطق المحيطة ولكن أيضًا لترك ضوء الشمس في الغرفة. سيبدو أكثر مرحًا.
إذا كنت تشعر بالقلق إزاء صغر الغرفة ، فقم بإلقاء نظرة على هذا المطبخ الصغير. حقق المصمم أفضل استخدام لكل بوصة مربعة من المساحة. تساعد خزائن الأرضية حتى السقف على تحسين التخزين. تضيف الأرضيات المبلطة والبلاستيكية بعض التباين. فكر في الاستثمار في تجهيزات الإضاءة الأنيقة مثل تلك المثبتة في منطقة تناول الطعام.
يعتبر المطبخ على شكل حرف U تصميمًا مفيدًا للغاية. تم تصميم هذا المطبخ على شكل حرف U في مساحة صغيرة. تساعد النوافذ الزجاجية على غمر المساحة بالضوء الطبيعي. مزيج من الأرضيات المزينة بالبلاط وديكور الجدران يمنحك مظهرًا رائعًا.