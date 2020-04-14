أفكار مذهلة لتنسيق الحدائق المنزلية فقط مع هوميفاي

يسعى الإنسان إلى محاولة نشر الجمال أينما كان ، سواء كان ذلك الجمال طبيعيًّا أم اصطناعيًّا، لكن كم تستريح النَّفس وتحلو الحياة إن استطاع الإنسان أن يجعل المكان من حوله مليء بالاشجار و الزهور ، الأمر أصبح غير معقد ، الأهم أنها حديقة، الجميع يعلم أن حديقة المنزل مهما كانت مساحتها بسيطة فهى المكان التي نلجأ إليه لتخفف علينا عبء الحياة بالخارج، لكى نشعر بالهدوء والاسترخاء. لذلك دعنا نتجول قى بعض افكار تنسيق الحدائق البسيطة فى المنزل التي تعرضها هوميفاي.
أن تنسيق الحديقة من أكثر المهام المقلقة بالنسبة لمالك الحديقة؛ ذلك لأنَّ هذا العمل يحتاج إلى كثير من الخبرة في التنسيق و بالرغم من صغر مساحه هذه الحديقة الا أن الخبراء تمكنوا من استغلال المساحة بشكل رائع , من خلال وضع التعريشة التي تعمل على حجب أشعة الشمس في وقت الصباح والهدف من وضع هذه التعريشة هو استغلال المساحة أسفلها بوضع جلسة صغيرة , من خلال بناء موقد من الطوب أصبح الطابع الريفي يضفى على الحديقة.
من الجيِّد أن تتدخل يد الإنسان في ترتيب الطَّبيعة وتزيينها وتنسيقها دون الإضرار فيها , حتى يستطيع التمتع بمنظر خلاب، و هنا تم ترتيب الحديقة على الطراز الحديث , فقد تم وضع فروع من العشب الأخضر على الجدران مع الأضاءات الخافتة , كما تم وضع تعريشه كبيرة للتخفيف من أشعة الشمس ثم وضع جلسة خشبية تتناسق مع الحديقة , كما تم تخصيص ممرات عريضة ببلاط ابيض اللون حتى يستطيع الشخص التَّجول في الحديقة من دون أن يضطر إلى تخريب الأعشاب والتي شكلت ايضا شكل حديث في الحديقة.
أن حديقة بسيطة في منزلك بإمكانها أن تصنع لك السعادة في هذه الحديقة تم المزج بين استخدام العشب الصناعي و بين البلاط الكثير من الناس تحب مشاهدة قطعة من الأرض الخضراء وليس كل الحديقة ولذلك تم الاعتماد على العشب الصناعي في جزء من الحديقة ولكن تم وضع التعريشة الكبيرة عند البلاط لسهولة الحركة والمشي على البلاط لتصبح هذه المنطقة هي منطقة وضع الجلسة والاستمتاع بالحديقة المفتوحة.
أن ديكور حديقة المنزل الخاصة بك لا يحتاج منك تكاليف باهظة. هناك أفكار يمكنها أن تمنح الحديقة مظهرا خلابا ومبهجا مثل هذه الحديقة تم وضع أحواض الزهور باللون الأابيض والأحمر في أحدى جوانب الحديقة فأن النباتات والزهور تساعد على تحسين الحالة النفسية وليس الزهور فقط هي التي تساعد على تحسين الحالة النفسية فما أجمل الحدائق التي تحتوي على نافورة بسيطة من الرخام للاستمتاع بصوت و منظر المياه التي تحسن النفسية كثيرا.
تصميم جلسة أنيقة داخل الحديقة أمر رائع لكي يتم الاستمتاع بالطبيعة و الفيو المفتوح أمر رائع خاصه لمن يحب الجلوس في الهواء وتم تحقيق هذا الأمر في هذه الحديقة من خلال وضع التعريشة في الجانب البعيد الهادي والأرض أسفل التعريشة من البلاط ليتم وضع جلسة بسيطة للجلوس فيها والأستمتاع بالنظر الى العشب الأاخضر كما تم عمل ممر من البلاط الأبيض حتى يستطيع الأشخاص التَّجول في الحديقة دون تخريب الأعشاب.