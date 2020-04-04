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كيف تطهر منزلك لتجعله خاليًا من البكتريا والجراثيم؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة خشب رقائقي
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لأننا جميعًا الآن في منازلنا ولوقت طويل بسبب انتشار فيروس الكورونا، فبالتأكيد كل مهمتنا الحفاظ على نظافة المنزل وعلى صحة أسرتنا أكثر من أي وقت مضى، لذا نقدم لكم اليوم بعض النصائح لمساعدتكم في تنظيف وتطهير المنازل بشكل أسرع دون بذل الكثير من الجهد.

1- التهوية السليمة

Belcaro Beauty, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

تهوية المنزل بجميع غرفه عن طريق فتح النوافذ والأبواب، بحيث تسمح للهواء النقي باستبدال الهواء الداخلي في المنزل، على أنتكون مدة هذه العملية لا تقل عن 15 دقيقةً يومياً، على ان يكون ذلك صباحا حيث يعتبر الهواء الخارجي أقل تلوثًا في هذه الفترة.


2- تنظيف الأرضيات باستمرار

Beautiful flooring for the finishing touch homify جدران kitchen floor
homify

Beautiful flooring for the finishing touch

homify
homify
homify

يمكنك تنظيف الأرضيات في المنزل حسب الحاجة ثم استخدمي المكنسة الكهربائية لإلتقاط كل ما تبقى من الأتربة في المنزل، ثم نقوم بمسح الأرضيات فيجب تطهير جميع أسطح المنزل من أرضيات ومكاتب والكراسي بإضافة كوب من الكلور على دلومن الماء ويتم تلميع المنزل به ومن الأفضل أرتداء قفازات وقناع أثناء عملية التطهير لضمان حماية نفسك من بكتيريا.




3- الاهتمام بالزوايا والأركان

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

الأهم في عملية التنظيف هو الدقة في تنظيف كل الاماكن جيدا التي تغفل السيدات أحيانا عن تنظيفها مثل أبواب الغرف و الرفوف المعلقة و رفوف الملابس ومقابض الأبواب و المرايات ولذلك يجب تنظيف مل تلك الأكان جديا خاصة مع انتشار الأمراض في وقتنا هذا من خلال مسح كل الاسطح بالمطهرات.

4- تنظيف الأسطح بكل مكان

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

تطهير وتنظيف المطبخ من الأمور المهمة جدا حيث أن المطبخ هو مصدر الطعام و قد تسبب أي بكتريا في المطبخ عدوى شديدة لذلك يجب الأهتمام بتطهير المطبخ جيدا خاصة عند شراء اي طعام أو طلبات من الخارج ويمكن استخدام الكلور في مسح الأرض ثم يمكن عمل زجاجة صغيرة من الكلور وأي منظف ورش كل الاسطح بها جيدا ومسح الاسطح بعدها بالماء جيدا وأحرصي دائما على تنظيف الثلاجة من الداخل والخارج وكل الاشياء التي تستخم كثيرا.


5- الاعتناء بشكل خاص بالحمام

'The Art Apartment', freedom of design freedom of design حمام رخام Brown
freedom of design

freedom of design
freedom of design
freedom of design

يحتاج الحمام الى طرق وأدوات كثيرة لتنظيفه بسبب أنه مليء بالجراثيم، ولذلك يجب تنظيف الحمام بشكل يومي، ويجب اتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على حمّام معقم وخالي من الأمراض والأوساخ. يجب ارتداء القفازات قبل البدء بالتنظيف حتّى لا تنتقل الجراثيم إليه ثم نقوم بأخراج كُل ما هو زائد علي الحمام مثل الملابس والأكواب والقمامة

يجب التأكُد من أنَّ النافذة والباب مفتوحان لضمان التهوية الجيدة، وتشغيل ثم يجب استخدام فرشاة الغُبار لإزالة الغُبار الموجود على جُدران وزوايا الجمام ثم تكنيسها من على الأرض ثم وضع مسحوق التنظيف مع الكلور على جميع الأسطح.

6- السماح لضوء الشمس بالدخول

House Of Colours, Ansari Architects Ansari Architects غرفة السفرة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

يجب الاهتمام أيضا بتمرير ضوء الشمس داخلا بجميع الغرف أو على الاقل الغرف الرئيسية بالمنزل كغرفة النوم والمعيشة، للتاكد من قتل البكتريا والجراثيم.

7- مسح الأبواب وتنظيفها جيدًا

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design شبابيك
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

لكي تقومي بنظيف الابواب جيدا عليكي استخدام قماشتين واحدة مبللة والأخرى جافة لتلميع الابواب والأسطح المعدنية وغيرها الموجودة في المنزل. لأن مقابض الأبواب المعدنية مع كثرة ملامستها تبدأ البكتيريا في الظهور والانتشار ومن الأفضل أستخدام مطهر كحولي أو كلور عند التنظيفثم قومي بتلميع الأسطح جيدا في المنزل بالكامل وبالأخص الأسطح المعرضة كثيرا للمس المتكرر مثل مقابض الأبواب والمفاتيح و مقابض النور لأن هذه الأشياء تقوم بتجميع البكتيريا بشكل وأحيانا تغفل السيدات عن تنظيفها. 


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