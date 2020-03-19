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10 نماذج مذهلة لغرف النوم الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
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يتمنى كل شخص الحصول على غرفة نوم كبيرة ولكن ما الحال إن كانت غرفتك صغيرة هناك حقًا حلول كثيرة , هناك الكثير من تصميمات الغرف الصغيرة التي يمكنك مشاهدتها خلال موقع هوميفاي لكي تختار الديكور المناسب لغرفتك.

١-الديكور البسيط

مدينتي - القاهرة الجديدة, Mockup studio Mockup studio غرفة نوم
Mockup studio

Mockup studio
Mockup studio
Mockup studio

الديكور البسيط مطلوب دايما في الغرف الصغيرة وكذلك الألوان الفاتحة مثل اللون الأبيض الذي يعطي الشعور بالوسع وكذلك الأثاث ولكن تم الاستعانة بالأرض الخشبية لإظهار الأثاث المكون من سرير صغير و استبدال المكتب بأحدى الرفوف المعلقة لاستغلال المساحة , كرسيين باللون الابيض و ايضا الدولاب الموجود في الحائط باللون الابيض.

٢-تناسق الألوان

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة نوم
EHAF Consulting Engineers

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

تلعب الألوان دورًا هام في بث الحياة في الغرفة فأن كنت تريد النشاط والحيوية عليك اختيار لون مثل لون هذه الغرفة حيث يعمل اللون الاخضر علي ادخال السرور على الأشخاص من خلال استخدامة في السقف و أيضا السرير ثم وضع دولاب باللون البني الفاتح ليكون هناك تناسق في ألوان الغرفة مع توزيع الأضاءات في السقف.


٣-الكلاسيكية الطبيعة

Bedroom, Eden Designs Eden Designs غرفة نوم خشب Wood effect
Eden Designs

Eden Designs
Eden Designs
Eden Designs

استخدام باقات الزهور الخضراء من اللمسات الطبيعية الرقيقة وأيضا استخدام الأثاث باللون الخشبي الكلاسيكي أضاف للغرفة نوع من الكلاسيكية الطبيعية ثم وضع مصباح معلق في منتصف الغرفة مع توزيع بعض الاضاءات الخافتة في سقف الغرقة.

٤-الغرف الخشبية

Elegant Hotel Room, IPixilia IPixilia غرفة نوم
IPixilia

IPixilia
IPixilia
IPixilia

استخدام عنصر الخشب في الديكور يضفي على الغرفة نوع من البساطة والشياكةً مثل الدولاب الخشبي الفاتح كما يمكن الاستعانة بالكومود الخشبي لتضع فيه أشيائك ثم استخدام الإضاءة من خلال وضع مصباحين على كل كومود مع وضع اثنين من التابلوة الخشبي لأكتمال ديكور الغرفة.

٥-جراءة اللون اللأسود

RG, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة نوم
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

من المعروف استخدام اللون الأسود في الغرف كبيرة الحجم ولكن من الجراءة استخدامه في الغرف الصغيرة ولكن تم وضع بورتريه كبير باللون الأبيض حتى يكسر قتامة اللون الأسود مع وضع مقعد عريض باللون الازرق القاتم و ايضا بعض الوسائد باللون الأزرق القاتم حتى يكون هناك تناسق في أثاث الغرفة.

٦-ورق الحائط

جمال , Batool Batool غرفة نوم Pink
Batool

Batool
Batool
Batool

تعددت أشكال وألوان ورق الحائط حيث يمكن اختيار اللون المناسب لك وفي هذه الغرفة تم استخدام ورق باللون الروز المنقوش بالورد والوسائد بنفس شكل الورق مما اعطي تناسق بين الأثاث والديكور مع وضع تسريحة بيضاء صغيرة عليها مراة دائرية.

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٧- أستغلال المساحة

bedroom Belal Samman Architects غرفة نوم MDF Multicolored
Belal Samman Architects

bedroom

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

في الغرف الصغيرة عليك استغلال المساحة جيدا مثل الاستعانة بالرفوف الداخليه في الحائط و الطاولة المعلقة التي بداخلها كومود أبيض لتخزين كل الكتب ثم تعليق مرأة صغيرة لأستكمال الديكور اما بالنسبة للأرض فهي باركية باللون الخشبي.

٨-المفروشات المبهجة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

هناك علاقة قوية بين المفروشات ذات الألوان المبهجة وبين الراحة حيث تم أستخدام اللون الكناري في الستائر وكذلك في الكومود و التسريحة مما أعطى بهجة لهذه الغرفة الصغيرة وايضا ظهر الشرير بشكل مختلف وجديد للغاية كما تم استخدام روق حائط بأحدى الجدران.

٩-الهدوء

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة نوم
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

يرغب البعض في جعل غرفة النوم غرفة للراحة وتهدئة الأعصاب والهدوء ولذلك تم استخدام اللون الأزرق الفاتح والأبيض في الديكور فهم أكثر ألوان تعطي راحة وأيضا تعطي وسع في الغرف الصغيرة مع وجود أثنين من الكومود الأبيض علو جانبي السرير , وضع المصابيح المعلقة ايضا تعطي اضاءة خافتة تساعد على الاسترخاء.

١٠-غرفة مودرن

MV Hyde Park - Mockup, AWTAD Architectural Designs AWTAD Architectural Designs غرفة نوم
AWTAD Architectural Designs

MV Hyde Park – Mockup

AWTAD Architectural Designs
AWTAD Architectural Designs
AWTAD Architectural Designs

من الأفكار الجيدة في الغرف الصغيرة هو استخدام بعض الرفوف المعلقة لوضع الكتب وبعض الأشياء و هنا تحولت ايضا تلك الرفوف لجزء من الديكور المودرن , تم استبدال الكومود بأحدى الرفوف المعلقة لوضع الاباجورا عليها , مع استخدام اللون الأسود في الجدران ولكن الأثاث باللون البني الفاتح لكسر قتامة الجدران السوداء.

9 حمامات تألقت بنغمة رمادية محايدة

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