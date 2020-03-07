7 مداخل مختلفة التصميم والتأثيث

تبحث عن تصاميم مختلفة لمداخل المنازل لتحصل على الإلهام من الطرق المتبعة في تصميمها وتأثيثها، من الجيد أننا لنقدم لك المساعدة، اطلع على ما جمعناه لك من نماذج فيما يلي، ومن المؤكد أنك ستجد ما تبحث عنه.
مدخل رائع تشعر فيه بالبرودة والدفء والغموض في آنٍ واحد، فالبرودة تتمثل في الأرضية الشطرنجية المذهلة بلونيها المحايدين الأبيض والأسود، والغموض يتسلل للسلالم السوداء البالغة الأناقة بكل وضوح بإنارتها الخافتة، وأخيرًا الدفء ممثلًا في الجدران البرتقالية القاتمة.
العصرية تتحدث عن نفسها في هذا المدخل الساحر، بداية من الأرضية الخشبية الفاتحة، مرورًا بالدرج ودرابزينه الزجاجي الأسود الأخاذ، والجدران السوداء اللامعة، وأخيرًا العنصر الأخضر ممثلًا في مجموعة كبيرة من النباتات الطبيعية الحيوية المزروعة في حوض ثابت مزين من الخارج بالرخام الأسود.
أما عن هذا النموذج، فهو فخم تمامًا كمداخل الفنادق، وهو ما نلمسه مع الأرضية البورسلين البيضاء في البداية، ثم مع الأعمدة الضخمة المستديرة، وكذلك مع الإنارة سواء السقفية أو الجدارية، ناهيك عن أصص الزرع وما تضمه من أجمل النباتات الخضراء، وأخيرًا التأثيث بشكل عام.
لأن هذا النموذج يُعد الأكثر تجسيدًا للنمط الكلاسيكي في الديكور، من المتوقع أن تنل الطريقة التي أُثث بها إعجاب محبي ذلك الأسلوب الديكوري، وتحديدًا طاولة الكونسول بما فوقها من مرآة كلاسيكية مذهبة على شكل دائرة.
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ما بين الخطوط المستقيمة والمنحنية يتألق هذا المدخل الناصع البياض، فنجد الأولى ممثلة في الإطار الأسود المزين للأرضية، والجبسونبورد في السقف، أما الثانية، فهي تصنع الفارق بإطلالة هذا المدخل ممثلة في تلك الثريا العصرية الفاخرة.
امَن منا لا يحب الرخام؟ فالرخام يعني الفخامة والرقي والمظهر الجذاب، وهو ما نجح في تحقيقه بهذا المدخل المعاصر، كل ما يعيبه فقط هو عامل التكلفة، لكنك إن فكرت في القيمة الجمالية التي يمنحك إياها، لن تتردد في اللجوء إليه مطلقًا بمنزلك.
نختتم ما لدينا اليوم من معرض صور لمداخل المنازل، مع نموذج أخير ولا أروع، بمجرد أن تقع عيناك عليه تشعر بالأناقة الممتزجة بالغموض، وهذا يعود ببساطة لاستخدام الخبراء لـ اللون الرمادي بدرجاته المختلفة في الجدران والأرضية وحتى الإكسسوارات.. ولا يمكن أن ننسى عنصر الإنارة الذي كان له دورًا كبيرًا في تعزيز ذلك الشعور.