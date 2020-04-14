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دليلك من هوميفاي لتصميم مكتب منزلي يعزز إنتاجيتك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Midcentury Modern Desk, Biggs & Quail Biggs & Quail Study/officeDesks
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قد يكون من الصعب موازنة إنتاجية العمل الخاص بك مع حياتك المنزلية عندما تعمل من مكتب منزلي ومن المتوقع أن نلتزم بالمواعيد النهائية في الوقت المحدد وأن ننجز بقدر ما كنا سنفعل لو كنا نعمل من مكتب تقليدي. وهناك فوائد واضحة للعمل من المنزل مثل القدرة على العمل داخل مناطق الراحة لدينا ، ويجعل من السهل إدارة المنزل عندما نكون على بعد خطوات قليلة فقط من التعامل مع المهام المنزلية. دعنا نساعدك في الحفاظ على العمل من المنزل مع تعزيز الطاقة الإجابية الذي تجعل العمل يبدو أقل تطلبًا. فيما يلي نصائح هوميفاي لزيادة إنتاجية في مكتب منزلك.


١-هل هناك إضاءة كافية؟

Midcentury Modern Desk in Solid Ash Biggs & Quail Study/officeDesks
Biggs &amp; Quail

Midcentury Modern Desk in Solid Ash

Biggs & Quail
Biggs &amp; Quail
Biggs & Quail

يقول علماء النفس والباحثون أنه عندما يتعلق الأمر بتحسين التركيز والإبداع يجب أن تسود الإضاءة الطبيعية على المصابيح ويجب وضع مساحة العمل الخاصة بك في غرفة بها ضوء شمس جيد لأن هذا سوف يساعدك على جعل المكتب أكثر متعة للعمل وتقليل الإجهاد مثل هذه الصورة لاحظ كيف تضيء هذه المساحة بشكل جيد من خلال الضوء من الخارج و يوفر الضوء إحساسًا بالوضوح ومن مميزات العمل من المنزل أنه يمكنك اختيار المكان الأمثل للعمل في منزلك ، لذا اختر بحكمة! و أيضًا أن يكون لديك مصباح على مكتبك لانه يساعد على التركيز والمساعدة في كتابة وقراءة المستندات.


٢-هل لديك مكتب مناسب؟

Tische und Bänke aus Bauholz , Tischlerei Charakterstück Tischlerei Charakterstück Study/officeDesks
Tischlerei Charakterstück

Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück

من الأفضل أن تعمل في المكتب حيث أن امتلاك أي مكتب سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة إنتاجيتك كما هو الحال مع العديد من التصاميم حيث يجب أن يكون مكتبك يحتوي على العديد من الأدوات الأكثر ضرورة لأن هذا سوف يساعد على إبقاء الأشياء في الحد الأدنى في عقلك ويقلل من احتمالية التشتيت. لذلك ستتمكن من التركيز على المهمة المطروحة بسهولة أكبر كما يجب أن تكون الميزات المهمة لمكتبك هي أنه يتيح لك الكثير من المساحة للساقين بحيث لا تشعر بعدم الارتياح أثناء العمل.


٣-تأكد من أن الكرسي الخاص بك مريح!

Catálogo Requiez 2015, Grupo Requiez, SA de CV Grupo Requiez, SA de CV Office spaces & stores
Grupo Requiez, SA de CV

Grupo Requiez, SA de CV
Grupo Requiez, SA de CV
Grupo Requiez, SA de CV

مثل ما يجب أن يكون لديك مكتب بسيطًا ، فمن الجدير بالذكر أيضا أهمية الكرسي فيجب أن يكون مريحًا عند الجلوس لفترات طويلة من الوقت. الانزعاج هو أحد عوامل التشتيت الأكثر شيوعًا وهذا الكرسي تم تصميمة لدعم الظهر والرقبة وعظمة الذيل بالتساوي و تأتي العديد من الكراسي مزودة بميزات قابلة للتعديل بحيث يمكنك تخصيص ارتفاع المقعد وزاوية الظهر لتناسب تفضيلاتك الخاص و من الأفضل أن يكون الكرسي بعجلات لزيادة الراحة والتنقل و التزم بدرجات ألوان محايدة حتي يمتزج الكرسي جيدًا مع باقي الغرفة.

٤-دمج التخزين الصحيح

Organizery na ścianę, Silva Design Silva Design Study/officeStorage خشب رقائقي White
Silva Design

Silva Design
Silva Design
Silva Design

يجي الحفاظ على المساحة المكتبية خالية من الفوضى و يجب أن يكون لدينا مساحة تخزين كافية للكتب والأوراق وأدوات الكتابة والإلكترونيات والنمط الكلاسيكي الذي لا يمكنك أن تخطئ فيه هو رفوف من الأرض إلى السقف. هذا أمر رائع لترتيب مجلدات الملفات والكتب بالإضافة إلى استثمار بعض الصناديق الزخرفية أحادية اللون لتناسب العناصر الأصغر مثل الإلكترونيات و أدوات الكتابة كما يجب أيضا أن نولي اهتمامًا خاصًا لما يجب فعله مع كل تلك الأشياء الصغيرة الإضافية التي يبدو أنها تتراكم على المكتب مثل دفاتر الملاحظات والأقلام المفضلة والهواتف المحمولة لذلك يجب الالتزام بأجهزة مثل تلك الموجودة في الصورة على مقربة من مكتبك.


٥-ربما أريكة؟

Дизайн-проект деревянного дома, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе مكتب عمل أو دراسة
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

من الأفضل الجلوس على مكتب أثناء العمل ، إلا أن الأريكة و المكتب لها غرضها أيضًا على سبيل المثال إنه أمر رائع للاجتماعات مع العملاء. فأن هذه الأريكة التي تظهر في الصورة ذات خامة فاخرة مع الحفاظ على اللمسات الكلاسيكية حيث هناك الكثير من الخيارات الأخرى المناسبة لتناسب ميزانيتك بالإضافة إلى أن الأريكة مرتبة على مسافة آمنة من مساحة العمل ، مما يساعد على توضيح الغرض منها بشكل أساسي كمكان للاجتماعات مع العملاء.


٦-إكسسوارات لأسلوبك الخاص

EMPAPELADOS, MANTELES, ALMOHADONES, ILUMINACION, MUEBLES & VAJILLA, Casa Feten Casa Feten Study/officeDesks
Casa Feten

Casa Feten
Casa Feten
Casa Feten

البساطة من الأمور المهمة خاصة عندما يتعلق الأمر بمفروشاتك لكن بالتأكيد لا تريد المكان الذي تقضي فيه عملك تشعر بالملل لذا أحط نفسك بتذكارات تساعدك على تحسين مزاجك سواء كان هدية تذكارية أو صور للعائلة أو ملصق موسيقي مفضل لديك و يمكن أيضًا أن يُظهر إحساسًا بالذوق والحيوية لعملائك لأنه يُظهر أنك فرد متقن و حدد العناصر التي تناسب ألوانها تلك الموجودة بالفعل في المساحة وأيضا الملحقات الموجودة على الجدران في هذا المكتب كلها بألوان محايدة تتناسب بشكل جيد مع ورق الحائط والأثاث.

٧-أهمية التناسق

SIKA STABLE, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM مكتب عمل أو دراسة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

أهم عنصر هنا هو تصميم المكتب المنزلي لكي يتناسب مع الديكور و المفروشات و المكاتب و الخزانات حتي تساعد على العمل في راحة لذلك يجب أن تستغل المساحة بذكاء ومن اساسيات تصميم غرفة المكتب هو الشعور بالراحة داخلها من خلال وضع المكتب بجانب النافذة، فذلك يعزز شعورًا أكبر بالراحة و يسمح بدخول الأضاءة الطبيعية ويمكنك وضع بعض الأرفف على الحائط أو مكتبة بسيطة متناسقة في الألوان والديكور مع التصميم العام للغرفة، 

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