9 حمامات تألقت بنغمة رمادية محايدة

جمعنا لكم اليوم تشكيلة مذهلة من الحمامات التي تألقت تصاميمها الداخلية بنغمة رمادية محايدة بخامات متعددة، سواء في الأرضية أو السقف أو الجدران أو حتى في طقم الحمام نفسه، فمنحت كل حمام إطلالة ولا أروع ستتفاجءون بها الآن.
النموذج الأول معنا اليوم لحمام صغير ذكي التصميم تم استغلال كل شبر فيه، خاصة تلك المساحة الخلفية للتواليت أو الكابينيه، والتي جعل منها الخبراء ركن تخزيني مذهل لأدوات تنظيف الحمام وأدوات الاستحمام وغيرها من الأغراض.
أما عن هذآ النموذج، فكل ما فيه استثنائي بداية من الحوض والوحدة التخزينية العصرية، مرورا بالمرآة المستديرة التي تعتليهما، نهاية بالارفف الفضية الجانبية التي جمعت أدوات الحمام كافة وجنبته حدوث أي فوضى.