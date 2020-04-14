أفكار مذهلة لتنسيق الحدائق المنزلية فقط مع هوميفاي

من الجيِّد أن تتدخل يد الإنسان في ترتيب الطَّبيعة وتزيينها وتنسيقها دون الإضرار فيها , حتى يستطيع التمتع بمنظر خلاب، و هنا تم ترتيب الحديقة على الطراز الحديث , فقد تم وضع فروع من العشب الأخضر على الجدران مع الأضاءات الخافتة , كما تم وضع تعريشه كبيرة للتخفيف من أشعة الشمس ثم وضع جلسة خشبية تتناسق مع الحديقة , كما تم تخصيص ممرات عريضة ببلاط ابيض اللون حتى يستطيع الشخص التَّجول في الحديقة من دون أن يضطر إلى تخريب الأعشاب والتي شكلت ايضا شكل حديث في الحديقة.



