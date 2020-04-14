دليلك من هوميفاي لتصميم مكتب منزلي يعزز إنتاجيتك

من الأفضل أن تعمل في المكتب حيث أن امتلاك أي مكتب سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة إنتاجيتك كما هو الحال مع العديد من التصاميم حيث يجب أن يكون مكتبك يحتوي على العديد من الأدوات الأكثر ضرورة لأن هذا سوف يساعد على إبقاء الأشياء في الحد الأدنى في عقلك ويقلل من احتمالية التشتيت. لذلك ستتمكن من التركيز على المهمة المطروحة بسهولة أكبر كما يجب أن تكون الميزات المهمة لمكتبك هي أنه يتيح لك الكثير من المساحة للساقين بحيث لا تشعر بعدم الارتياح أثناء العمل.



