فيلا كلاسيكية فاخرة تغرم بها من النظرة الأولى

فيلا فاخرة تغرم بها من أول وهلة تقع فيها عيناك على تصميمها الداخلي والخارجي، اللذان تألقا بلمسات كلاسيكية ساحرة، خاصة ذلك الأول الذي تنطبق عليه سمات النمط الكلاسيكي بحذافيرها، دعونا نلقي نظرة أقرب عليه، مع ما يلي من صور..
نبدأ مع السقف، والذي يمثل وحده لوحة فنية مذهلة برع في تصميمها وتنفيذها الخبراء على أكمل وجه، ليمنحوا تلك الساحة الشاسعة كل هذا القدر من الأناقة والرقي، حيث تزين بلمسات من الجبس تحمل نقوشا متداخلة باللون الذهبي، وتتدلى منه ثريات فخمة تليق برقي النمط الكلاسيكي.
تتألق الجدران بلمسات جبسية أيضا تم استغلال بعضها ليكون إطارا لمجموعة من أرقى اللوحات الفنية، ناهيك عن عنصر الاضاءة ممثلا في السبوتات الجدارية والأباليك وما تركوه من تأثيرات وانعكاسات مذهلة بالغرفة بأكملها.
أما عن الأرضية، فيزينها أجمل أشكال البورسلين اللامع، الذي عند النظر إليه تحتار ما إن كان سيراميك أو سجادة أرقى ما يكون.
لا يقل الأثاث روعة عن التصميم الداخلي للغرفة من سقف الأرضية وجدران، حيث تم الاستعانة بمجموعة من الكنب والمقاعد الفاخرة باللونين الأزرق والعاج، بخامة قطيفية ولا أروع.
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من أهم مميزات التصميم الخارجي لهذا المنزل العائلي الفخم، أنه يتمتع بعنصر الأمان، ممثلا في ذلك السور الحديدي المتين بلونه الأسود وانحناءاته الرائعة.
ننهي جولتنا بهذا المشروع مع صورة أوضح لهيكله المعماري الفخم، والذي يوضح لنا أنه يتكون من طابقين شاسعين المساحة يستوعبا عائلة كبيرة.