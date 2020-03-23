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فيلا كلاسيكية فاخرة تغرم بها من النظرة الأولى

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين غرفة المعيشة
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فيلا فاخرة تغرم بها من أول وهلة تقع فيها عيناك على تصميمها الداخلي والخارجي، اللذان تألقا بلمسات كلاسيكية ساحرة، خاصة ذلك الأول الذي تنطبق عليه سمات النمط الكلاسيكي بحذافيرها، دعونا نلقي نظرة أقرب عليه، مع ما يلي من صور..

السقف

Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين غرفة المعيشة
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

نبدأ مع السقف، والذي يمثل وحده لوحة فنية مذهلة برع في تصميمها وتنفيذها الخبراء على أكمل وجه، ليمنحوا تلك الساحة الشاسعة كل هذا القدر من الأناقة والرقي، حيث تزين بلمسات من الجبس تحمل نقوشا متداخلة باللون الذهبي، وتتدلى منه ثريات فخمة تليق برقي النمط الكلاسيكي.

الأرضية والجدران

Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين غرفة المعيشة
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

تتألق الجدران بلمسات جبسية أيضا تم استغلال بعضها ليكون إطارا لمجموعة من أرقى اللوحات الفنية، ناهيك عن عنصر الاضاءة ممثلا في السبوتات الجدارية والأباليك وما تركوه من تأثيرات وانعكاسات مذهلة بالغرفة بأكملها.

أما عن الأرضية، فيزينها أجمل أشكال البورسلين اللامع، الذي عند النظر إليه تحتار ما إن كان سيراميك أو سجادة أرقى ما يكون.

الأثاث

Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين غرفة المعيشة
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

لا يقل الأثاث روعة عن التصميم الداخلي للغرفة من سقف الأرضية وجدران، حيث تم الاستعانة بمجموعة من الكنب والمقاعد الفاخرة باللونين الأزرق والعاج، بخامة قطيفية ولا أروع.

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سور حديدي متين لمزيد من الأمان

Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين شرفة
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

من أهم مميزات التصميم الخارجي لهذا المنزل العائلي الفخم، أنه يتمتع بعنصر الأمان، ممثلا في ذلك السور الحديدي المتين بلونه الأسود وانحناءاته الرائعة.

الهيكل المعماري.. في منتهى الفخامة

Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين شرفة
Tasamim Online تصاميم أونلاين

Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين
Tasamim Online تصاميم أونلاين

ننهي جولتنا بهذا المشروع مع صورة أوضح لهيكله المعماري الفخم، والذي يوضح لنا أنه يتكون من طابقين شاسعين المساحة يستوعبا عائلة كبيرة.

10 نماذج مذهلة لغرف النوم الصغيرة
ما رأيك بهذا المشروع؟

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