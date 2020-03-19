10 نماذج مذهلة لغرف النوم الصغيرة

يتمنى كل شخص الحصول على غرفة نوم كبيرة ولكن ما الحال إن كانت غرفتك صغيرة هناك حقًا حلول كثيرة , هناك الكثير من تصميمات الغرف الصغيرة التي يمكنك مشاهدتها خلال موقع هوميفاي لكي تختار الديكور المناسب لغرفتك.
الديكور البسيط مطلوب دايما في الغرف الصغيرة وكذلك الألوان الفاتحة مثل اللون الأبيض الذي يعطي الشعور بالوسع وكذلك الأثاث ولكن تم الاستعانة بالأرض الخشبية لإظهار الأثاث المكون من سرير صغير و استبدال المكتب بأحدى الرفوف المعلقة لاستغلال المساحة , كرسيين باللون الابيض و ايضا الدولاب الموجود في الحائط باللون الابيض.
تلعب الألوان دورًا هام في بث الحياة في الغرفة فأن كنت تريد النشاط والحيوية عليك اختيار لون مثل لون هذه الغرفة حيث يعمل اللون الاخضر علي ادخال السرور على الأشخاص من خلال استخدامة في السقف و أيضا السرير ثم وضع دولاب باللون البني الفاتح ليكون هناك تناسق في ألوان الغرفة مع توزيع الأضاءات في السقف.
استخدام باقات الزهور الخضراء من اللمسات الطبيعية الرقيقة وأيضا استخدام الأثاث باللون الخشبي الكلاسيكي أضاف للغرفة نوع من الكلاسيكية الطبيعية ثم وضع مصباح معلق في منتصف الغرفة مع توزيع بعض الاضاءات الخافتة في سقف الغرقة.
استخدام عنصر الخشب في الديكور يضفي على الغرفة نوع من البساطة والشياكةً مثل الدولاب الخشبي الفاتح كما يمكن الاستعانة بالكومود الخشبي لتضع فيه أشيائك ثم استخدام الإضاءة من خلال وضع مصباحين على كل كومود مع وضع اثنين من التابلوة الخشبي لأكتمال ديكور الغرفة.
من المعروف استخدام اللون الأسود في الغرف كبيرة الحجم ولكن من الجراءة استخدامه في الغرف الصغيرة ولكن تم وضع بورتريه كبير باللون الأبيض حتى يكسر قتامة اللون الأسود مع وضع مقعد عريض باللون الازرق القاتم و ايضا بعض الوسائد باللون الأزرق القاتم حتى يكون هناك تناسق في أثاث الغرفة.
تعددت أشكال وألوان ورق الحائط حيث يمكن اختيار اللون المناسب لك وفي هذه الغرفة تم استخدام ورق باللون الروز المنقوش بالورد والوسائد بنفس شكل الورق مما اعطي تناسق بين الأثاث والديكور مع وضع تسريحة بيضاء صغيرة عليها مراة دائرية.
في الغرف الصغيرة عليك استغلال المساحة جيدا مثل الاستعانة بالرفوف الداخليه في الحائط و الطاولة المعلقة التي بداخلها كومود أبيض لتخزين كل الكتب ثم تعليق مرأة صغيرة لأستكمال الديكور اما بالنسبة للأرض فهي باركية باللون الخشبي.
هناك علاقة قوية بين المفروشات ذات الألوان المبهجة وبين الراحة حيث تم أستخدام اللون الكناري في الستائر وكذلك في الكومود و التسريحة مما أعطى بهجة لهذه الغرفة الصغيرة وايضا ظهر الشرير بشكل مختلف وجديد للغاية كما تم استخدام روق حائط بأحدى الجدران.
يرغب البعض في جعل غرفة النوم غرفة للراحة وتهدئة الأعصاب والهدوء ولذلك تم استخدام اللون الأزرق الفاتح والأبيض في الديكور فهم أكثر ألوان تعطي راحة وأيضا تعطي وسع في الغرف الصغيرة مع وجود أثنين من الكومود الأبيض علو جانبي السرير , وضع المصابيح المعلقة ايضا تعطي اضاءة خافتة تساعد على الاسترخاء.
من الأفكار الجيدة في الغرف الصغيرة هو استخدام بعض الرفوف المعلقة لوضع الكتب وبعض الأشياء و هنا تحولت ايضا تلك الرفوف لجزء من الديكور المودرن , تم استبدال الكومود بأحدى الرفوف المعلقة لوضع الاباجورا عليها , مع استخدام اللون الأسود في الجدران ولكن الأثاث باللون البني الفاتح لكسر قتامة الجدران السوداء.