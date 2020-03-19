10 نماذج مذهلة لغرف النوم الصغيرة

تلعب الألوان دورًا هام في بث الحياة في الغرفة فأن كنت تريد النشاط والحيوية عليك اختيار لون مثل لون هذه الغرفة حيث يعمل اللون الاخضر علي ادخال السرور على الأشخاص من خلال استخدامة في السقف و أيضا السرير ثم وضع دولاب باللون البني الفاتح ليكون هناك تناسق في ألوان الغرفة مع توزيع الأضاءات في السقف.



