10 أفكار لزوايا مريحة للقراءة الآن بين يديك

تتميز الزوايا والأركان المريحة بمكان خاص جدا في أي منزل فهي أماكن مريحة للقراءة أو الالتفاف للحصول على قيلولة جيدة خاصة بعض ظهور مرض كورونا حيث جعل جميع الناس تجلس في المنزل إذن ، أين هو أفضل مكان لإعداد عشك الصغير ؟ حسنًا ، بالطبع ، من المفيد أن تصبح مبدعًا لأنه يمكن سرقة زاوية صغيرة في جميع أنواع الأماكن في غرفة المعيشة للإلهام ، تعال معنا لمشاهدة 10 زوايا حالمة! فهي مثالية للمنازل الصغيرة
يبدو مقعد النافذة في هذا المكان مثالي للغاية للاستمتاع بمشاهدة القليل من المساحات الخضراء التي تعطي احساس بالاسترخاء وايضا الابعاد الصغيرة التي تجعل الغرفة لطيفة ومريحة مع وجود المصابيح المعلقة.
هذه الزاوية الباريسية الصغيرة حيث يمكن إعداد زاوية قراءة مؤقتة حيث أن كل ما تحتاجه هو مجموعة رقيقة من الوسائد المريحة بجانب مصباح صغير و يمكن ايضا إنشاء شيء من هذا القبيل حتى تحت الدرج لأستغلال تلك المساحة الفارغة .
اذا كان لديك أسقف عالية مثل هذه الغرفة فلماذا لا تصنع فيها زاوية صغيرة أو دور علوي سري خاص بك مثل هذا إنه المكان المثالي للاختباء والاختفاء للاستمتاع بقراءة كتاب لبضع ساعات حيث لا توجد غرفة قائمة ولكن هذا يزيد من الجاذبية والاستمتاع والتسلية ايضا.
إذا لم يكن لديك زاوية طبيعية صغيرة في المنزل يمكنك إنشائها من خلال واحد من بعض ورق الحائط أو بعض الأقمشة الملونة في الزاوية تكون مفتاح الراحة والملمس والتنوع لذلك لا تخف من مزج الأنماط والألوان فهي تخلق جو يكسر الملل وتساعد علي نشر البهجة في أجواء الغرفة.
تحتوي الزاوية المريحة الكلاسيكية بشكل عام على شيء يجعلها خارج المألوفحيث تعتبر النباتات المنزلية أو أحواض السمك وتربية الحيوانات احتمالات جيدة للنظر فيها. وذلك لأن العناصر الطبيعية تشجعنا بشكل عام على الاسترخاء والأبتكار مثل هذه الغفة التي تحتي على حوض من الاسماك علي طاولة من الخشب وكرسي باللون الأخضر.
هذه المنصة الصغيرة هي بالتأكيد واحدة من أروع وأجمل الزوايا التي رأيناها حيث كان معظم المهندسين المعماريين قد حولوها للتو إلى مساحة تخزين ذكية لكننا نعتقد أن هذا يضيف قيمة أكبر للمنزل من خلال الجلوس فيها وقراءة بعض الكتب بكل هدوء أو عزف الموسيقى مع الاضاءة الخافتة المسلطة في منتصف المنصة.
إذا لم يكن لديك زاوية طبيعية في المنزل يمكنك دائمًا إنشاء واحدة من خلال استخدام بعض القماش المزخرف حيث تحتوي غرفة النوم العلية هذه على خيمة بيضاء مزخرفة بالورد الملون ومن المؤكد أنها ستجذب الصغار والكبار على حد سواء للجلوس فيها فهي بمثابة خيمة للأستخاء.
يحتوي هذا المنزل الإنجليزي الهادئ على مقعد بجانب النافذة , زاوية يمكن أن يعمل بسهولة كزاوية إفطار مثلا حيث تضفي النوافذ الجميلة التي تظهر الأشجار الطبيعية مظهرًا كلاسيكيًا وايضا الألواح الخشبية مع الديكور باللون الابيض لأستكمال هدوء الغرفة.
نحن نحب هذا الزواية الصغير لأنها تم إنشاؤها من لا شيء تقريبًا حيث أن المنصة الصغيرة تخلق ارتفاعًا بسيطًا ويتناسب المقعد البسيط بشكل مريح داخل المساحة المضافة مع استخادم الارض الخشبية.
يجب ألا تبدو الزاوية في المنزل عادية أو مملة حيث يمكن تحقق من هذه الزاوية ذات الطابع الاستوائي من خلال النباتات المنزلية ذات الخطوط الرائعة وبعض الزخارف غير المتوقعة تجعلها فريدة تمامًا ومختلفة عن غيرها.