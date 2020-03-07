7 مداخل مختلفة التصميم والتأثيث

أما عن هذا النموذج، فهو فخم تمامًا كمداخل الفنادق، وهو ما نلمسه مع الأرضية البورسلين البيضاء في البداية، ثم مع الأعمدة الضخمة المستديرة، وكذلك مع الإنارة سواء السقفية أو الجدارية، ناهيك عن أصص الزرع وما تضمه من أجمل النباتات الخضراء، وأخيرًا التأثيث بشكل عام.