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10 أفكار لزوايا مريحة للقراءة الآن بين يديك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Dijon Tumbled Limestone, Floors of Stone Ltd Floors of Stone Ltd مطبخ
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تتميز الزوايا والأركان المريحة بمكان خاص جدا في أي منزل فهي أماكن مريحة للقراءة أو الالتفاف للحصول على قيلولة جيدة خاصة بعض ظهور مرض كورونا حيث جعل جميع الناس تجلس في المنزل إذن ، أين هو أفضل مكان لإعداد عشك الصغير ؟ حسنًا ، بالطبع ، من المفيد أن تصبح مبدعًا لأنه يمكن سرقة زاوية صغيرة في جميع أنواع الأماكن في غرفة المعيشة للإلهام ، تعال معنا لمشاهدة 10 زوايا حالمة! فهي مثالية للمنازل الصغيرة



1- مقعد النافذة مع تلميحات استوائية

Window seat homify Windows & doorsWindow decoration
homify

Window seat

homify
homify
homify

يبدو مقعد النافذة في هذا المكان مثالي للغاية للاستمتاع بمشاهدة القليل من المساحات الخضراء التي تعطي احساس بالاسترخاء وايضا الابعاد الصغيرة التي تجعل الغرفة لطيفة ومريحة مع وجود المصابيح المعلقة.

2. قاعدةصغيرة مريحة أسفل الدرج

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الزاوية الباريسية الصغيرة حيث يمكن إعداد زاوية قراءة مؤقتة حيث أن كل ما تحتاجه هو مجموعة رقيقة من الوسائد المريحة بجانب مصباح صغير و يمكن ايضا إنشاء شيء من هذا القبيل حتى تحت الدرج لأستغلال تلك المساحة الفارغة .



3- دور علوي صغير سري

Bücherregal und Hochbett, Lars Führmann Tischlerei Lars Führmann Tischlerei Study/officeCupboards & shelving
Lars Führmann Tischlerei

Lars Führmann Tischlerei
Lars Führmann Tischlerei
Lars Führmann Tischlerei

اذا كان لديك أسقف عالية مثل هذه الغرفة فلماذا لا تصنع فيها زاوية صغيرة أو دور علوي سري خاص بك مثل هذا إنه المكان المثالي للاختباء والاختفاء للاستمتاع بقراءة كتاب لبضع ساعات حيث لا توجد غرفة قائمة ولكن هذا يزيد من الجاذبية والاستمتاع والتسلية ايضا.


4- ركن القراءة المزخرف

Green&Yellow Pixers غرفة نوم Multicolored leaves,tropical,jungle,wall mural,wallpaper
Pixers

Green&Yellow

Pixers
Pixers
Pixers

إذا لم يكن لديك زاوية طبيعية صغيرة في المنزل يمكنك إنشائها من خلال واحد من بعض ورق الحائط أو بعض الأقمشة الملونة في الزاوية تكون مفتاح الراحة والملمس والتنوع لذلك لا تخف من مزج الأنماط والألوان فهي تخلق جو يكسر الملل وتساعد علي نشر البهجة في أجواء الغرفة.

5- زاوية قراءة كلاسيكية

homify مساحات تجارية Multicolored فنادق
homify

homify
homify
homify

تحتوي الزاوية المريحة الكلاسيكية بشكل عام على شيء يجعلها خارج المألوفحيث تعتبر النباتات المنزلية أو أحواض السمك وتربية الحيوانات احتمالات جيدة للنظر فيها. وذلك لأن العناصر الطبيعية تشجعنا بشكل عام على الاسترخاء والأبتكار مثل هذه الغفة التي تحتي على حوض من الاسماك علي طاولة من الخشب وكرسي باللون الأخضر.


6- أروع منصة صغيرة

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

هذه المنصة الصغيرة هي بالتأكيد واحدة من أروع وأجمل الزوايا التي رأيناها حيث كان معظم المهندسين المعماريين قد حولوها للتو إلى مساحة تخزين ذكية لكننا نعتقد أن هذا يضيف قيمة أكبر للمنزل من خلال الجلوس فيها وقراءة بعض الكتب بكل هدوء أو عزف الموسيقى مع الاضاءة الخافتة المسلطة في منتصف المنصة.


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7- الزاوية السرية

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella غرفة الاطفال
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

إذا لم يكن لديك زاوية طبيعية في المنزل يمكنك دائمًا إنشاء واحدة من خلال استخدام بعض القماش المزخرف حيث تحتوي غرفة النوم العلية هذه على خيمة بيضاء مزخرفة بالورد الملون ومن المؤكد أنها ستجذب الصغار والكبار على حد سواء للجلوس فيها فهي بمثابة خيمة للأستخاء.


8- ركن إنجليزي كلاسيكي

Dijon Tumbled Limestone - Window Seat Floors of Stone Ltd مطبخ
Floors of Stone Ltd

Dijon Tumbled Limestone – Window Seat

Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd

يحتوي هذا المنزل الإنجليزي الهادئ على مقعد بجانب النافذة , زاوية يمكن أن يعمل بسهولة كزاوية إفطار مثلا حيث تضفي النوافذ الجميلة التي تظهر الأشجار الطبيعية مظهرًا كلاسيكيًا وايضا الألواح الخشبية مع الديكور باللون الابيض لأستكمال هدوء الغرفة.


9- زاوية المدخل الذكية

homify Living roomShelves
homify

homify
homify
homify

نحن نحب هذا الزواية الصغير لأنها تم إنشاؤها من لا شيء تقريبًا حيث أن المنصة الصغيرة تخلق ارتفاعًا بسيطًا ويتناسب المقعد البسيط بشكل مريح داخل المساحة المضافة مع استخادم الارض الخشبية.


10- ركن ذو جاذبية

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة المعيشة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يجب ألا تبدو الزاوية في المنزل عادية أو مملة حيث يمكن تحقق من هذه الزاوية ذات الطابع الاستوائي من خلال النباتات المنزلية ذات الخطوط الرائعة وبعض الزخارف غير المتوقعة تجعلها فريدة تمامًا ومختلفة عن غيرها.


روعة البناء الحديث تتجسد في هذه الفيلا الأخّاذة
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