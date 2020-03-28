أجمل تصاميم الحدائق بالعشب الصناعي والنوافير

اللمسات الخضراء هي أحد أكثر الأشياء التي لديها قدرة سحرية على خلق شعور بالراحة والبهجة والحيوية بأي مكان تكون جزءًا منه، وهو شيء مؤكد بالدراسات العلمية، لهذا السبب، يقبل الكثيرون على اقتناءها في منازلهم بصورٍ وأشكال عدة، منها اللجوء إليها كعنصر أساسي في حدائقهم سواء في الأرضية أو الجدران أو الأسوار، وسواء بالاعتماد على النوع الطبيعي أو الاصطناعي.
في مقال اليوم سنتحدث عن النوع الثاني ونعرض مجموعة من الحدائق الرائعة التي أبدع في تنسيقها شركة gras5 المتخصصة في هذا المجال، لتحصلوا منها على الالهام بما فيها من تصاميم مذهلة للنوافير المبنية.
يتميز العشب الصناعي بالعديد من المميزات التي تجعل كثير من الأشخاض يلجأون إليه بدلًا من العشب الطبيعي، منها: قلة تكلفته، سهولة وسرعة تركيبه، مقاومته لعوامل الطقس وتغيراته، وعدم حاجته لفترة طويلة للنمو مثلما هو حال مع العشب الطبيعي.
من مميزات العشب الصناعي أيضًا أنه يتمتع بالمرونة التي تجعله قابلًا للاستخدام في أرضيات الملاعب الرياضية وشرفات المنازل السكينة، وأنه غير مقتصرًا فقط على الحدائق.
استخدام العشب الصناعي في الجدران هي لمسة ديكورية مذهلة، خاصة عندما تمزيج بينها وبين الأحجار الطبيعية، التي لجأ لها الخبراء هنا، وهو ما انعكس بالطبع على الحديقة بأكملها وليس الجدران فحسب.
من مميزات استخدام العشب الصناعي على الجدران، عدم حاجته للري مطلقًا بعكس الحال مع العشب الطبيعي الذي يحتاج كميات كبيرة من المياه.
في هذا النموذج، تم استخدام العشب الصناعي في حديقة المنزل بأكملها، أي بالأرضية وكذلك الجدران، وهو مل منحها المزيد والمزيد من الحيوية.
عند اللجوء لاستخدام العشب الصناعي، عليك أن تنتبه لأمر هام وهو عدم استخدامه في المناطق التي تتعرض كثيرًا للشمس، لأنها قد تسبب بعض التغيرات في مظهره بمرور الوقت، لذا خذ حذرك.
بالرغم من مميزات العشب الضناعي الكثيرة الا أن صيانته تحتاج إلى قدر كبير من الأيدي العاملة ويتطلب وقت كثيرًا من الجهد ورأس المال، في حين أن الصيانة المنتظمة تكون هامة للمحافظة على استمرارية جودته.
يحرص الكثير من الناس على وضع النافورة في المنزل لأنها تُساعد في التخلص من التوتر والضغط النفسي، لأنّ صوت الماء يبعث الراحة في النفس كما تمنح المنزل منظرًا حيويًا.
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تعد النافورة الموجودة في الجدار مثل هذه الصورة من الأشكال الحديثة حيث لها الكثير من الفوائد مثل أنها تعمل على تُجمّيل المكان، كما تعمل على التُخلص من الهواء الملوث وتُحسن جودته بشكلٍ كبير، كما تُعطي جوًا من البهجة. ويمكن تزويدها بالاضاءة لتعطي مظهر أفضل وراحة نفسيه كبيرة عند مشاهدتها وسماع صوت تدفق المياه حيث يساعد على الاسترخاء.
دائما يتم استخدام النافورة الرخام الموجود في الجدران في بعض الأماكن مثل مداخل الفنادق و المطاعم الفاخرة فهي جزء لا يتجزأ من الديكور الراقي حيث يحب كل الناس النظر الى النافورة من جمال منظر الماء وصوته المنعش ، تكون في الغالب النافورة ملونة وهادئة ومن مميزات تلك النافورة أنها لا تأخذ كثيرا من المساحة.
من مميزات العشب الصناعي على الجدران استمرارة لفترة طويلة وهذا يعتمد على الصيانة المنتظمة الجيدة. والعشب هنا ذو كثافة مرتفعة حيث أنه يعطي منظر جمالي للحدائق بالأضافة الى وجود النافورة التي تُحافظ على مستوى رطوبة الهواء داخل المنزل خاصا في أوقات الليل وفي الصبف.
تختلف النوافير في حجمها، إذ يوجد نوافير صغيرة لا تستهلك الكثير من الماء في اليوم ونوافير أكبر حجمًا كالنموذج المعروض هنا.