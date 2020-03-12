9 حمامات تألقت بنغمة رمادية محايدة

جمعنا لكم اليوم تشكيلة مذهلة من الحمامات التي تألقت تصاميمها الداخلية بنغمة رمادية محايدة بخامات متعددة، سواء في الأرضية أو السقف أو الجدران أو حتى في طقم الحمام نفسه، فمنحت كل حمام إطلالة ولا أروع ستتفاجءون بها الآن.