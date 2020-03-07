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7 مداخل مختلفة التصميم والتأثيث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
New Cairo Palace Project, smarthome smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تبحث عن تصاميم مختلفة لمداخل المنازل لتحصل على الإلهام من الطرق المتبعة في تصميمها وتأثيثها، من الجيد أننا لنقدم لك المساعدة، اطلع على ما جمعناه لك من نماذج فيما يلي، ومن المؤكد أنك ستجد ما تبحث عنه.

1- بأرضية شطرنجية

THE ARCH , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

مدخل رائع تشعر فيه بالبرودة والدفء والغموض في آنٍ واحد، فالبرودة تتمثل في الأرضية الشطرنجية المذهلة بلونيها المحايدين الأبيض والأسود، والغموض يتسلل للسلالم السوداء البالغة الأناقة بكل وضوح بإنارتها الخافتة، وأخيرًا الدفء ممثلًا في الجدران البرتقالية القاتمة.

2- العصرية تتحدث عن نفسها

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM الممر الحديث، المدخل و الدرج
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

 العصرية تتحدث عن نفسها في هذا المدخل الساحر، بداية من الأرضية الخشبية الفاتحة، مرورًا بالدرج ودرابزينه الزجاجي الأسود الأخاذ، والجدران السوداء اللامعة، وأخيرًا العنصر الأخضر ممثلًا في مجموعة كبيرة من النباتات الطبيعية الحيوية المزروعة في حوض ثابت مزين من الخارج بالرخام الأسود.

3- فخم كمداخل الفنادق

living smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
smarthome

living

smarthome
smarthome
smarthome

أما عن هذا النموذج، فهو فخم تمامًا كمداخل الفنادق، وهو ما نلمسه مع الأرضية البورسلين البيضاء في البداية، ثم مع الأعمدة الضخمة المستديرة، وكذلك مع الإنارة سواء السقفية أو الجدارية، ناهيك عن أصص الزرع وما تضمه من أجمل النباتات الخضراء، وأخيرًا التأثيث بشكل عام.

4- بلمسة ذهبية

فيلا سكنية المملكة العربية السعودية (الرياض), smarthome smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
smarthome

smarthome
smarthome
smarthome

لأن هذا النموذج يُعد الأكثر تجسيدًا للنمط الكلاسيكي في الديكور، من المتوقع أن تنل الطريقة التي أُثث بها إعجاب محبي ذلك الأسلوب الديكوري، وتحديدًا طاولة الكونسول بما فوقها من مرآة كلاسيكية مذهبة على شكل دائرة.

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5- ما بين الخطوط المستقيمة والمنحنية

Seasons compound villa, ZAYED Studio ZAYED Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام
ZAYED Studio

ZAYED Studio
ZAYED Studio
ZAYED Studio

ما بين الخطوط المستقيمة والمنحنية يتألق هذا المدخل الناصع البياض، فنجد الأولى ممثلة في الإطار الأسود المزين للأرضية، والجبسونبورد في السقف، أما الثانية، فهي تصنع الفارق بإطلالة هذا المدخل ممثلة في تلك الثريا العصرية الفاخرة.

6- لعشاق الرخام

Allegria Sodic, Polygon Designs Polygon Designs الممر الحديث، المدخل و الدرج
Polygon Designs

Allegria Sodic

Polygon Designs
Polygon Designs
Polygon Designs

امَن منا لا يحب الرخام؟ فالرخام يعني الفخامة والرقي والمظهر الجذاب، وهو ما نجح في تحقيقه بهذا المدخل المعاصر، كل ما يعيبه فقط هو عامل التكلفة، لكنك إن فكرت في القيمة الجمالية التي يمنحك إياها، لن تتردد في اللجوء إليه مطلقًا بمنزلك.

7- إطلالة غامضة

Madinaty - Private home, The Superstudio The Superstudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
The Superstudio

The Superstudio
The Superstudio
The Superstudio

نختتم ما لدينا اليوم من معرض صور لمداخل المنازل، مع نموذج أخير ولا أروع، بمجرد أن تقع عيناك عليه تشعر بالأناقة الممتزجة بالغموض، وهذا يعود ببساطة لاستخدام الخبراء لـ اللون الرمادي بدرجاته المختلفة في الجدران والأرضية وحتى الإكسسوارات.. ولا يمكن أن ننسى عنصر الإنارة الذي كان له دورًا كبيرًا في تعزيز ذلك الشعور.

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