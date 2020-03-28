أجمل تصاميم الحدائق بالعشب الصناعي والنوافير

اللمسات الخضراء هي أحد أكثر الأشياء التي لديها قدرة سحرية على خلق شعور بالراحة والبهجة والحيوية بأي مكان تكون جزءًا منه، وهو شيء مؤكد بالدراسات العلمية، لهذا السبب، يقبل الكثيرون على اقتناءها في منازلهم بصورٍ وأشكال عدة، منها اللجوء إليها كعنصر أساسي في حدائقهم سواء في الأرضية أو الجدران أو الأسوار، وسواء بالاعتماد على النوع الطبيعي أو الاصطناعي.

في مقال اليوم سنتحدث عن النوع الثاني ونعرض مجموعة من الحدائق الرائعة التي أبدع في تنسيقها شركة gras5 المتخصصة في هذا المجال، لتحصلوا منها على الالهام بما فيها من تصاميم مذهلة للنوافير المبنية.