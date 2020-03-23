فيلا كلاسيكية فاخرة تغرم بها من النظرة الأولى

تتألق الجدران بلمسات جبسية أيضا تم استغلال بعضها ليكون إطارا لمجموعة من أرقى اللوحات الفنية، ناهيك عن عنصر الاضاءة ممثلا في السبوتات الجدارية والأباليك وما تركوه من تأثيرات وانعكاسات مذهلة بالغرفة بأكملها.

أما عن الأرضية، فيزينها أجمل أشكال البورسلين اللامع، الذي عند النظر إليه تحتار ما إن كان سيراميك أو سجادة أرقى ما يكون.