كيف تطهر منزلك لتجعله خاليًا من البكتريا والجراثيم؟

لأننا جميعًا الآن في منازلنا ولوقت طويل بسبب انتشار فيروس الكورونا، فبالتأكيد كل مهمتنا الحفاظ على نظافة المنزل وعلى صحة أسرتنا أكثر من أي وقت مضى، لذا نقدم لكم اليوم بعض النصائح لمساعدتكم في تنظيف وتطهير المنازل بشكل أسرع دون بذل الكثير من الجهد.
تهوية المنزل بجميع غرفه عن طريق فتح النوافذ والأبواب، بحيث تسمح للهواء النقي باستبدال الهواء الداخلي في المنزل، على أنتكون مدة هذه العملية لا تقل عن 15 دقيقةً يومياً، على ان يكون ذلك صباحا حيث يعتبر الهواء الخارجي أقل تلوثًا في هذه الفترة.
يمكنك تنظيف الأرضيات في المنزل حسب الحاجة ثم استخدمي المكنسة الكهربائية لإلتقاط كل ما تبقى من الأتربة في المنزل، ثم نقوم بمسح الأرضيات فيجب تطهير جميع أسطح المنزل من أرضيات ومكاتب والكراسي بإضافة كوب من الكلور على دلومن الماء ويتم تلميع المنزل به ومن الأفضل أرتداء قفازات وقناع أثناء عملية التطهير لضمان حماية نفسك من بكتيريا.
الأهم في عملية التنظيف هو الدقة في تنظيف كل الاماكن جيدا التي تغفل السيدات أحيانا عن تنظيفها مثل أبواب الغرف و الرفوف المعلقة و رفوف الملابس ومقابض الأبواب و المرايات ولذلك يجب تنظيف مل تلك الأكان جديا خاصة مع انتشار الأمراض في وقتنا هذا من خلال مسح كل الاسطح بالمطهرات.
تطهير وتنظيف المطبخ من الأمور المهمة جدا حيث أن المطبخ هو مصدر الطعام و قد تسبب أي بكتريا في المطبخ عدوى شديدة لذلك يجب الأهتمام بتطهير المطبخ جيدا خاصة عند شراء اي طعام أو طلبات من الخارج ويمكن استخدام الكلور في مسح الأرض ثم يمكن عمل زجاجة صغيرة من الكلور وأي منظف ورش كل الاسطح بها جيدا ومسح الاسطح بعدها بالماء جيدا وأحرصي دائما على تنظيف الثلاجة من الداخل والخارج وكل الاشياء التي تستخم كثيرا.
يحتاج الحمام الى طرق وأدوات كثيرة لتنظيفه بسبب أنه مليء بالجراثيم، ولذلك يجب تنظيف الحمام بشكل يومي، ويجب اتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على حمّام معقم وخالي من الأمراض والأوساخ. يجب ارتداء القفازات قبل البدء بالتنظيف حتّى لا تنتقل الجراثيم إليه ثم نقوم بأخراج كُل ما هو زائد علي الحمام مثل الملابس والأكواب والقمامة
يجب التأكُد من أنَّ النافذة والباب مفتوحان لضمان التهوية الجيدة، وتشغيل ثم يجب استخدام فرشاة الغُبار لإزالة الغُبار الموجود على جُدران وزوايا الجمام ثم تكنيسها من على الأرض ثم وضع مسحوق التنظيف مع الكلور على جميع الأسطح.
يجب الاهتمام أيضا بتمرير ضوء الشمس داخلا بجميع الغرف أو على الاقل الغرف الرئيسية بالمنزل كغرفة النوم والمعيشة، للتاكد من قتل البكتريا والجراثيم.
لكي تقومي بنظيف الابواب جيدا عليكي استخدام قماشتين واحدة مبللة والأخرى جافة لتلميع الابواب والأسطح المعدنية وغيرها الموجودة في المنزل. لأن مقابض الأبواب المعدنية مع كثرة ملامستها تبدأ البكتيريا في الظهور والانتشار ومن الأفضل أستخدام مطهر كحولي أو كلور عند التنظيفثم قومي بتلميع الأسطح جيدا في المنزل بالكامل وبالأخص الأسطح المعرضة كثيرا للمس المتكرر مثل مقابض الأبواب والمفاتيح و مقابض النور لأن هذه الأشياء تقوم بتجميع البكتيريا بشكل وأحيانا تغفل السيدات عن تنظيفها.