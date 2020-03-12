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9 حمامات تألقت بنغمة رمادية محايدة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
RG, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حمام
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جمعنا لكم اليوم تشكيلة مذهلة من الحمامات التي تألقت تصاميمها الداخلية بنغمة رمادية محايدة بخامات متعددة، سواء في الأرضية أو السقف أو الجدران أو حتى في طقم الحمام نفسه، فمنحت كل حمام إطلالة ولا أروع ستتفاجءون بها الآن.

١- عن ذكاء تصميم المساحة الخلفية للتواليت

فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign حمام Metallic/Silver
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

النموذج الأول معنا اليوم لحمام صغير ذكي التصميم تم استغلال كل شبر فيه، خاصة تلك المساحة الخلفية للتواليت أو الكابينيه، والتي جعل منها الخبراء ركن تخزيني مذهل لأدوات تنظيف الحمام وأدوات الاستحمام وغيرها من الأغراض.

٢- كل ما فيه استثنائي

فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign حمام Metallic/Silver
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

أما عن هذآ النموذج، فكل ما فيه استثنائي بداية من الحوض والوحدة التخزينية العصرية، مرورا بالمرآة المستديرة التي تعتليهما، نهاية بالارفف الفضية الجانبية التي جمعت أدوات الحمام كافة وجنبته حدوث أي فوضى.

Hayah Residence Project, ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO حمام
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

RG, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حمام
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

HG - Seasons, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حمام
STUDIO PARADIGM

HG – Seasons

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

MR. M.A VILLA, SA Architects and Partners SA Architects and Partners حمام
SA Architects and Partners

SA Architects and Partners
SA Architects and Partners
SA Architects and Partners

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KG - Eastown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حمام
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

Tremblay Residence, RDW Architects RDW Architects حمام
RDW Architects

Tremblay Residence

RDW Architects
RDW Architects
RDW Architects

elegant & chic bathroom Soul Designs حمام زجاج Grey
Soul Designs

elegant & chic bathroom

Soul Designs
Soul Designs
Soul Designs

Bathroom AWTAD Architectural Designs حمام interior,design,contemporary,modern
AWTAD Architectural Designs

Bathroom

AWTAD Architectural Designs
AWTAD Architectural Designs
AWTAD Architectural Designs

YATAK ODASI TASARIM, Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor حمام
Derat Mimarlık – Tasarım / Archıtects &amp; Interıor

Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor
Derat Mimarlık – Tasarım / Archıtects &amp; Interıor
Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor
7 مداخل مختلفة التصميم والتأثيث

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