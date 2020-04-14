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أفكار مذهلة لتنسيق الحدائق المنزلية فقط مع هوميفاي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
شركة تنسيق حدائق 0565293598, تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط مساحات تجارية
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يسعى الإنسان إلى محاولة نشر الجمال أينما كان ، سواء كان ذلك الجمال طبيعيًّا أم اصطناعيًّا، لكن كم تستريح النَّفس وتحلو الحياة إن استطاع الإنسان أن يجعل المكان من حوله مليء بالاشجار و الزهور ، الأمر أصبح غير معقد ، الأهم أنها حديقة، الجميع يعلم أن حديقة المنزل مهما كانت مساحتها بسيطة فهى المكان التي نلجأ إليه لتخفف علينا عبء الحياة بالخارج، لكى نشعر بالهدوء والاسترخاء. لذلك دعنا نتجول قى بعض افكار تنسيق الحدائق البسيطة فى المنزل التي تعرضها هوميفاي.

1- ذات الطابع الريفي

شركة تنسيق حدائق 0565293598 تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط مساحات تجارية شركات
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

شركة تنسيق حدائق 0565293598

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

أن تنسيق الحديقة من أكثر المهام المقلقة بالنسبة لمالك الحديقة؛ ذلك لأنَّ هذا العمل يحتاج إلى كثير من الخبرة في التنسيق و بالرغم من صغر مساحه هذه الحديقة الا أن الخبراء تمكنوا من استغلال المساحة بشكل رائع , من خلال وضع التعريشة التي تعمل على حجب أشعة الشمس في وقت الصباح والهدف من وضع هذه التعريشة هو استغلال المساحة أسفلها بوضع جلسة صغيرة , من خلال بناء موقد من الطوب أصبح الطابع الريفي يضفى على الحديقة.

2- على الطراز الحديث

شركة تنسيق حدائق 0565293598 تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط مساحات تجارية شركات
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

شركة تنسيق حدائق 0565293598

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

من الجيِّد أن تتدخل يد الإنسان في ترتيب الطَّبيعة وتزيينها وتنسيقها دون الإضرار فيها , حتى يستطيع التمتع بمنظر خلاب، و هنا تم ترتيب الحديقة على الطراز الحديث , فقد تم وضع فروع من العشب الأخضر على الجدران مع الأضاءات الخافتة , كما تم وضع تعريشه كبيرة للتخفيف من أشعة الشمس ثم وضع جلسة خشبية تتناسق مع الحديقة , كما تم تخصيص ممرات عريضة ببلاط ابيض اللون حتى يستطيع الشخص التَّجول في الحديقة من دون أن يضطر إلى تخريب الأعشاب والتي شكلت ايضا شكل حديث في الحديقة.


3- بسيطة لكن أنيقة

شركة تنسيق حدائق 0565293598 تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط GardenGreenhouses & pavilions
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

شركة تنسيق حدائق 0565293598

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

أن حديقة بسيطة في منزلك بإمكانها أن تصنع لك السعادة في هذه الحديقة تم المزج بين استخدام العشب الصناعي و بين البلاط الكثير من الناس تحب مشاهدة قطعة من الأرض الخضراء وليس كل الحديقة ولذلك تم الاعتماد على العشب الصناعي في جزء من الحديقة ولكن تم وضع التعريشة الكبيرة عند البلاط لسهولة الحركة والمشي على البلاط لتصبح هذه المنطقة هي منطقة وضع الجلسة والاستمتاع بالحديقة المفتوحة.

4- عن روعة أحواض الزهور

تصميم حديقة منزل مع الورود والاشجار 0565293598 تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط GardenAccessories & decoration تنسيق حدائق تنسيق حدائق منزلية شركة تنسيق حدائق منسق حدائق تنسيق حدائق صغيره افكار تنسيق حدائق تنسيق حدائق فلل تنسيق احواش منازل تنسيق حديقة المنزل مصمم حدائق منزليه تنسيق الحدائق المنزلية اسعار تنسيق الحدائق تنسيق حدائق استراحات تنسيق حدائق منزلية بالصور تنسيق حدائق خميس مشيط تنسيق حدائق ابها تصميم حدائق استراحات تنسيق احواش فلل محل تنسيق حدائق شركة تنسيق حدائق ابها شركة تنسيق حدائق خميس مشيط لتنسيق الحدائق تنسيق حدائق السطح لاند سكيب وتنسيق حدائق تنسيق ممرات حدائق تنظيم الحدائق المنزلية شركة تصميم حدائق منزلية عامل تنسيق حدائق حدائق تنسيق تنسيق حديقه في السطح حراج تنسيق حدائق تنسيق حدائق بالعشب الصناعي شركات تصميم الحدائق تنسيق حدائق صناعيه تنسيق ثيل صناعي متخصصون في تنسيق الحدائق تصاميم حدائق استراحات منسق حدائق منزلية عشب صناعى عشب طبيعى تصميم شلالات تصميم نوافير ممرات حجريه حجر عشوائى ثيل صناعى ثيل طبيعى مظلات تنسيق حدائق الاحساء تنسيق حدائق الدمام تنسيق حدائق بالاحساء شركة تنسيق حدائق بالاحساء تنسيق حدائق الخبر شركة تنسيق حدائق الرياض تنسيق حدائق الرياض تنسيق حدائق جدة تنسيق حدائق مكة شركة تنسيق حدائق بجدة شركة تنسيق حدائق بمكة تنسيق حدائق بالرياض
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

تصميم حديقة منزل مع الورود والاشجار 0565293598

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

أن ديكور حديقة المنزل الخاصة بك لا يحتاج منك تكاليف باهظة. هناك أفكار يمكنها أن تمنح الحديقة مظهرا خلابا ومبهجا مثل هذه الحديقة تم وضع أحواض الزهور باللون الأابيض والأحمر في أحدى جوانب الحديقة فأن النباتات والزهور تساعد على تحسين الحالة النفسية وليس الزهور فقط هي التي تساعد على تحسين الحالة النفسية فما أجمل الحدائق التي تحتوي على نافورة بسيطة من الرخام للاستمتاع بصوت و منظر المياه التي تحسن النفسية كثيرا.

5- ما بين التعريشة والنافورة

شلال مع عشب صناعى 0565293598 تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط مساحات تجارية تنسيق حدائق تنسيق حدائق منزلية شركة تنسيق حدائق منسق حدائق تنسيق حدائق صغيره افكار تنسيق حدائق تنسيق حدائق فلل تنسيق احواش منازل تنسيق حديقة المنزل مصمم حدائق منزليه تنسيق الحدائق المنزلية اسعار تنسيق الحدائق تنسيق حدائق استراحات تنسيق حدائق منزلية بالصور تنسيق حدائق خميس مشيط تنسيق حدائق ابها تصميم حدائق استراحات تنسيق احواش فلل محل تنسيق حدائق شركة تنسيق حدائق ابها شركة تنسيق حدائق خميس مشيط لتنسيق الحدائق تنسيق حدائق السطح لاند سكيب وتنسيق حدائق تنسيق ممرات حدائق تنظيم الحدائق المنزلية شركة تصميم حدائق منزلية عامل تنسيق حدائق حدائق تنسيق تنسيق حديقه في السطح حراج تنسيق حدائق تنسيق حدائق بالعشب الصناعي شركات تصميم الحدائق تنسيق حدائق صناعيه تنسيق ثيل صناعي متخصصون في تنسيق الحدائق تصاميم حدائق استراحات منسق حدائق منزلية عشب صناعى عشب طبيعى تصميم شلالات تصميم نوافير ممرات حجريه حجر عشوائى ثيل صناعى ثيل طبيعى مظلات تنسيق حدائق الاحساء تنسيق حدائق الدمام تنسيق حدائق بالاحساء شركة تنسيق حدائق بالاحساء تنسيق حدائق الخبر شركة تنسيق حدائق الرياض تنسيق حدائق الرياض تنسيق حدائق جدة تنسيق حدائق مكة شركة تنسيق حدائق بجدة شركة تنسيق حدائق بمكة تنسيق حدائق بالرياض,محلات تجارية
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

شلال مع عشب صناعى 0565293598

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

تصميم جلسة أنيقة داخل الحديقة أمر رائع لكي يتم الاستمتاع بالطبيعة و الفيو المفتوح أمر رائع خاصه لمن يحب الجلوس في الهواء وتم تحقيق هذا الأمر في هذه الحديقة من خلال وضع التعريشة في الجانب البعيد الهادي والأرض أسفل التعريشة من البلاط ليتم وضع جلسة بسيطة للجلوس فيها والأستمتاع بالنظر الى العشب الأاخضر كما تم عمل ممر من البلاط الأبيض حتى يستطيع الأشخاص التَّجول في الحديقة دون تخريب الأعشاب.

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